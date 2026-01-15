Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1242
Для MQL4 используйте iMAOnArray(), для MQL5 - при создании хэндла iMA указывайте не цену, по которой рассчитывается скользящая средняя, а хэндл ранее созданного ATR
Спасибо за подсказку, правда я так и не понял из справки как эти индикаторы прописать, по отдельности нет проблем, а вы могли бы в качестве примера написать как использовать iMAOnArray() для ATR и MA?
60-80-90 ошибок.
Такое количество ошибок часто возникает из-за одной ошибки орфографии (пропущена точка с запятой или скобка). Смотрите возле места самой первой ошибки.
Синтаксиса))) А вообще в этом что то есть)
Ребят подскажите как открыть текстовый файл программно через notepad.exe
Что бы открылся редактор текстового файла?
поиском по форуму и по интернету ShellExecuteW
не помню как в нотепад имя файла передавать, так можно запустить чистый блокнот
Вот это то как раз и я не помню, поиск не помогает...
Если из cmd запустить
notepad.exe C:\1.txt
то работает, а в ShellExecuteW нет. Количество и направление слэшей не влияет.
Это не имеет никакого отношения к mql.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/apiindex/windows-api-list
Удачи.
Как раз в релизе указанной папки и говорилось, что эта библиотека избавляет от необходимости подключения WinApi через dll. Но документацию добавить позабыли.