Парни! Есть у кого код расчета циклов методом дождя? Хотя бы на си.

Рою инет. Нашел только для матлаба. Где-то видел сишный код, но потерял ссылку.

 
Маргарита Королёва:

Чувствует мое сердце, что подвох все же есть...

Скачала МТ5, открыла демосчет у своего брокера, однако заявленного производителем: "В мультирыночной платформе MetaTrader 5 доступна хеджинговая система учета ордеров, которая позволяет по каждому инструменту открывать по несколько сделок, в том числе разнонаправленных." - я пока подтвердить не могу :(

Может, я что-то не доделала? Тогда как поступить дальше - включить какую-то опцию непосредственно где-то в МТ5? Или это исключительно во власти брокера и вопрос нужно решать именно с ним?


Когда открываете счёт в MetaTrader 5, будьте внимательны на этом шаге:

Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:

Открытие демо-счета с хеджированием

- нужно обязательно поставить (если она не стоит) галочку "Использовать хеджирование при торговле".

Статья: В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций

В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позицийПлатформа MetaTrader 5 изначально создавалась для биржевой торговли с. неттинговым учетом позиций. При неттинговом учете по одному финансовому. инструменту можно иметь только одну позицию, поэтому все дальнейшие операции по нему ведут к изменению объема, закрытию или развороту существующей позиции. Чтобы расширить возможности трейдеров ритейл-форекса, в платформу добавлена вторая система учета — хеджинг. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в противоположном направлении. Новая система учета аналогична используемой в. MetaTrader 4, она будет привычна трейдерам. При этом они смогут использовать все преимущества пятой версии платформы — исполнение ордеров несколькими сделками (в том числе — частичное), мультивалютный многопоточный тестер с поддержкой вычислительной сети MQL5 Cloud Network и...
Статьи | 2016.03.21 13:01 | MetaQuotes Software Corp. | Трейдинг | MetaTrader 5
 
Владимир, тонкость (или как-раз тот самый подвох) в том, что я могу открыть счет у своего брокера только на сайте через личный кабинет. И когда в МТ5, я ввожу логин и пароль, чтобы подключиться к счету, то опции "Использовать хеджирование при торговле" уже нет :( Искала где можно было бы поставить соответствующую "галочку" в настройках терминала и не нашла :( Вот так... нахожусь в растрепанных чувствах... что делать дальше – не знаю :(

Сейчас еще раз все внимательно посмотрю в терминале – может получится его соблазнить и уговорить :) Если не получится, тогда попробую обратиться за поддержкой к брокеру. Но предчувствую (конечно же могу ошибаться), что для целей хеджирования, мне предложат пользоваться платформой МТ4…
 
О! Да, да, да! :) Так и есть - заглянула в статью "В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций", и увидела: "Для открытия реального счета с хеджингом обратитесь к вашему брокеру." :)
 
Бегите от такого "брокера". Как можно скорее. И друзьям скажите. Если у организации нет MetaTrader 5 с хеджем - значит этот не брокер - это кухня.
 
Владимир, спасибо за предостережение. Еще раз оговорюсь – это было всего лишь мое предположение, сделанное в "психологически сложный момент" :) Предчувствие, в котором я вернее всего ошибаюсь. Признаюсь, что у меня еще очень мало опыта и мне со своим брокером пока еще не пришлось "съесть пуд соли" (не буду его озвучивать и клясться в "вечной любви"), но думаю, что он не "кухоннее" всех остальных :) Я в ближайшее время выйду с брокером на связь и проясню все моменты касательно хеджинга. Уверена, что результат будет более чем положительный :) Как все решится – отпишусь :)
 
Здравствуйте! Помогите пож-та распаковать файл ех4. За ранее спасибо
 
leonid.arkhipov:
Здравствуйте! Помогите пож-та распаковать файл ех4. За ранее спасибо

Вы издеваетесь  

Распаковать можно .mq4(5), но не .ех4(5)
 

Маргарита Королёва:

Я в ближайшее время выйду с брокером на связь и проясню все моменты касательно хеджинга. Уверена, что результат будет более чем положительный :) Как все решится – отпишусь :)

Официальный ответ моего брокера (выдержка):

"В наших регламентирующих документах предусмотрено, что для торговли с хеджинговой системой учета ордеров и совершения разнонаправленных сделок мы предоставляем исключительно торговый терминал МТ4."

Вот как... Подвох он и в Африке подвох... Я опять в растрепанных чувствах :(

...пойду-ка я лучше с подругами на стриптиз, что-то в последнее время, у меня с форексом отношения не фэн-шуются :(
 
Если это несмотря ни на что нормальный брокер, то в скором будущем они включат hadge, ну а если не включат надо бежать от них и не возвращаться со стриптиза.
