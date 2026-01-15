Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1887
Вписать "другой" советник в первый. в первом сделать расчет уровня, по достижении начинает работать код второго. При начале работы второго состояние нужной кнопки прописываете нажатым.
Я забыл уточнить, что исходного кода советника с кнопками нету. При таком раскладе как-то можно сделать то что я задумал?
тогда, на сколько я знаю, возможностями mql , без написания стороннего софта, это не реализовать.
Добавь в индикатор рассчет данных в на открытии свечи.
там все корректно считалось, это я криво смотрел из-за того что данные здесь иногда не обновлялись при новых свечах если не двигать мышь
Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.
Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками.
Фибоначчи нарисованная индикатором.
кнопки советника- нажать нужно на левую Open
Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните пожалуйста как можно подробнее и понятно.
Функция ChartApplyTemplate загрузит требуемый шаблон. ЕСли в шаблоне есть нужный советник, то он запустится.
если кнопки советника сделаны стандартными объектами, то возможно(но совсем-совсем не факт, такое делают для работы в визуальном тестере и не все) что он среагирует на ObjectSetInteger(chart,нужная_кнопка,OBJPROP_STATE,1)
может быть вам повезёт :-)
Может я не совсем правильно понял, но если надо следить за последними данными, лучше включить их отображение отдельно
В тестере аналогично.
спасиб
Ребят, всем привет! Подскажите где можно найти структурированную информацию по изменениям в MQL4? Я программировал лет 7-8 назад неплохо все получалось, решил возобновить... просматриваю свежие коды и как баран на новые ворота! по новый все перечитывать неохота много времени тратить, нужны выжимки по изменениям! Подскажите качественные источники пожалуйста.
Как понял к 16му году в четверку докинули почти все из пятерки. Кроме ордеров, тестера, внешних библ типа R. В общем все есть что нужно. И нужно смотреть входные и возвращаемые параметры. Есть функции в которых они различаются в 4ке и в 5ке.