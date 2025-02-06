Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1178

Artyom Trishkin #:

К сведению. Слишком много веток на форуме для помощи новичкам по MQL4.

Данная ветка теперь не поддерживается и закрыта.

Просьба все свои вопросы направлять в любую из нижеследующих активных веток:

https://www.mql5.com/ru/forum/160683

https://www.mql5.com/ru/forum/160587

Все последующие посты в этой ветке будут удаляться.

  https://charts.mql5.com/32/407/xauusd-m5-alpari.png  Это сама цена с поправкой на ветер. И не какие индикаторы стратегии тут не работают. цена в лонг и мы в лонге и так далее. всё остальное туфта. 

 
добрий день, при настройке торгового сигнала в последнем пункте нужно было выбрать исполнение в пределах... спреда я выбрал 0,5, но как оказалось нужно больше. вопрос как изменить эти настройки
спасибо
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 
