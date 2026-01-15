Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1887

Новый комментарий
 
Andrey Sokolov #:

Вписать "другой" советник в первый. в первом сделать расчет уровня, по достижении начинает работать код второго. При начале работы второго состояние нужной кнопки прописываете нажатым.

Я забыл уточнить, что исходного кода советника с кнопками нету. При таком раскладе как-то можно сделать то что я задумал?

 
DanilaMactep #:

Я забыл уточнить, что исходного кода советника с кнопками нету. При таком раскладе как-то можно сделать то что я задумал?

тогда, на сколько я знаю, возможностями mql , без написания стороннего софта, это не реализовать. 

 
Tretyakov Rostyslav #:
Добавь в индикатор рассчет данных в на открытии свечи.

там все корректно считалось, это я криво смотрел из-за того что данные здесь иногда не обновлялись при новых свечах если не двигать мышь 


 
DanilaMactep #:

Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.

Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками.

Фибоначчи нарисованная индикатором.


кнопки советника- нажать нужно на левую Open


Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните   пожалуйста как можно подробнее и понятно.

Функция ChartApplyTemplate загрузит требуемый шаблон. ЕСли в шаблоне есть нужный советник, то он запустится.

если кнопки советника сделаны стандартными объектами, то возможно(но совсем-совсем не факт, такое делают для работы в визуальном тестере и не все) что он среагирует на ObjectSetInteger(chart,нужная_кнопка,OBJPROP_STATE,1)

может быть вам повезёт :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

Функция ChartApplyTemplate загрузит требуемый шаблон. ЕСли в шаблоне есть нужный советник, то он запустится.

если кнопки советника сделаны стандартными объектами, то возможно(но совсем-совсем не факт, такое делают для работы в визуальном тестере и не все) что он среагирует на ObjectSetInteger(chart,нужная_кнопка,OBJPROP_STATE,1)

может быть вам повезёт :-)

👍

 
Andrey Sokolov #:

там все корректно считалось, это я криво смотрел из-за того что данные здесь иногда не обновлялись при новых свечах если не двигать мышь 


Может я не совсем правильно понял, но если надо следить за последними данными, лучше включить их отображение отдельно

В тестере аналогично.

 
Alexey Viktorov #:

Может я не совсем правильно понял, но если надо следить за последними данными, лучше включить их отображение отдельно

В тестере аналогично.

спасиб

 
Ребят, всем привет! Подскажите где можно найти структурированную информацию по изменениям в MQL4? Я программировал лет 7-8 назад неплохо все получалось, решил возобновить... просматриваю свежие коды и как баран на новые ворота! по новый все перечитывать неохота много времени тратить, нужны выжимки по изменениям! Подскажите качественные источники пожалуйста.
 
Валентин #:
Ребят, всем привет! Подскажите где можно найти структурированную информацию по изменениям в MQL4? Я программировал лет 7-8 назад неплохо все получалось, решил возобновить... просматриваю свежие коды и как баран на новые ворота! по новый все перечитывать неохота много времени тратить, нужны выжимки по изменениям! Подскажите качественные источники пожалуйста.
Самая достоверная информация тут.
 
Валентин #:
Ребят, всем привет! Подскажите где можно найти структурированную информацию по изменениям в MQL4? Я программировал лет 7-8 назад неплохо все получалось, решил возобновить... просматриваю свежие коды и как баран на новые ворота! по новый все перечитывать неохота много времени тратить, нужны выжимки по изменениям! Подскажите качественные источники пожалуйста.

Как понял к 16му году в четверку докинули почти все из пятерки. Кроме ордеров, тестера, внешних библ типа R. В общем все есть что нужно. И нужно смотреть входные и возвращаемые параметры. Есть функции в которых они различаются в 4ке и в 5ке.

1...188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894...2693
Новый комментарий