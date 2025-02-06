Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1146

Забылся, спасибо за внимание


Новый фокус для меня. вот результат

Индикатор еще меняет раскраску графика. Если восстановить стандартную и постучатся через iCustom он опять перекрашивает график по своему.
 
То есть в буферах значения есть, уже хорошо. Тогда пробуйте искать значение не на 1 баре, а чуть дальше, на 2-3, или наоборот, на 0. Не видя кода, нельзя ничего сказать.
 
ребят объясните  пожалуйста почему при увелечении шага параметров  при оптимизации число проходов справа внизу терминала не уменьшается тобишь количество такое же как и при более детальной в чем может быть причина и время такое же как и при более подробной оптимизации вообщем шаг не помогает сократить время для оптимизации почему? и как ускорить вообще оптимизацию?
 

Господа, Приветствую!


Продолжительное время воюю с webrequest (get),сперва на mql4, теперь на mql5 ,периодически откладывая решение вопроса. 

Заключается он в следующем: нужно OnTick в индюк копировать с сайта цены ряда экзотических кросов. Мой брокер, к сожалению,  не располагает ими. Пример кроса на сайте ниже:

Прошу помочь. Я почти готов заплатить за решение этой проблемы: представляете как далеко все зашло?))

Всем Успехов ! BugRiver

 

Как получить переменную типа string в советнике, если вызов длл функции возвращает только указатель на строку

const char *sqlite3_sql(sqlite3_stmt *pStmt)


  Ссылка на документацию

 
/// Для MQL 4
// url - адрес страницы сайта
// timeot - время в течении которого будет ожидаться ответ (мс)
// webData - сообщение-ответ на запрос т.е. данные страницы сайта в виде текста
// cut - количество отбрасываемых символов от начала сообщения-ответа
///
// Функция возвращает - true в случае, если удалось получить сообщение-ответ на запрос.
bool ReadURL(const string url, int timeout, string &webData, int cut)
{
   char
   myMessage[],
   webMessage[];
   string sWebTitle;
   if(url == NULL)
   {
      Print("URL: NULL");
      return false;
   }
   ResetLastError();
// метод HTTP, url-адрес, cookie, referer, таймаут, массив тела HTTP-сообщения, размер массива data[] в байтах, массив с данными ответа сервера, заголовки ответа сервера
   WebRequest("GET", url, NULL, NULL, timeout, myMessage, 0, webMessage, sWebTitle);
   if(ArraySize(webMessage) == 0)
   {
      Print("В качестве ответа получено пустое сообщение.");
      Print("URL: ", url);
      return false;
   }
   webData = CharArrayToString(webMessage, cut);
   Print("URL: ", url);
   Print("Title: ", sWebTitle);
   return true;
}
Потом из переменной в которую получили сообщение-ответ ищете с помощью текстовых функций необходимые данные. Сообщение-ответ предварительно лучше посмотреть в браузере т. е. зайти на нужную страницу и открыть исходный код страницы. Найти там нужные данные и написать в программе уникальный фильтр.

С Инвестингом не работал таким образом и думаю это будет проблематично. Они специально сделали свой сайт тормозным для тех у кого нет подписки. Поэтому лучше найти другой источник котировок для автоматического чтения из кода программы.

PS> В индюке нельзя вызвать WebRequest. Так что придётся организовать связь между индюком и советником или индюком и зацикленным скриптом, для доставки данных индюку.
 
 //ема переменая
     double ma = iCustom(NULL, 0, "EMA", MA_Period, Coef, MA_Shift, SetPrice, 0, 0); 
    // сси переменая 
     double bz = iCustom(NULL, 0, "Bollinger Squeeze v8", triggerType, stochPeriod_trigger1, cciPeriod_trigger2,rsiPeriod_trigger3,6,0);
    //фишер переменая 
     double fi = iCustom(NULL, 0, "Fischer11", RangePeriods, PriceSmoothing,IndexSmoothing, Left_Right, Up_Down, 0,0);
     
     if  (Ask == ma && bz > 0 && fi > Koof_H)
       {
       OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, Slippage, Stoploss , TakeProfit, "", magic, 0, Lime);
      
        }
       if (Bid == ma && bz < 0 && fi < Koof_L)
       {
       OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 1, Bid, Slippage, Stoploss , TakeProfit, "", magic, 0, Red);
       }
         

  зделал код, наверно лучше сказать пародию на код за пол дня учебы и изучения, выдает ошибку "return value of 'OrderSend' should be checked"

кто то может помочь разобраться? и подсказать как создать советник

 
Всё норм. Осталось почитать про функцию обработки ошибок и добавить в код.

