Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1138
Здравствуйте, подскажите почему на мт5 почему сделки сами закрываются? у меня была такая ситуация сделка была в +се 630 руб стоп стоял тоже в + на 320р тейк профит стоял гдето 1200руб баланс на демо счёте 102300р и тут сделка сома закрылась и ещё поче муто баланс ушёл в минус стал 100973р подскажите почему так кто знает?
всем привет нужна ваша помощь,
терминал жрет много памяти как быть? впервые такое вижу
так как общая память 4ГБ не дает нормально поработать.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
Заново перезапускаете-тоже самое происходит?
Заново перезапускаете-тоже самое происходит?
да заново запустил, параллельные терминалы удалил, компьютер перезагрузил, антивирус, лишние фоновые программы отключил, не действует, придется переустановить, но в папке программы были очень полезные вещи.
еще одна фишка вышла
ну так полезные вещи и оставить же можно
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что я не правильно делаю? Вариант 2 не работает.