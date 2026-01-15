Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1054

Vladimir Karputov:

Лучше открывайте файл напрямую - не применяя команду "Получить данные из текстового файла". (Файл - Открыть - Обзор). Так данные сразу будут правильно распознаны.

Немного не понял, эти данные получаются после выгрузки из OnTester. Как их загнать прямо в xlsx с помощь функции FileWrite?

 
MQL5 создаёт файл. Затем этот файл открываете в Excel. Для этого используйте команду Excel -> Файл - Открыть - Обзор

 
хорошо, спасибо

 
потом не забудьте жмакнуть "сохранить как" - Excel использует блокировки файлов и пока документ открыт в нём (даже чахлый CSV), то перезаписан быть не может.

 
Можно ли передавать структуру в функцию если она объявлена на локальном уровне т.е. в коде программы? 
 
Структуры можно предавать только по ссылке. Соответственно, из области видимости этой структуры вы можете передать её по ссылке в функцию.

 
Я сделал так 

Но в такой передаче нет никакого смысла. В данном случае структура объявлена глобально и доступна из любой точки программы. Правда не знаю правильно ли я сделал. Я хочу объявить структуру локально и передать её в функцию.

 
Объявляете переменную с типом структуры в локальной области видимости, и её-то и отправляете в функцию. В той же локальной области.

 
Ещё рекомендуется проверить региональные параметры в Windows - а именно, что указанно в качестве разделителя: ',' или '.' Рекомендую в качестве разделителя установить '.'


 

Всем доброго времени суток.

Скажите, как прикрутить свой звук к "Alert()"?