Renat Akhtyamov:
Всё норм. Осталось почитать про функцию обработки ошибок и добавить в код.

Да не найдёт он ошибку, вы уж сразу подскажите:

 //ема переменая
 int result=-1;
     double ma = iCustom(NULL, 0, "EMA", MA_Period, Coef, MA_Shift, SetPrice, 0, 0); 
    // сси переменая 
     double bz = iCustom(NULL, 0, "Bollinger Squeeze v8", triggerType, stochPeriod_trigger1, cciPeriod_trigger2,rsiPeriod_trigger3,6,0);
    //фишер переменая 
     double fi = iCustom(NULL, 0, "Fischer11", RangePeriods, PriceSmoothing,IndexSmoothing, Left_Right, Up_Down, 0,0);
     
     if  (Ask == ma && bz > 0 && fi > Koof_H)
       {
      result= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, Slippage, Stoploss , TakeProfit, "", magic, 0, Lime);
      
        }
       if (Bid == ma && bz < 0 && fi < Koof_L)
       {
      result= OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 1, Bid, Slippage, Stoploss , TakeProfit, "", magic, 0, Red);
       }
 
Vitaly Muzichenko:

Да не найдёт он ошибку, вы уж сразу подскажите:

ок.

после каждой команды на открытие/закрытие любого ордера дописать эту строчку:

if(result<0 && Fun_Error(GetLastError())==1){return(0);}

а вызываемую функцию разместить после кода советника:

