Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 756
Иди в секту уже наконец!
а вот выражаться в культурном обществе это уже моветон
меня твоя клевета начинает утомлять, так что если ты собираешься продолжать - ты скажи, а лучше пиши всё свои претензии по специальному адресу, для этого предусмотренному, там их все рассмотрят и проигнорируют, как я и писал уже выше
Мы оба знаем что это правда, да и все остальные старожилы знают и всё помнят, глупо притворяешься...
В секте тебе и помочь смогут, если конечно не будешь вести себя как обычно, а так сидишь в одиночной камере и машки накручиваешь в ручном режиме.
хотел было спросить "вас там что - двое?!", но там есть ещё и "все остальные".. а это уже ведь не раздвоение, а раз..чего-то там -ение какое-то получается
В секте тебе и помочь смогут, если конечно не будешь вести себя как обычно, а так сидишь в одиночной камере и машки накручиваешь в ручном режиме.
но ведь тебе я смотрю не шибко там помогают, пардон - вам ( вас же там много как мы уже выяснили выше)
Да тут все дримеры, давно уже выяснили😀😀😀
А где тут смайлик попкорна ?
есть, смайлики на форуме самое то
В принципе тут обижаться не на что: нет достоверной статистики - нет инвестиций.
Заговоры мол типа начальный капитал же небольшой, а можно разгнать иксы - это риторика уровня новичков и лудоманов.
Потому что игнорится теоретико-вероятностный подход, сама база: с какой вероятностью ты получишь эти иксы?
Тем более зачем расстраивать потенциальных подписчиков и портить себе карму?
Обоснования в духе 50/50 тоже не выдерживают никакой критики.
В реальности может быть 30/70 или даже хуже.
Если например у тебя по плану удвоение, то ты должен убедиться что у тебя соотношение вероятностей тоже не менее чем 2 к 1.
То есть не хуже чем 66/33 чтобы всего лишь не сливать.
Жаль что даже после столь многих мытарств на пути, такое игнорирование законов высших и истинных - законов матстатистики.
Но конечно никого не обвиняю, у каждого свой путь познания этой реальности.😀
Картинки нито :(
правой кнопкой по ней и сохранить