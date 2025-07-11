Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 767

Renat Akhtyamov #:

один с изм.пассвордов, не серьезно вообще

Нужна пояснительная бригада

 
Renat Akhtyamov #:

смотрю три счета

один с изм.пассвордов, не серьезно вообще

второй и третий - парабола

вопсчем пока никак не баблокосят

А что это за счета такие? Где они?
Sergey Gridnev #:
А что это за счета такие? Где они?

И почему они должны баблокосить, кстати.

 
Oleksandr Volotko #:

И почему они должны баблокосить, кстати.

Не.
Непонятно, почему они должны пахнуть. Более того, непонятно, почему они должны пахнуть Граалем.
 
Oleksandr Volotko #:

И почему они должны баблокосить, кстати.

Дример ни в чем ни в чем не виноват!

transcendreamer #:

Дример ни в чем ни в чем не виноват!

Интересно почему ты сразу же начал соломку стелить загодя.. уж не проводил ли ты опять ритуалов каких нибудь? Неспроста это всё..

 
Oleksandr Volotko #:

Интересно почему ты сразу же начал соломку стелить загодя.. уж не проводил ли ты опять ритуалов каких нибудь? Неспроста это всё..

😈😇

transcendreamer #:

😈😇

Дример за работой :))

 

Настоящий "Мальчиш Кибальчиш" никогда не выдаст главную тайну: "где спрятан ТАНК"  :)

 
transcendreamer #:

😈😇

Хотелось бы узнать твоё мнение по поводу теории конструирования критерия оптимизации ТС. Полагаю, тема ветки способствует) Ещё есть ощущение, что стандартные инвесторские подходы к вопросу не вполне подходят для граалей и баблокосов)

Вроде бы пришли к консенсусу, что надо просто брутфорсить прибыль ТС. Но поскольку прибыль можно извлекать немного по разному, то и критерии будут разными. Суть идеи в том, что только после чёткой формализации алгоритма фиксации прибыли можно говорить о наличии критерия оптимизации ТС.

Самая большая разница с инвесторскими подходами заключается, конечно, в отсутствии прибыли в виде процента с оборота 😁 Но и граально-баблокосные подходы тоже вполне могут отличаться один от другого. Одно дело просто хотеть радоваться постоянно и неуклонно растущему с максимальной скоростью депозиту и совсем другое - хотеть регулярно (или нерегулярно) выводить часть средств (с максимизацией величины всей выведенной суммы). Также будет зависимость от величины допустимой просадки и тд и тп. 

