Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1178
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сведению. Слишком много веток на форуме для помощи новичкам по MQL4.
Данная ветка теперь не поддерживается и закрыта.
Просьба все свои вопросы направлять в любую из нижеследующих активных веток:
https://www.mql5.com/ru/forum/160683
https://www.mql5.com/ru/forum/160587
Все последующие посты в этой ветке будут удаляться.
https://charts.mql5.com/32/407/xauusd-m5-alpari.png Это сама цена с поправкой на ветер. И не какие индикаторы стратегии тут не работают. цена в лонг и мы в лонге и так далее. всё остальное туфта.
спасибо