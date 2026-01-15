Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1055
Всем доброго времени суток.
Скажите, как прикрутить свой звук к "Alert()"?
только в терминале - сервис - настройка - события
В редакторе алертов поле "Источник", нажать троеточие и выбрать нужный звук.
Редактор алертов соответственно открывается во вкладке "Алерты" в терминале нажатием правой кнопки мыши.
Если нужно прикрепить звук в код, то либо заменить файл alert.wav своим звуком, либо в коде прописать имя вашего файла.
Всем привет
Как в MQL5 вернуться к нужной строке кода?
Вариантов несколько. Вот один
Можно поставить закладку по ctrl+F2 и переход по закладкам F2.
Так-же работают клавиши мышки "Вперёд" и "Назад".
Меня интересует в коде как прописать, т.к.в индикаторе прописан Алерт по нескольким событиям, то хочу разделить для каждого события свой звук.
Я, конечно не кодер и самого кода не видел, но вероятно требуется добавить переменные типа alert1, alert2 итд. :)
никак
настройте алерт без звука в терминале и перед вызовом алерта проигрывайте сами любой звук из кода PlaySound()
Или сразу после Alert или вместо него поставьте PlaySound со своим звуком.
Исходник прилагаю
неее. типо GoTo или ToDo . при выполнении условия программа начинает исполнение кода с указанной метки