Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 761
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть для потенциального инвестора достаточно узнать среднее время сделки и время жизни мониторинга. В таком случае можно адекватно рассчитывать на то что торговая система имеет закономерный перевес.
Ну да, всё так.
я вас обоих поддерживаю, это очень правильный подход, а главное - надёжный:
ждёшь год, убеждаешься в статистической значимости чего-то там и вкладываешься на всю котлету, как раз на пике :)))
в данном примере теряешь всего лишь половину депозита и благодаришь форексных богов, что не в ноль слился управ,
но как правило таки в ноль сливаются, сколько таких примеров в архивах лежит и не сосчитать,
оставшуюся половину депо вкладываешь в такое же, статистически выверенное и профитное и тоже на пике доходности :)))
я вас обоих поддерживаю, это очень правильный подход, а главное - надёжный:
ждёшь год, убеждаешься в статистической значимости чего-то там и вкладываешься на всю котлету, как раз на пике :)))
в данном примере теряешь всего лишь половину депозита и благодаришь форексных богов, что не в ноль слился управ,
но как правило таки в ноль сливаются, сколько таких примеров в архивах лежит и не сосчитать,
оставшуюся половину депо вкладываешь в такое же, статистически выверенное и профитное и тоже на пике доходности :)))
Рад что ты вернулся.
Выскажу замечания-дополнения:
грааль есть, его не может не быть
Выскажу замечание-дополнение:
Выскажу замечание-дополнение:
п.2 : Это не слив, это Грааль жрётЪ :-)
ну сами посудите, если банки и прочие могут зарабатывать большие деньги, а мы/вы нет, то может мы/вы просто недостаточно умны?
и неча на зеркало пенять, коли так?
п.2 : Это не слив, это Грааль жрётЪ :-)
это уже в п.1 обозначено :) и жрёт он не только депозиты, но и время, здоровье и т.д. и т.п.
это уже в п.1 обозначено :) и жрёт он не только депозиты, но и время, здоровье и т.д. и т.п.
каждому будет дано по вере
и завод🤣
( банки и инвестокомпании тоже сливают иногда, пример https://vc.ru/finance/434627-skandal-s-finex-prodolzhaetsya-za-ubytki-po-fxrb-pohozhe-rasplatilis-derzhateli-fxru правда это связано с кое-какими нерыночными событиями )