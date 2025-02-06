Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1145
@Andrey Dik
Да, спасибо. Склероз проклятый, запямятовал - делаю уже то, что ранее делал за меня MQL. ;)
Спасибо я попробовал вывести на экран в тестере и выводится ровно 300 секунд но отсчета нет! Как быть?
Отсчёта от чего нет??? Ну прочти в документации
Возвращаемое значение
Количество секунд в указанном периоде.
Добрый день всем!
Хочу выложить советник на маркет здесь, но при загрузке файла на маркет получаю ошибку (OrderSend 131) при тестировании советника . Сам советник же компилируется без каких либо проблем и работает на практике. Я попробовал выложить родной советник (от MetaQuotes) MACD Sample и получил ту же самую ошибку при тестировании советника на маркете. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть идеи как ее решить?
Решить очень, очень просто. Надо долго ждать, пока не научишься понимать ошибки и писать так, чтобы не ... прости, не могу сегодня выразиться как хотелось-бы, весь маркет и/или CodeBase.
Ничего личного, но размещение такого кода не поможет повысить репутацию.
Добрый вечер! Не могу считать буфер индикатора через iCustom в тестере, всегда 0. В реале на истории он удаляет стрелки (буферы). В переменных индикатора int 20 и два цвета. При прогоне в тестере дожидаюсь стрелку на баре 1, а iCustom(NULL,0,"turning",20,0,0, 0, 1); выдаёт 0. Стрелка буфер, не объект, в индикаторе два буфера верх низ. Хочется знать о появлении стрелки не прикрепляя индикатор к графику, тем более у него нет алерта.
Не смотрел индикатор, но попробуйте так
Не читается. Вот она на баре 1, буфер 1. картинку прикрепил.
double iz60_2=iCustom(NULL,0,"turning",20,0,0, 1, 1);ни как :(
Alert(iz60_2);
iz60_2=iCustom(NULL,0,"turning",1,1);
Alert(iz60_2);
Прикрепите индикатор на график. Откройте окно данных в терминале (Ctrl+D) и наведите курсор на стрелку. Что показывает буфер?