Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1250
Я не разбирался - не подскажу к сожалению.
Я объясню. Надеюсь, это имеет смысл.
Вот объяснение:
Я торгую по EURUSD и AUDJPY в MT5. Оба зарезервировали маржу, как показано на панели инструментов MT5. Поделюсь изображением.
Первая сделка по EURUSD:
Я продал с лотом = 1. Взял маржу = 235,31.
Сейчас торгую по AUDJPY:
Я совершил продажу с лотом = 1. Взял маржу = 144,24.
И общая маржа, показанная в ToolBox = 379,55.
Панель инструментов, как вы видите, показывает общую маржу, используемую символами EURUSD и AUDJPY.
Теперь я перехожу к своему вопросу.
Я хочу знать, какая маржа от общей маржи используется EURUSD. Я не получаю расчетов для этого. Я знаю, что ответ должен = 235,31
Но с помощью OrderCalcMargin () я получаю разные ответы. Иногда функция возвращает 235,23, иногда 235,01. Но это неправильный ответ. Я хочу знать, как я могу рассчитать использованную маржу по определенному символу. В моем примере скажите, как я могу рассчитать маржу, используемую EURSD или AUDJPY.
Примечание:
Ответ OrderCalcMargin () иногда дает правильный ответ на EURUSD. Но если я хочу рассчитать маржу для AUDJPY, всегда по-другому.
А теперь, пожалуйста, дайте мне знать, если я понимаю.
У меня есть этот вопрос, и я пытался объяснить всем на форуме, но никто не смог понять. Это я пытаюсь снова.
Я попробую еще раз, если все еще не имеет смысла.
@ Артём Тришкин, дайте мне знать. Я рассчитываю, что вы дадите мне решение.
Очень важные значения для расчёта в вашем случае:
Как пример, в расчёте маржи по AUDJPY участвуют AUDUSD и USDJPY. Какие были курсы этих валют в момент открытия позиции AUDJPY, никто никогда не угадает. Можно только попытаться высчитать через текущую маржу. Об этом упоминалось в той теме на которую я давал вам ссылку. Но, честно сказать об этом там мало сказано, но в кодах что-то есть.
В каждый следующий момент эти курсы меняются и следовательно вы получаете другие значения маржи. Посчитайте отношение текущей маржи к цене открытия позиции и примените этот коэффициент в расчёте маржи открытой позиции. Надо экспериментировать. В точности алгоритм расчётов я не помню.
А вот готовое решение вряд-ли кто-то вам даст.
Да, я это понимаю. Но я вижу, что MT5 ToolBox точно рассчитывает без изменения маржи. Тогда какую логику использует MT5 ToolBox? Не могли бы вы пролить свет на это, пожалуйста?
Вопрос, как присвоить различными переменным значение через аргументы в функции. Если один аргумент, то его можно возвратить и присвоить значение, а если 2, то как быть?
Валерий, может так устроит:
Точно, ссылки, апперсанд если не ошибаюсь.
2020.09.09 15:18:33.572 TestS EURUSD,H1: x4= 6x5= 4
2020.09.09 15:18:33.572 TestS EURUSD,H1: x1= 3x2= 1
Спасибо)))
Вопрос, как присвоить различными переменным значение через аргументы в функции. Если один аргумент, то его можно возвратить и присвоить значение, а если 2, то как быть?
Вот это что?
void start()
Когда-то давно-давно... мамонты кушали. А потом накладывали. По-моему - это как раз это?
Не судите строго, вручную писал скрипт. А строгая проверка старые функции пропускает. Конечно так у себя не пишу. К тому же есть конструкторы.)))))Поправил)