Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1152
Ему нужен предыдущий Bid/Ask, а не закрытие/открытие :)
тогда скачать в код базе какой нибудь готовый код, который пишет тики.https://www.mql5.com/ru/code/13954
Возможно ли отображение значка в "будущих" барах? Помимо применения линий фибо-тайм.
Т.е. это это будут бары -1, -2 и .т.д.
В mql4 только запоминать. В mql5 - CopyTicks()
Спасибо.
Не подскажите готовую функцию конвертации количества баров одного таймфрейма (большего) в количество баров на меньшем таймфрейме? Короче, N баров на старшем таймфрейме сколько это будет баров на младшем?
В простейшем случае, если рассматривать только закрытые бары старшего периода, то это отношение номеров. М15/М5 =3 бара М5 соответствуют 1 бару М15.
Спасибо.
есть такое
если не подойдет, то попробуйте через поиск по форуму - "
Period Converter
"
https://www.mql5.com/ru/code/7936
Доброго времени, подскажите как задать магик ордеру
если зайти в архив котировок и выбрать какой-то символ, то котировок там только на 2 000 баров.
а если хочешь больше - то уже скачивает с сервера метаквотес.
то есть если ты нажал кнопку загрузка - то эти котировки уже будут метаквотовские. даже 2 000 последних баров.
интересно по каким котировкам тестирует в тестере, если нужно больше чем 2 000 баров? наверное по котировкам мк, а не по котировкам брокера?
Добрый день! Есть функция, при которой индикатор читает файл тиковой истории . Но чтение происходит только однажды, при загрузке или обновлении индикатора. Как сделать, чтобы чтение происходило каждый раз, при появлении первого тика нулевого бара?
void ProcessOldCandles(int limit, TickStruct &lastTick)
{
int hTicksFile = FileOpen(Symbol() + ".tks", FILE_BIN | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE);
if (hTicksFile < 1)
return;
TickStruct tick;
while (!IsStopped())
{
if (!IsReadTimeAndBidAskOfTick(hTicksFile, tick))
return;
if (tick.time >= Time[limit])
break;
}
lastTick = tick;
int barIndex = iBarShift(NULL, 0, tick.time);
while (barIndex >= 0)
{
if (!IsReadTimeAndBidAskOfTick(hTicksFile, tick))
return;
if (!IsTickBelongToBar(tick, barIndex))
barIndex = iBarShift(NULL, 0, tick.time);
ProcessOneTick(barIndex, tick, lastTick);
}
FileClose(hTicksFile);
приветствую! в программе metatrader4 не проходит авторизацию mql5 чтоб подписаться на сигналы...что делать подскажите!