TimeCurrent() https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timecurrent

используйте второй вариант сигнатуры этой функции:


ЗЫ: стразу напишу - в МТ4 это работает, я пользовался ;)

UPD: были в МТ4 еще Hour() и Minute() - давно не пользуюсь, но они должны выдавать последнее время сервера в часах и в минутах

Спсб.вы и на вторую мне часть вопроса ответили. Minute ()   - это минута часа.
 

Подскажите или направьте как сделать шаблонную функцию с больше чем 10 входными параметрами любого типа ?

 
Подскажите или направьте как сделать шаблонную функцию с больше чем 10 входными параметрами любого типа ?

//+------------------------------------------------------------------+
#define PRINT(VAL) Print(#VAL," = ",VAL)
template <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5,
          typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10,typename T11>
void func(T1 v1, T2 v2, T3 v3, T4 v4, T5 v5,
          T6 v6, T7 v7, T8 v8, T9 v9, T10 v10,T11 v11)
{
   PRINT(v1);
   PRINT(v2);
   PRINT(v3);
   PRINT(v4);
   PRINT(v5);
   PRINT(v6);
   PRINT(v7);
   PRINT(v8);
   PRINT(v9);
   PRINT(v10);
   PRINT(v11);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   func(1, 1.01, "qwerty", 3.1415f, 777, 1, 1.01, "qwerty", 3.1415f, 777,"Value_11");
}
//+------------------------------------------------------------------+

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v1 = 1

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v2 = 1.01

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v3 = qwerty

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v4 = 3.1415

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v5 = 777

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v6 = 1

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v7 = 1.01

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v8 = qwerty

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v9 = 3.1415

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v10 = 777

2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v11 = Value_11

 

подскажите чайнику, как понять следующую строчку:

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)

 
как понять

Если символ ордера (EURUSD) равен символу графика и магик ордера (12345) равен магику эксперта, то.....

 
Если символ ордера (EURUSD) равен символу графика и магик ордера (12345) равен магику эксперта, то.....

пасибо!!

 
подскажите чайнику, как понять следующую строчку:

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)

ШАЙТАНА_MA

Подскажите, какое условие, если график вниз пошел хоть на один пункт то все ордера закрывались?
 
как понять график пошёл? - может цена пошла вниз.  выставите стоп - правда на один пункт, не получится.  

если график пошел вниз то отложенные ордера закрылись
