Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6.

Здравствуйте, подскажите почему на мт5 почему сделки сами закрываются? у меня была такая ситуация сделка была в +се 630 руб стоп стоял тоже в + на 320р тейк профит стоял гдето 1200руб баланс на демо счёте 102300р и тут сделка сома закрылась и ещё поче муто баланс ушёл в минус стал 100973р подскажите почему так кто знает?
 
indjonior:
Здравствуйте, подскажите почему на мт5 почему сделки сами закрываются? у меня была такая ситуация сделка была в +се 630 руб стоп стоял тоже в + на 320р тейк профит стоял гдето 1200руб баланс на демо счёте 102300р и тут сделка сома закрылась и ещё поче муто баланс ушёл в минус стал 100973р подскажите почему так кто знает?
Возможно долго была открыта, и набежало много свопов, поэтому тейкпрофит не перекрыл свопы. На счёт "закрылась сама" - сомнения
 

всем привет нужна ваша помощь, 

терминал жрет много памяти как быть? впервые такое вижу

так как общая память 4ГБ не дает нормально поработать.

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !

 
Предполагаю, что нужно обновить Windows
Заново перезапускаете-тоже самое происходит?
 
да заново запустил, параллельные терминалы удалил, компьютер перезагрузил, антивирус, лишние фоновые программы отключил, не действует, придется переустановить, но в папке программы были очень полезные вещи.

еще одна фишка вышла 


ну так полезные вещи и оставить же можно
 
Да я просто привык. Придется переустановить наверное
 
Существуют ли роботы для андроид?

 
Leo59:

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что я не правильно делаю? Вариант 2 не работает.


void Fun_2()
   {
    renge_A_one==ArrayRange(A, 0);                                    // Выясняем Размер первого измерения (число строк)
    renge_A_two==ArrayRange(A, 1);                                    // Выясняем Размер второго измерения (число столбцов). "На всякий случай"
    for(int i=0; i<range_A_one; i++)                                  // Перебираем массив A[][10] по ПЕРВОМУ измерению.
        {
         if(A[i][3]>0)
             {
              count_B++;
              ArrayResize(B, count_B);
              for(int j=0; j<renge_A_two; j++)                        // Перебираем массив A[][10] по ВТОРОМУ измерению.
              B[count_B-1][j]=A[i][j];
             }
        }
    renge_B_one==ArrayRange(B, 0);                                    // Выясняем Размер первого измерения (число строк)
    renge_B_two==ArrayRange(B, 1);                                    // Выясняем Размер второго измерения (число столбцов). "На всякий случай"
   }
