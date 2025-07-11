Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 761

Anatolii Zainchkovskii #:
То есть для потенциального инвестора достаточно узнать среднее время сделки и время жизни мониторинга.  В таком случае можно адекватно рассчитывать на то что торговая система имеет закономерный перевес.
Грубо говоря , среднее время сделки 1 сутки и мониторинг больше года то это вполне годный вариант для инвестирования. 
Понятное дело что эти критерии рассматриваются для профитных мониторингов.
transcendreamer #:

Ну да, всё так.

я вас обоих поддерживаю, это очень правильный подход, а главное - надёжный:

ждёшь год, убеждаешься в статистической значимости чего-то там и вкладываешься на всю котлету, как раз на пике :)))

в данном примере теряешь всего лишь половину депозита и благодаришь форексных богов, что не в ноль слился управ,

но как правило таки в ноль сливаются, сколько таких примеров в архивах лежит и не сосчитать,

оставшуюся половину депо вкладываешь в такое же, статистически выверенное и профитное и тоже на пике доходности :)))

 
Oleksandr Volotko #:

Рад что ты вернулся.

Выскажу замечания-дополнения:

  1. мы не знаем достоверно соблюдает ли исходные правила управляющий с приведенного тобой скриншота или меняет методику на ходу или переключается между системами  или может быть он вообще токсикоман
  2. он уже показывал просадку в 2019 году почти 40-50% на глазок поэтому большая просадка сейчас тоже неудивительна
В остальном согласен что тлен, да и "фазовость" по Анатолию тоже никто не отменял.
 
грааль есть, его не может не быть
Ulovka-22 #:
грааль есть, его не может не быть

Выскажу замечание-дополнение:

  1. Грааль есть, Грааль не может не есть.
 
Oleksandr Volotko #:

п.2 : Это не слив, это Грааль жрётЪ :-)

 

ну сами посудите, если банки и прочие могут зарабатывать большие деньги, а мы/вы нет, то может мы/вы просто недостаточно умны?


и неча на зеркало пенять, коли так?
Maxim Kuznetsov #:

п.2 : Это не слив, это Грааль жрётЪ :-)

это уже в п.1 обозначено :) и жрёт он не только депозиты, но и время, здоровье и т.д. и т.п.

 
Oleksandr Volotko #:

это уже в п.1 обозначено :) и жрёт он не только депозиты, но и время, здоровье и т.д. и т.п.


каждому будет дано по вере

Абзац. Аминь.
 

и завод🤣

( банки и инвестокомпании тоже сливают иногда, пример https://vc.ru/finance/434627-skandal-s-finex-prodolzhaetsya-za-ubytki-po-fxrb-pohozhe-rasplatilis-derzhateli-fxru правда это связано с кое-какими нерыночными событиями )

