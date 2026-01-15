Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1060
Это не замена - MB не работает в индикаторах т.к. останавливает поток пока не будет нажата кнопка!
Я по невнимательности посоветовал, но в примечании сказано совсем не так:
Примечание
Функцию не рекомендуется использовать в пользовательских индикаторах, так как вызов MessageBox() приостанавливает работу потока исполнения индикатора на всё время ожидания ответа пользователя. А так как все индикаторы по каждому символу выполняются в едином потоке, то будут остановлены все графики на всех таймфреймах по данному символу.
При работе в тестере стратегий функция MessageBox() не выполняется.
Я не программист, редактирую индикатор для своего удобства. Проверял не в тестере,а в реальном времени.
Кстати, телепатов не существует.
Если знаете в каком из доступных здесь индикаторов используется эта функция, то подскажите пожалуйста, возможно тогда я разберусь сам.
Спасибо
У нас есть всё.
Объявляете переменную с типом структуры в локальной области видимости, и её-то и отправляете в функцию. В той же локальной области.
Дело в том что создавая переменную для структуры в поле её область видимости на всю фонкцию а не на локальную область. Вот пример.
Получается что локально работать уже не возможно.
Пытаюсь в скрипте прочитать данные из csv-файла. Безуспешно и совершенно не понимаю почему.
Для чтения использую простейшую процедуру:
Файл с данными имеет такой вид:
2012.01.02 02:00:02,1.293240,1.293410
2012.01.02 02:00:52,1.293330,1.293500
2012.01.02 02:00:55,1.293810,1.293980
....
А результат операторов Print() из процедуры такой:
nBars = 1000 alBars = 1000
Start: 0.0 2020.01.29 01:00:00
End: 0.0 2020.01.29 01:00:00
То есть в цикле чтения все строки обработаны, но ничего не прочиталось. И никаких сообщений об ошибке.
Может мне кто-нибудь это объяснить ?
Бинарными функциями читаете текстовый файл.
У нас есть всё.
Злой Вы!
Я притворяюсь.
Если хотите разобраться в программировании, начните пытаться разобраться. Если-же вам просто надо сделать, обратитесь в тему где предлагают бесплатно написать, выложите там свой индикатор и опишите просьбу.
ps: Проверил я всё. Alert() почему-то даже если находится перед PlaySound() не даёт воспроизводить выбранный звук. Может с памятью моей плохо стало, но не суть.
Отключить звук алерта можно двойным тычком чтобы появился красный крестик
и в этом случае будет без разницы что написано впереди Alert() или PlaySound()
В этом случае окно алерта не открывается.(
Бинарными функциями читаете текстовый файл.
Про функцию FileReadDouble() действительно сказано, что она читает из бинарного файла.
А вот про FileReadDatetime()сказано: "Читает из файла типа CSV строку одного из форматов: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" или "HH:MI:SS" - и преобразует её в значение типа datetime."
Кроме того, та же картина была когда я использовал FileReadString(), а затем строки сам преобразовывал к нужному типу.
А как по-вашему нужно делать ?
