Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1165
Если не ошибаюсь, то так он будет искать максимумы и минимумы среди 2-х свечей, в не зависимости от их направления, а надо получить цены только формаций вверх-вниз и вниз-вверх
максимум бычей свечи из первой формации и минимум медвежьей свечи из второй формации.
Надеюсь пишу понятно, а то уже голова кипит :)
Он будет искать локальные экстремумы от i до i+2. Не знаю зачем вам это надо. Но максимум он и в африке максимум не зависимо от того какая это свеча медвежья или бычья.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли ограничения на работу функции init() ? Если есть, то, что это за ограничения, по времени выполнения или ещё по какому параметру ? И где на эту тему можно почитать в документации ?
И есть ли разница в этом, между МТ4 и МТ5 ?
Здравствуйте!
когда-то тоже интересовался последовательностью и временем выполнения функций OnInit OnDeinit OnTick OnTimer ... Написал простенький советник, во все функции которого вставил циклы с функциями Sleep и Alert ... Интересно получилось ...
Помогите!
На счету 12,93$ хочу открыть ордер с объемом 0,01 ,стоп лосс и тейк профит по 0,но программа пишет недостаточно средств-почему? что не так и где что нужно исправить?
надо увеличить торговое плечо твоего торгового счёта на сайте твоего брокера,1:100 или 1:200 или 1:500
Господа приветствую!
Заранее извиняюсь за ламерский вопрос!
100 лет не писал на MQl4 вот взялся снова, сижу туплю ничего не помню. Суть проблемы:
Пишу индикатор, загоняю значения в буфер - все красиво рисует, хочу добавить еще один буфер, но перед этим создать еще один массив и с ним поработать и из него уже во второй буфер, так вот, в простом цикле приравниваю значения нового массива к значениям буфера 0, начинаю с ними работать, а там нули... вывожу принтом - нули... прописываю новый массив массивом буфера - все рисует... засада какая-то... :( Где-то туплю но не вижу хоть убейте где.
Они знают.
Я вроде все описал, код если интересно вечером приложу. Сейчас нет под рукой.
Еще раз попроще тогда
код выглядит как-то так:
...
double Buf0[]
double МyAr[]
....
while...
Buf0[i]=...
МyAr[i]=Buf0[i];
Print(DoubleToStr(МyAr[i]));
i--
...
и все работает, рисует... пот только в принте:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Так понятней?
Господа приветствую!
Заранее извиняюсь за ламерский вопрос!
100 лет не писал на MQl4 вот взялся снова, сижу туплю ничего не помню. Суть проблемы:
Пишу индикатор, загоняю значения в буфер - все красиво рисует, хочу добавить еще один буфер, но перед этим создать еще один массив и с ним поработать и из него уже во второй буфер, так вот, в простом цикле приравниваю значения нового массива к значениям буфера 0, начинаю с ними работать, а там нули... вывожу принтом - нули... прописываю новый массив массивом буфера - все рисует... засада какая-то... :( Где-то туплю но не вижу хоть убейте где.
Может так.
Есть множество чисел- 1,3,4,8,9,........1000. Как мне ЭЛЕГАНТНО сравнить их , в теле советника с переменной. БЕЗ приравнивания каждого числа какой-то переменной ? Спасибо!