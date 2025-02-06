Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1143
Парни! Есть у кого код расчета циклов методом дождя? Хотя бы на си.
Рою инет. Нашел только для матлаба. Где-то видел сишный код, но потерял ссылку.
Чувствует мое сердце, что подвох все же есть...
Скачала МТ5, открыла демосчет у своего брокера, однако заявленного производителем: "В мультирыночной платформе MetaTrader 5 доступна хеджинговая система учета ордеров, которая позволяет по каждому инструменту открывать по несколько сделок, в том числе разнонаправленных." - я пока подтвердить не могу :(Может, я что-то не доделала? Тогда как поступить дальше - включить какую-то опцию непосредственно где-то в МТ5? Или это исключительно во власти брокера и вопрос нужно решать именно с ним?
Когда открываете счёт в MetaTrader 5, будьте внимательны на этом шаге:
Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:
- нужно обязательно поставить (если она не стоит) галочку "Использовать хеджирование при торговле".
Статья: В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций
Владимир, тонкость (или как-раз тот самый подвох) в том, что я могу открыть счет у своего брокера только на сайте через личный кабинет. И когда в МТ5, я ввожу логин и пароль, чтобы подключиться к счету, то опции "Использовать хеджирование при торговле" уже нет :( Искала где можно было бы поставить соответствующую "галочку" в настройках терминала и не нашла :( Вот так... нахожусь в растрепанных чувствах... что делать дальше – не знаю :(Сейчас еще раз все внимательно посмотрю в терминале – может получится его соблазнить и уговорить :) Если не получится, тогда попробую обратиться за поддержкой к брокеру. Но предчувствую (конечно же могу ошибаться), что для целей хеджирования, мне предложат пользоваться платформой МТ4…
Бегите от такого "брокера". Как можно скорее. И друзьям скажите. Если у организации нет MetaTrader 5 с хеджем - значит этот не брокер - это кухня.
Здравствуйте! Помогите пож-та распаковать файл ех4. За ранее спасибо
Вы издеваетесь
Распаковать можно .mq4(5), но не .ех4(5)
Маргарита Королёва:
Я в ближайшее время выйду с брокером на связь и проясню все моменты касательно хеджинга. Уверена, что результат будет более чем положительный :) Как все решится – отпишусь :)
Официальный ответ моего брокера (выдержка):
"В наших регламентирующих документах предусмотрено, что для торговли с хеджинговой системой учета ордеров и совершения разнонаправленных сделок мы предоставляем исключительно торговый терминал МТ4."
Вот как... Подвох он и в Африке подвох... Я опять в растрепанных чувствах :(...пойду-ка я лучше с подругами на стриптиз, что-то в последнее время, у меня с форексом отношения не фэн-шуются :(
