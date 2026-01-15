Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1254
TimeCurrent() https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timecurrent
используйте второй вариант сигнатуры этой функции:
ЗЫ: стразу напишу - в МТ4 это работает, я пользовался ;)
UPD: были в МТ4 еще Hour() и Minute() - давно не пользуюсь, но они должны выдавать последнее время сервера в часах и в минутах
Подскажите или направьте как сделать шаблонную функцию с больше чем 10 входными параметрами любого типа ?
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v1 = 1
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v2 = 1.01
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v3 = qwerty
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v4 = 3.1415
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v5 = 777
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v6 = 1
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v7 = 1.01
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v8 = qwerty
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v9 = 3.1415
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v10 = 777
2020.09.13 08:33:57.508 tst (EURUSD,H1) v11 = Value_11
подскажите чайнику, как понять следующую строчку:
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
прикольно
как понять
Если символ ордера (EURUSD) равен символу графика и магик ордера (12345) равен магику эксперта, то.....
пасибо!!
ШАЙТАНА_MA
Иной раз такие смешные переменные народ пишет :)
как понять график пошёл? - может цена пошла вниз. выставите стоп - правда на один пункт, не получится.