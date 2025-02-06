Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1152

Vitaly Muzichenko:
Ему нужен предыдущий Bid/Ask, а не закрытие/открытие :)

тогда скачать в код базе какой нибудь готовый код, который пишет тики.

https://www.mql5.com/ru/code/13954
Ticks collector - Сборщик тиков
  • голосов: 22
  • 2015.10.12
  • Ihor Herasko
  • www.mql5.com
Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.
 

Возможно ли отображение значка в "будущих" барах? Помимо применения линий фибо-тайм.

Т.е. это это будут бары -1, -2 и .т.д.



 
Ilmir Galiev:

Возможно ли отображение значка в "будущих" барах? Помимо применения линий фибо-тайм.

Т.е. это это будут бары -1, -2 и .т.д.



Можно. Назначаешь координату времени как time[0]+(PeriodSecond()*n)
 
Artyom Trishkin:
В mql4 только запоминать. В mql5 - CopyTicks()


Спасибо.

Не подскажите готовую функцию конвертации количества баров одного таймфрейма (большего) в количество баров на меньшем таймфрейме? Короче, N баров на старшем таймфрейме сколько это будет баров на младшем?

[Удален]  

В простейшем случае, если рассматривать только закрытые бары старшего периода, то это отношение номеров. М15/М5 =3 бара М5 соответствуют 1 бару М15.


 
igorbel:


Спасибо.

Не подскажите готовую функцию конвертации количества баров одного таймфрейма (большего) в количество баров на меньшем таймфрейме? Короче, N баров на старшем таймфрейме сколько это будет баров на младшем?

есть такое

если не подойдет, то попробуйте через поиск по форуму - "

Period Converter

"

https://www.mql5.com/ru/code/7936

Period Converter
  • голосов: 12
  • 2016.03.23
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Скрипт для создания собственных нестандартных таймфреймов.
 

Доброго времени, подскажите как задать магик ордеру

m_Trade.Sell(0.1,Symbol(),0,SL,TP);
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
   if(m_Position.SelectByIndex(i))
      m_Trade.SetExpertMagicNumber(count);
 

если зайти в архив котировок и выбрать какой-то символ, то котировок там только на 2 000 баров. 
а если хочешь больше - то уже скачивает с сервера метаквотес.

то есть если ты нажал кнопку загрузка - то эти котировки уже будут метаквотовские. даже 2 000 последних баров.

интересно по каким котировкам тестирует в тестере, если нужно больше чем 2 000 баров? наверное по котировкам мк, а не по котировкам брокера?

 

Добрый день! Есть функция, при которой индикатор читает файл тиковой истории . Но чтение происходит только однажды, при загрузке  или обновлении индикатора. Как сделать, чтобы чтение происходило каждый раз, при появлении первого тика нулевого бара?

void ProcessOldCandles(int limit, TickStruct &lastTick)

{

      int hTicksFile = FileOpen(Symbol() + ".tks", FILE_BIN | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE);

   if (hTicksFile < 1)

      return;

      TickStruct tick;

   while (!IsStopped())

   {

      if (!IsReadTimeAndBidAskOfTick(hTicksFile, tick))

         return;

      if (tick.time >= Time[limit])

         break;

   }

   lastTick = tick;

   int barIndex = iBarShift(NULL, 0, tick.time);

      while (barIndex >= 0)

   {

      if (!IsReadTimeAndBidAskOfTick(hTicksFile, tick))

         return;

         if (!IsTickBelongToBar(tick, barIndex))

         barIndex = iBarShift(NULL, 0, tick.time);

         ProcessOneTick(barIndex, tick, lastTick);

   }

      FileClose(hTicksFile);

[Удален]  

приветствую! в программе metatrader4 не проходит авторизацию mql5 чтоб подписаться на сигналы...что делать подскажите!