//+------------------------------------------------------------------+
//| ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ ОШИБОК                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
 int Fun_Error(int Error)                        
  {   switch(Error)
     {                                          // Преодолимые ошибки        
           case 0:      return (0);
           case 1:      Print("Попытка изменить уже установленные значения такими же значениями.");return(1);
           case 2:      Print("Общая ошибка. Прекратить все попытки торговых операций до выяснения обстоятельств.");return(0);
           case 3:      Print("В торговую функцию переданы неправильные параметры.");return(1);
           case 4:      Print("Торговый сервер занят.Пробуем ещё раз..");Sleep(3000);return(1);
           case 5:      Print("Старая версия клиентского терминала.");return(0);
           case 6:      Print("Нет связи с торговым сервером.");return(1);
           case 7:      Print("Недостаточно прав.");return(1);
           case 8:      Print("Слишком частые запросы.");return(1);
           case 9:      Print("Недопустимая операция нарушающая функционирование сервера.");return(1);
           case 64:     Print("Счет заблокирован. Необходимо прекратить все попытки торговых операций.");return(0);
           case 65:     Print("Неправильный номер счета.");return(1);
           case 128:    Print("Истек срок ожидания совершения сделки.");return(1);
           case 129:    Print("Неправильная цена bid или ask, возможно, ненормализованная цена.");return(1);
           case 130:    Print("Слишком близкие стопы или неправильно рассчитанные или ненормализованные цены в стопах (или в цене открытия отложенного ордера).");return(1);
           case 131:    Print("Неправильный объем, ошибка в грануляции объема.");return(1);
           case 132:    Print("Рынок закрыт.");return(1);
           case 133:    Print("Торговля запрещена.");return(0);
           case 134:    Print("Недостаточно денег для совершения операции.");return(0);
           case 135:    Print("Цена изменилась. Пробуем ещё раз..");RefreshRates();return(1);
           case 136:    Print("Нет цен. Ждём новый тик..");
                        while(RefreshRates()==false)           // До нового тика            
                        Sleep(1);
                        return(1);
           case 137:    Print("Брокер занят.Пробуем ещё раз..");Sleep(3000);return(1);
           case 138:    Print("Запрошенная цена устарела, либо перепутаны bid и ask.");return(1);
           case 139:    Print("Ордер заблокирован и уже обрабатывается.");return(1);
           case 140:    Print("Разрешена только покупка. Повторять операцию SELL нельзя.");return(1);
           case 141:    Print("Слишком много запросов.");return(1);
           case 142:    Print("Ордер поставлен в очередь.");return(1);
           case 143:    Print("Ордер принят дилером к исполнению.");return(1);
           case 144:    Print("Ордер аннулирован самим клиентом при ручном подтверждении сделки.");return(1);
           case 145:    Print("Модификация запрещена, так как ордер слишком близок к рынку и заблокирован из-за возможного скорого исполнения.");return(1);
           case 146:    Print("Подсистема торговли занята.Пробуем ещё..");Sleep(500);return(1);
           case 147:    Print("Использование даты истечения ордера запрещено брокером.");return(1);
           case 148:    Print("Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером.");return(1);
           case 149:    Print("Попытка открыть противоположную позицию к уже существующей в случае, если хеджирование запрещено.");return(1);
           case 4000:   return (0);
           case 4001:   Print("Неправильный указатель функции.");return(1);
           case 4002:   Print("Индекс массива - вне диапазона.");return(1);
           case 4003:   Print("Нет памяти для стека функций.");return(1);
           case 4004:   Print("Переполнение стека после рекурсивного вызова.");return(1);
           case 4005:   Print("На стеке нет памяти для передачи параметров.");return(1);
           case 4006:   Print("Нет памяти для строкового параметра.");return(1);
           case 4007:   Print("Нет памяти для временной строки.");return(1);
           case 4008:   Print("Неинициализированная строка.");return(1);
           case 4009:   Print("Неинициализированная строка в массиве.");return(1);
           case 4010:   Print("Нет памяти для строкового массива.");return(1);
           case 4011:   Print("Слишком длинная строка.");return(1);
           case 4012:   Print("Остаток от деления на ноль.");return(1);
           case 4013:   Print("Деление на ноль.");return(1);
           case 4014:   Print("Неизвестная команда.");return(1);
           case 4015:   Print("Неправильный переход.");return(1);
           case 4016:   Print("Неинициализированный массив.");return(1);
           case 4017:   Print("Вызовы DLL не разрешены.");return(1);
           case 4018:   Print("Невозможно загрузить библиотеку.");return(1);
           case 4019:   Print("Невозможно вызвать функцию.");return(1);
           case 4020:   Print("Вызовы внешних библиотечных функций не разрешены.");return(1);
           case 4021:   Print("Недостаточно памяти для строки, возвращаемой из функции.");return(1);
           case 4022:   Print("Система занята.");return(1);
           case 4050:   Print("Неправильное количество параметров функции.");return(1);
           case 4051:   Print("Недопустимое значение параметра функции.");return(1);
           case 4052:   Print("Внутренняя ошибка строковой функции.");return(1);
           case 4053:   Print("Ошибка массива.");return(1);
           case 4054:   Print("Неправильное использование массива-таймсерии.");return(1);
           case 4055:   Print("Ошибка пользовательского индикатора.");return(1);
           case 4056:   Print("Массивы несовместимы.");return(1);
           case 4057:   Print("Ошибка обработки глобальныех переменных.");return(1);
           case 4058:   Print("Глобальная переменная не обнаружена.");return(1);
           case 4059:   Print("Функция не разрешена в тестовом режиме.");return(1);
           case 4060:   Print("Функция не подтверждена.");return(1);
           case 4061:   Print("Ошибка отправки почты.");return(1);
           case 4062:   Print("Ожидается параметр типа string.");return(1);
           case 4063:   Print("Ожидается параметр типа integer.");return(1);
           case 4064:   Print("Ожидается параметр типа double.");return(1);
           case 4065:   Print("В качестве параметра ожидается массив.");return(1);
           case 4066:   Print("Запрошенные исторические данные в состоянии обновления.");return(1);
           case 4067:   Print("Ошибка при выполнении торговой операции.");return(1);
           case 4099:   Print("Конец файла.");return(1);
           case 4100:   Print("Ошибка при работе с файлом.");return(1);
           case 4101:   Print("Неправильное имя файла.");return(1);
           case 4102:   Print("Слишком много открытых файлов.");return(1);
           case 4103:   Print("Невозможно открыть файл.");return(1);
           case 4104:   Print("Несовместимый режим доступа к файлу.");return(1);
           case 4105:   Print("Ни один ордер не выбран.");return(1);
           case 4106:   Print("Неизвестный символ.");return(1);
           case 4107:   Print("Неправильный параметр цены для торговой функции.");return(1);
           case 4108:   Print("Неверный номер тикета.");return(1);
           case 4109:   Print("Торговля не разрешена. Необходимо включить опцию Разрешить советнику торговать в свойствах эксперта.");return(1);
           case 4110:   Print("Длинные позиции не разрешены. Необходимо проверить свойства эксперта.");return(1);
           case 4111:   Print("Короткие позиции не разрешены. Необходимо проверить свойства эксперта.");return(1);
           case 4200:   Print("Объект уже существует.");return(1);
           case 4201:   Print("Запрошено неизвестное свойство объекта.");return(1);
           case 4202:   Print("Объект не существует.");return(1);
           case 4203:   Print("Неизвестный тип объекта.");return(1);
           case 4204:   Print("Нет имени объекта.");return(1);
           case 4205:   Print("Ошибка координат объекта.");return(1);
           case 4206:   Print("Не найдено указанное подокно.");return(1);
           case 4207:   Print("Ошибка при работе с объектом.");return(1);
           return(0);
     }
     return(0);  
  }
