Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1140

Alexey Viktorov:

Перенеси простым копированием всю папку терминала на не системный диск, создай ему ярлык и пропиши ключ /portable



Спасибо.
 

Уважаемые специалисты. Что и где у меня "не так": Запускаю рестер. Вхожу в меню-"Отчёт". Клик "правой кнопкой мышки" и выбираю "КОПИРОВАТЬ".  Перехожу на страницу Excel и делаю вставку по параметру вставки "Текст"(да и параметр только один). Результат: столбик цифр нормальный, а текст, который в "Отчёте" на русском, теперь на абракодатбе?

Рылся по шрифтам, но нигде не нашёл что надо менять и где? или в Excel или где то в настройках МТ4. Интересно, что бывают моменты, что всё срабатывает правильно-на русском, но только после перезапуске МТ4 и не всегда. Есть, может не совсем разумное подозрение на то, что как то подключается\переключается на Юникод. Вспоминается, что на каком то форуме упоминалось про вроде вывод сообщений из советников в искажённом шрифте то есть не на русском, но там только это константировалось. 

Короче. Заранее признателен за подсказку. Думаю, что такая чушь не у одного меня выскакивала.

 
piranija:

Когда открыт и активен MT4, переключитесь на русский. Затем копируйте из MT4 и вставляйте в Excel. Тогда будет всё нормально. С MT4 всегда так было.
 
Ну, конечно, спасибо. А я всё через жо.. делал, а когда получалось скопировать нормально, не дошло увязать с переключением шрифтов винды.
 

Приветствую. Помогите разобраться с классами, я уже задавал вопрос:

"Подскажите, как сделать чтоб для каждого нового ордера создавались отдельные переменные (пусть А, В, С для каждого)  ?  Предполагаю что это что-то типа Peremennaja+ticket=А12345, В12345, С12345."

Мне ответили что нужно написать класс и для каждого ордера создавать объект класса.  

Может кто поможет примерами или мануалом именно для такой или подобной ситуации?

 
Andrey Sokolov:

А не проще использовать массив?
 
Я не знаю. 

У меня вопрос в том чтоб для каждого нового ордера создавались несколько новых переменных (с привязкой к нему) и удалялись после закрытия соотв ордера.

Andrey Sokolov:  чтоб для каждого нового ордера создавались несколько новых переменных (с привязкой к нему) и удалялись после закрытия соотв ордера.

Вот простейший пример. Для привязки можно хранить номер тикета. Удаление - сдвигом массива во втором примере.

  Размер массива задаем под максимальное количество ордеров

Нажмите F1 на слове struct. Там ниже про классы = данные+методы. Классы могут содержать функции

Andrey Sokolov:

 Такое вообще делать нельзя. 10 ордеров - 10 массивов. 20 ордеров - 20 массивов.... Память резиновая? Компьютер железный, но не безграничный.

Артём отвечал думая о чём-то другом. Массив структур самое лучшее для такой задачи. Пример уже предоставили, учись не хочу... Только на мой взгляд лучше задать динамический массив и при изменении количества открытых ордеров переопределять размер массива и заполнять его.

