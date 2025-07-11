Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 756

transcendreamer #:

Иди в секту уже наконец!

а вот выражаться в культурном обществе это уже моветон

 
James Doe #:

меня твоя клевета начинает утомлять, так что если ты собираешься продолжать - ты скажи, а лучше пиши всё свои претензии по специальному адресу, для этого предусмотренному, там их все рассмотрят и проигнорируют, как я и писал уже выше

Мы оба знаем что это правда, да и все остальные старожилы знают и всё помнят, глупо притворяешься...

 
James Doe #:

а вот выражаться в культурном обществе это уже моветон

В секте тебе и помочь смогут, если конечно не будешь вести себя как обычно, а так сидишь в одиночной камере и машки накручиваешь в ручном режиме.

transcendreamer #:

Мы оба знаем что это правда, да и все остальные старожилы знают и всё помнят, глупо притворяешься...

хотел было спросить "вас там что - двое?!", но там есть ещё и "все остальные".. а это уже ведь не раздвоение, а раз..чего-то там -ение какое-то получается

transcendreamer #:

В секте тебе и помочь смогут, если конечно не будешь вести себя как обычно, а так сидишь в одиночной камере и машки накручиваешь в ручном режиме.

но ведь тебе я смотрю не шибко там помогают, пардон - вам ( вас же там много как мы уже выяснили выше)

 
James Doe #:

хотел было спросить "вас там что - двое?!", но там есть ещё и "все остальные".. а это уже ведь не раздвоение, а раз..чего-то там -ение какое-то получается

но ведь тебе я смотрю не шибко там помогают, пардон - вам ( вас же там много как мы уже выяснили выше)

Да тут все дримеры, давно уже выяснили😀😀😀

А где тут смайлик попкорна ?
 
Mikhail Makhovskii #:
А где тут смайлик попкорна ?

есть, смайлики на форуме самое то


 

В принципе тут обижаться не на что: нет достоверной статистики - нет инвестиций.

Заговоры мол типа начальный капитал же небольшой, а можно разгнать иксы - это риторика уровня новичков и лудоманов.

Потому что игнорится теоретико-вероятностный подход, сама база: с какой вероятностью ты получишь эти иксы?

Тем более зачем расстраивать потенциальных подписчиков и портить себе карму?

Обоснования в духе 50/50 тоже не выдерживают никакой критики.

В реальности может быть 30/70 или даже хуже.

Если например у тебя по плану удвоение, то ты должен убедиться что у тебя соотношение вероятностей тоже не менее чем  2 к 1.

То есть не хуже чем 66/33 чтобы всего лишь не сливать.

Жаль что даже после столь многих мытарств на пути, такое игнорирование законов высших и истинных - законов матстатистики.

Но конечно никого не обвиняю, у каждого свой путь познания этой реальности.😀

Renat Akhtyamov #:

есть, смайлики на форуме самое то


Картинки нито :(

 
Mikhail Makhovskii #:

Картинки нито :(

правой кнопкой по ней и сохранить

