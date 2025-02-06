Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1146
Новый фокус для меня. вот результатИндикатор еще меняет раскраску графика. Если восстановить стандартную и постучатся через iCustom он опять перекрашивает график по своему.
То есть в буферах значения есть, уже хорошо. Тогда пробуйте искать значение не на 1 баре, а чуть дальше, на 2-3, или наоборот, на 0. Не видя кода, нельзя ничего сказать.
Господа, Приветствую!
Продолжительное время воюю с webrequest (get),сперва на mql4, теперь на mql5 ,периодически откладывая решение вопроса.
Заключается он в следующем: нужно OnTick в индюк копировать с сайта цены ряда экзотических кросов. Мой брокер, к сожалению, не располагает ими. Пример кроса на сайте ниже:
Прошу помочь. Я почти готов заплатить за решение этой проблемы: представляете как далеко все зашло?))
Всем Успехов ! BugRiver
Как получить переменную типа string в советнике, если вызов длл функции возвращает только указатель на строку
Ссылка на документацию
С Инвестингом не работал таким образом и думаю это будет проблематично. Они специально сделали свой сайт тормозным для тех у кого нет подписки. Поэтому лучше найти другой источник котировок для автоматического чтения из кода программы.
PS> В индюке нельзя вызвать WebRequest. Так что придётся организовать связь между индюком и советником или индюком и зацикленным скриптом, для доставки данных индюку.
кто то может помочь разобраться? и подсказать как создать советник
Всё норм. Осталось почитать про функцию обработки ошибок и добавить в код.
https://www.mql5.com/ru/forum/64058
Да не найдёт он ошибку, вы уж сразу подскажите:
ок.
после каждой команды на открытие/закрытие любого ордера дописать эту строчку:
а вызываемую функцию разместить после кода советника: