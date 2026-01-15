Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1248

jaffer wilson:

@ Артём Тришкин @ Владимир Пастушак

Не работает в моем случае. Я не прошу новой должности. Я знаю, что он рассчитывает и возвращает маржу для одного типа торговли. Но это бесполезно, если сделка уже открыта, и я хочу знать маржу, потребляемую одной сделкой определенного символа.

Не могли бы вы мне помочь пожалуйста? Если вы не поняли мою ситуацию, дайте мне знать.

Простое объяснение сценария:

Вы видите это поле в ToolBox:

Это маржа для символов: AUDJPY, EURUSD и EURTRY.

Я знаю, что могу получить это значение с помощью AccountInfoDouble (ACCOUNT_MARGIN). Но я не могу получить значение конкретного символа. Например, я хочу знать, сколько маржи потребляет EURUSD. Что я не могу выполнить ни одну функцию. Следовательно, я хочу знать, как я могу это вычислить.

Я надеюсь, что этого объяснения достаточно, чтобы обрести смысл. 

//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\PositionInfo.mqh> CPositionInfo     m_position;
//+------------------------------------------------------------------+
struct str__
  {
   string            symbol;
   double            margin;
  };
str__ symb[];
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

   int total = PositionsTotal(), c = 0;

   ArrayResize(symb, total);

   for(int k = total - 1; k >= 0; k--)
      if(m_position.SelectByIndex(k))
        {
         symb[c].symbol = m_position.Symbol();

         if(m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY)
            symb[c].margin = SymbolMargin(symb[c].symbol, ORDER_TYPE_BUY, m_position.Volume());

         if(m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_SELL)
            symb[c].margin = SymbolMargin(symb[c].symbol, ORDER_TYPE_SELL, m_position.Volume());

         c++;
        }
        
        ArrayPrint(symb,2);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double  SymbolMargin(string aSymbol, ENUM_ORDER_TYPE aType, double aLot = 1.0)
  {

   double margin = 0;

   MqlTick m_tick;
   if(SymbolInfoTick(aSymbol, m_tick))
     {
      if(m_tick.ask != 0.0)
         if(OrderCalcMargin(aType, aSymbol, aLot, m_tick.ask, margin))
            return (margin * aLot);
      if(m_tick.bid != 0.0)
         if(OrderCalcMargin(aType, aSymbol, aLot, m_tick.bid, margin))
            return (margin * aLot);
     }

   return -1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Vladimir Pastushak :

@Vladimir Pastushak Я попробую. Но позвольте мне сказать вам, что это неработоспособное решение. Значение, задаваемое функцией OrderCalcMargin (), меняется каждый раз. Но величина маржи не меняется. Если я закрою любую сделку, то величина маржи будет той, которая была при открытии сделки. Но когда я использую OrderCalcMargin (), то получаемое мной значение изменяется и совсем не похоже на исходное.

Пожалуйста, дайте мне знать, если вы тоже пробовали это на своей стороне. Я знаю, что это не сработает. Тем не менее я буду использовать это, как вы настаиваете.

 
Vladimir Pastushak :

Я открыл сделку с размером лота 50 в EURUSD. Посмотрите, что у меня получилось после использования вашей функции: 

(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589500.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589505.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589495.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589490.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589485.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589490.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589485.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589480.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589475.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589470.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589465.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589455.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589460.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589465.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589460.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589455.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589440.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589440.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589440.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589445.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589450.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589460.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589465.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589460.00

Смотрите, маржа постоянно меняется. Но стоимость уже открытой сделки не меняется. Подскажите, что теперь делать?

 
jaffer wilson:

Я открыл сделку с размером лота 50 в EURUSD. Посмотрите, что у меня получилось после использования вашей функции:

Смотрите, маржа постоянно меняется. Но стоимость уже открытой сделки не меняется. Подскажите, что теперь делать? 

//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\PositionInfo.mqh> CPositionInfo     m_position;
//+------------------------------------------------------------------+
struct str__
  {
   string            symbol;
   double            margin;
  };
str__ symb[];
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

   int total = PositionsTotal(), c = 0;

   ArrayResize(symb, total);

   for(int k = total - 1; k >= 0; k--)
      if(m_position.SelectByIndex(k))
        {
         symb[c].symbol = m_position.Symbol();

         if(m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY)
            symb[c].margin = SymbolMargin(symb[c].symbol, ORDER_TYPE_BUY, m_position.Volume(), m_position.PriceOpen());

         if(m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_SELL)
            symb[c].margin = SymbolMargin(symb[c].symbol, ORDER_TYPE_SELL, m_position.Volume(), m_position.PriceOpen());

         c++;
        }

   ArrayPrint(symb, 2);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double  SymbolMargin(string aSymbol, ENUM_ORDER_TYPE aType, double aLot = 1.0, double aOpenPrice = 0)
  {

   double margin = 0;


   if(aOpenPrice != 0.0)
      if(OrderCalcMargin(aType, aSymbol, aLot, aOpenPrice, margin))
         return (margin * aLot);
   if(aOpenPrice != 0.0)
      if(OrderCalcMargin(aType, aSymbol, aLot, aOpenPrice, margin))
         return (margin * aLot);


   return -1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Vladimir Pastushak :

Я пробовал приведенный выше код.

У меня есть это: 

(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589100.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589100.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589100.00 
(EURUSD,M1)         [symbol]  [margin]
(EURUSD,M1)     [ 0 ] "EURUSD" 589100.00

Но ожидаемое значение было таким:


 
Vladimir Pastushak :

Для других символов значение маржи все еще изменяется. Следовательно, OrderCalcMargin () не является решением. Ты понял. Попробуйте сначала на своей стороне, пожалуйста.

 
jaffer wilson:

Для других символов значение маржи все еще изменяется. Следовательно, OrderCalcMargin () не является решением. Ты понял. Попробуйте сначала на своей стороне, пожалуйста.

2 ордера 5891 * 2 = 11782    Если Вам нужно по символу обработайте массив... Это не проблема...

 
Vladimir Pastushak :

2 ордера 5891 * 2 = 11782    Если Вам нужно по символу обработайте массив... Это не проблема...

Но я сделал только одну сделку по EURUSD. И функция не работает должным образом с другими символами.

 

Подскажите, есть ли хук для индикатора mql5? Задать два свойства отображения.

#property indicator_separate_window
#property indicator_chart_window

И как то привязать разный вывод, каждый к своему свойству отображения.

 
Roman:

Подскажите, есть ли хук для индикатора mql5? Задать два свойства отображения.

И как то привязать разный вывод, каждый к своему свойству отображения.

Нет таких хуков. Ни справа, ни слева. Ни для MQL5, ни для MQL4.

Используйте собственные построения на основном графике из подокна.

