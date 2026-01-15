Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1248
@ Артём Тришкин @ Владимир Пастушак
Не работает в моем случае. Я не прошу новой должности. Я знаю, что он рассчитывает и возвращает маржу для одного типа торговли. Но это бесполезно, если сделка уже открыта, и я хочу знать маржу, потребляемую одной сделкой определенного символа.
Не могли бы вы мне помочь пожалуйста? Если вы не поняли мою ситуацию, дайте мне знать.
Простое объяснение сценария:
Вы видите это поле в ToolBox:
Это маржа для символов: AUDJPY, EURUSD и EURTRY.
Я знаю, что могу получить это значение с помощью AccountInfoDouble (ACCOUNT_MARGIN). Но я не могу получить значение конкретного символа. Например, я хочу знать, сколько маржи потребляет EURUSD. Что я не могу выполнить ни одну функцию. Следовательно, я хочу знать, как я могу это вычислить.
Я надеюсь, что этого объяснения достаточно, чтобы обрести смысл.
@Vladimir Pastushak Я попробую. Но позвольте мне сказать вам, что это неработоспособное решение. Значение, задаваемое функцией OrderCalcMargin (), меняется каждый раз. Но величина маржи не меняется. Если я закрою любую сделку, то величина маржи будет той, которая была при открытии сделки. Но когда я использую OrderCalcMargin (), то получаемое мной значение изменяется и совсем не похоже на исходное.
Пожалуйста, дайте мне знать, если вы тоже пробовали это на своей стороне. Я знаю, что это не сработает. Тем не менее я буду использовать это, как вы настаиваете.
Я открыл сделку с размером лота 50 в EURUSD. Посмотрите, что у меня получилось после использования вашей функции:
Смотрите, маржа постоянно меняется. Но стоимость уже открытой сделки не меняется. Подскажите, что теперь делать?
Я пробовал приведенный выше код.
У меня есть это:
Но ожидаемое значение было таким:
Для других символов значение маржи все еще изменяется. Следовательно, OrderCalcMargin () не является решением. Ты понял. Попробуйте сначала на своей стороне, пожалуйста.
2 ордера 5891 * 2 = 11782 Если Вам нужно по символу обработайте массив... Это не проблема...
Но я сделал только одну сделку по EURUSD. И функция не работает должным образом с другими символами.
Подскажите, есть ли хук для индикатора mql5? Задать два свойства отображения.
И как то привязать разный вывод, каждый к своему свойству отображения.
Нет таких хуков. Ни справа, ни слева. Ни для MQL5, ни для MQL4.
Используйте собственные построения на основном графике из подокна.