Всем доброго дня!
Тестирую алгоритм в тестере МТ-4 при помощи mql4. Мне нужно что бы функция Print() выводила в журнале цену Bid с 5 (пятью) знаками после запятой. А она почему то выводит только 4(четыре) знака. Подскажите пожалуйста как исправить мою ошибку, если она есть.
Вот мой код.
}
В то же время если напечатать при помощи Print() цену открытия, и закрытия ордера( по СЛ и ТР) , то Print() печатает цену с 5(пятью) знаками.
Всем спасибо за помощь.
DoubleToString(), а не NormalizeDouble()
я ж говорил, что мое решение мне не понравилось (((
писать еще раз лень
погуглите "массив найти повторы" - думаю что-нибудь найдется
Спасибо большое за информационную поддержку.
используйте TimeToStruct()
https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timetostruct
Да у меня это на мт4
это работает в МТ4
Что то мне пока не понятно как мне из этой структуры возвращающей тру при удачном ее срабатывании узнать значение минуты на которой была открыта позиция...
datetime o_open = OrderOpenTime();
MqlDateTime dt_struct;
TimeToStruct( o_open, dt_struct);
int min = dt_struct.min;
Если не сложно, помогите понять что не так при попытке считать данные буфера индикатора.
Вот код из советника:
В реале и на тестах поиск последнего значения через функцию работает, но тест катастрофически замедляется (тест полугодия растягивается на несколько суток).
Поэтому решил использовать подмену на тестировании и запоминать последнее значение в глобальную переменную - советник перестал видеть данные буфера. При чём, хотя пустые буферы равны 0, почему то переменные советника принимают значения EMPTY_VALUE и не меняются.
А наведение курсора на строку буфера в окне данных в подсказке появляются два значения, причём первое равно 0, например Value 5; 0.0000; 0.8855.
Я с этим никак не разберусь, хоть и ковырялся в коде индикатора. Поиск в интернете и в документации не помог. Может кто-нибудь подскажет, почему так затормаживается тест при обращении к этому индикатору?
Помогите пожалуйста!