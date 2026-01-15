Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1240
Добрый день.
Имею странную проблему.
Терминал МТ4. На каждом графике порядка 15 индикаторов (стандартных и своих самописных). В некоторых случаях если удалять индикатор через список индикаторов (Ctrl + i) - терминал наглухо вешается. При этом, если тот же индикатор попытаться удалить нажав правой кнопкой мыши на линию или стрелку, нарисованную индикатором через буфер, и выбрав пункт меню "Удалить индикатор" - индикатор удаляется мгновенно и без проблем. Больше всего выбешивает, что проблема плавающая: то один индикатор зависает при удалении, то другой.... то один и тот же индикатор подвешивает терминал, то не подвешивает.
Всвязи с описанным 2 вопроса:
1) с чем может быть связано зависание терминала при удалении индикатора через список индикаторов?
2) в чем разница между двумя способами удаления индикаторов, которые я описал выше?
Подскажите пожалуйста! Если я вызываю в эксперте пользовательский индикатор через iCustom, как сделать чтобы в эксперт вывести входные параметры этого индикатора? Исходник индикатора есть. Это вообще сложно?
Записывайте в порядке перечисления свойств как в индикаторе
double iCustom(
string symbol, // имя символа
int timeframe, // таймфрейм
string name, // папка/имя_пользовательского индикатора
... // список входных параметров индикатора
int mode, // источник данных
int shift // сдвиг
);
Открываем "Входные параметры" в индикаторе и их копируем поочерёдно с нужными значениями
Обязательно смотрим на тип переменной, и если она строковая, то берём в кавычки, пропускать ничего нельзя:
В функци OrderSend у нас есть cena, но cena была задана еще до цикла.
Будет ли RefreshRates здесь работать?
не будет
а потом только рефрешратес поменял аск, да?