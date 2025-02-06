Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1165

Lankaster:

Если не ошибаюсь, то так он будет искать максимумы и минимумы среди 2-х свечей, в не зависимости от их направления, а надо получить цены только формаций вверх-вниз и вниз-вверх

максимум бычей свечи из первой формации и минимум медвежьей свечи из второй формации.

Надеюсь пишу понятно, а то уже голова кипит :)


Он будет искать локальные экстремумы от i до i+2. Не знаю зачем вам это надо. Но максимум он и в африке максимум не зависимо от того какая это свеча медвежья или бычья. 


 

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли ограничения на работу функции init() ? Если есть, то, что это за ограничения, по времени выполнения или ещё по какому параметру ? И где на эту тему можно почитать в документации ?
И есть ли разница в этом, между МТ4 и МТ5 ?

 
В mql4 лучше использовать OnInit(), OnDeinit(), равно как и остальные OnTick(), OnCalculate(), вместо устаревших start() и прочих, которые уже и не вспомню без подглядывания в старые коды...
 
когда-то тоже интересовался последовательностью и временем выполнения функций OnInit   OnDeinit  OnTick  OnTimer ...  Написал простенький советник, во все функции которого вставил циклы с функциями Sleep и Alert ...   Интересно получилось ...

 
Эльнэ:
Помогите!
На счету 12,93$ хочу открыть ордер с объемом 0,01 ,стоп лосс и тейк профит по 0,но программа пишет недостаточно средств-почему? что не так и где что нужно исправить?

надо увеличить торговое плечо твоего торгового счёта на сайте твоего брокера,1:100 или 1:200 или 1:500

 

Господа приветствую! 

Заранее извиняюсь за ламерский вопрос!

100 лет не писал на MQl4 вот взялся снова, сижу туплю ничего не помню. Суть проблемы:

Пишу индикатор, загоняю значения в буфер - все красиво рисует, хочу добавить еще один буфер, но перед этим создать еще один массив и с ним поработать и из него уже во второй буфер, так вот, в простом цикле приравниваю значения нового массива к значениям буфера 0, начинаю с ними работать, а там нули... вывожу принтом - нули...  прописываю новый массив массивом буфера - все рисует... засада какая-то... :( Где-то туплю но не вижу хоть убейте где.

 
Они знают.

 
Я вроде все описал, код если интересно вечером приложу. Сейчас нет под рукой.


Еще раз попроще тогда 

код выглядит как-то так:

...

double Buf0[]

double МyAr[]

....

while...

Buf0[i]=...

МyAr[i]=Buf0[i];

Print(DoubleToStr(МyAr[i])); 

i--

...


и все работает, рисует... пот только в принте:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Так понятней?

 
Может так. 



int ArrayCopy(  object&dest[], object source[], int start_dest=0, int start_source=0, int count=WHOLE_ARRAY)
Копирует один массив в другой. Массивы должны иметь одинаковый тип. Массивы типа double[], int[], datetime[], color[], и bool[], можно копировать как массивы одного типа.
Возвращает количество скопированных элементов.
 

Есть множество чисел- 1,3,4,8,9,........1000. Как мне ЭЛЕГАНТНО сравнить их , в теле советника с переменной. БЕЗ приравнивания каждого числа какой-то переменной ? Спасибо!

