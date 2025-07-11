Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 762
заводы, к слову, тоже сливают иногда, а то и чаще, так что всё тлен в равной степени как бы
тогда фабрика, так называют их в китае, они точно не сливают, только придется работать, т.к. там вообще не церемонятся с увольнением
ну реально, хватит ныть, бери лопату и копай
можешь копать деньги - копай деньги, не можешь - копай землю
<-- инвесторы
Название сигнала полностью себя оправдывает, всё чётко как заявлено, сказано горки значит горки, честный подход😉
На диаграмме equity впрочем это выглядит как более резкие скачки.
Почти удвоение за месяц это круто, но наверное всё-таки рискованно.
---
P.S. это не ради критиканства, как мета-стратегию можно рассматривать, каждая крупная ступенька баланса это один трейд, но нужно больше данных чтобы понять оправдана ли стратегия долгосрочно.
название должно соответствовать, вот и соответствует, всё по чесноку
---
на сколько я помню обсуждать сигналы нельзя не только провайдерам, вот https://www.mql5.com/ru/messages/0152B03684A1D801 тиснул местный чат - там можно, а здесь нельзя, нарушение правил, но как эту хрень сделать публичной я не знаю..
УПД: в общем я тебя добавил в чат, сделано всё через пятую точку..
УПД2: был косяк - починили, теперь публичный чат
---
по крайней мере по одному критерию выходит за "тутразвод" и "безнадёга" - торгует не минимальным лотом. Кстати хороший критерий, отсевает до 70% сигналов, даже из топчика
Соскучились?! Братья "Апачи" :)
эти? :)
эти? :)
Они самые! = КАА 52 "Апач" или "Черная акула"!...