Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1054
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше открывайте файл напрямую - не применяя команду "Получить данные из текстового файла". (Файл - Открыть - Обзор). Так данные сразу будут правильно распознаны.
Немного не понял, эти данные получаются после выгрузки из OnTester. Как их загнать прямо в xlsx с помощь функции FileWrite?
Немного не понял, эти данные получаются после выгрузки из OnTester. Как их загнать прямо в xlsx с помощь функции FileWrite?
MQL5 создаёт файл. Затем этот файл открываете в Excel. Для этого используйте команду Excel -> Файл - Открыть - Обзор
MQL5 создаёт файл. Затем этот файл открываете в Excel. Для этого используйте команду Excel -> Файл - Открыть - Обзор
хорошо, спасибо
Немного не понял, эти данные получаются после выгрузки из OnTester. Как их загнать прямо в xlsx с помощь функции FileWrite?
MQL5 создаёт файл. Затем этот файл открываете в Excel. Для этого используйте команду Excel -> Файл - Открыть - Обзор
потом не забудьте жмакнуть "сохранить как" - Excel использует блокировки файлов и пока документ открыт в нём (даже чахлый CSV), то перезаписан быть не может.
Можно ли передавать структуру в функцию если она объявлена на локальном уровне т.е. в коде программы?
Структуры можно предавать только по ссылке. Соответственно, из области видимости этой структуры вы можете передать её по ссылке в функцию.
Структуры можно предавать только по ссылке. Соответственно, из области видимости этой структуры вы можете передать её по ссылке в функцию.
Я сделал так
Но в такой передаче нет никакого смысла. В данном случае структура объявлена глобально и доступна из любой точки программы. Правда не знаю правильно ли я сделал. Я хочу объявить структуру локально и передать её в функцию.
Я сделал так
Но в такой передаче нет никакого смысла. В данном случае структура объявлена глобально и доступна из любой точки программы. Правда не знаю правильно ли я сделал. Я хочу объявить структуру локально и передать её в функцию.
Объявляете переменную с типом структуры в локальной области видимости, и её-то и отправляете в функцию. В той же локальной области.
хорошо, спасибо
Ещё рекомендуется проверить региональные параметры в Windows - а именно, что указанно в качестве разделителя: ',' или '.' Рекомендую в качестве разделителя установить '.'
Всем доброго времени суток.
Скажите, как прикрутить свой звук к "Alert()"?