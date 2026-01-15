Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1242

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Для MQL4 используйте iMAOnArray(), для MQL5 - при создании хэндла iMA указывайте не цену, по которой рассчитывается скользящая средняя, а хэндл ранее созданного ATR

Спасибо за подсказку, правда я так и не понял из справки как эти индикаторы прописать, по отдельности нет проблем, а вы могли бы в качестве примера написать как использовать iMAOnArray() для ATR и MA?

 
Denis Diakonov:

60-80-90 ошибок.

Такое количество ошибок часто возникает из-за одной ошибки орфографии (пропущена точка с запятой или скобка). Смотрите возле места самой первой ошибки.

 
Aleksei Stepanenko:

Такое количество ошибок часто возникает из-за одной ошибки орфографии (пропущена точка с запятой или скобка). Смотрите возле места самой первой ошибки.

Синтаксиса))) А вообще в этом что то есть)

 
Valeriy Yastremskiy:

Синтаксиса)))

Точно, синтаксиса, его родимого

 

Ребят подскажите как открыть текстовый файл программно через notepad.exe 

Что бы открылся редактор текстового файла?

 
Vladimir Pastushak:

Ребят подскажите как открыть текстовый файл программно через notepad.exe 

Что бы открылся редактор текстового файла?

поиском по форуму и по интернету ShellExecuteW

не помню как в нотепад имя файла передавать, так можно запустить чистый блокнот

#import "shell32.dll"
int ShellExecuteW(int hWnd, int lpVerb, string lpFile, int lpParameters, int lpDirectory, int nCmdShow);
#import
#define SW_SHOW 5
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   ShellExecuteW(NULL, 0, "notepad.exe", 0, 0, SW_SHOW);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Igor Makanu:

поиском по форуму и по интернету ShellExecuteW

не помню как в нотепад имя файла передавать, так можно запустить чистый блокнот

Вот это то как раз и я не помню, поиск не помогает...

 

Если из cmd запустить

notepad.exe C:\1.txt

то работает, а в ShellExecuteW нет. Количество и направление слэшей не влияет.

 
Aleksei Stepanenko:

Если из cmd запустить

то работает, а в ShellExecuteW нет. Количество и направление слэшей не влияет.

А батник в ShellExecuteW можно запускать?
 
Vladimir Simakov:

Это не имеет никакого отношения к mql.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/apiindex/windows-api-list

Удачи.

Как раз в релизе указанной папки и говорилось, что эта библиотека избавляет от необходимости подключения WinApi через dll. Но документацию добавить позабыли.

1...123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249...2693
Новый комментарий