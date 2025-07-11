Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 767
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
один с изм.пассвордов, не серьезно вообще
Нужна пояснительная бригада
смотрю три счета
один с изм.пассвордов, не серьезно вообще
второй и третий - парабола
вопсчем пока никак не баблокосят
А что это за счета такие? Где они?
И почему они должны баблокосить, кстати.
И почему они должны баблокосить, кстати.
И почему они должны баблокосить, кстати.
Дример ни в чем ни в чем не виноват!
Дример ни в чем ни в чем не виноват!
Интересно почему ты сразу же начал соломку стелить загодя.. уж не проводил ли ты опять ритуалов каких нибудь? Неспроста это всё..
Интересно почему ты сразу же начал соломку стелить загодя.. уж не проводил ли ты опять ритуалов каких нибудь? Неспроста это всё..
😈😇
😈😇
Дример за работой :))
Настоящий "Мальчиш Кибальчиш" никогда не выдаст главную тайну: "где спрятан ТАНК" :)
😈😇
Хотелось бы узнать твоё мнение по поводу теории конструирования критерия оптимизации ТС. Полагаю, тема ветки способствует) Ещё есть ощущение, что стандартные инвесторские подходы к вопросу не вполне подходят для граалей и баблокосов)
Вроде бы пришли к консенсусу, что надо просто брутфорсить прибыль ТС. Но поскольку прибыль можно извлекать немного по разному, то и критерии будут разными. Суть идеи в том, что только после чёткой формализации алгоритма фиксации прибыли можно говорить о наличии критерия оптимизации ТС.
Самая большая разница с инвесторскими подходами заключается, конечно, в отсутствии прибыли в виде процента с оборота 😁 Но и граально-баблокосные подходы тоже вполне могут отличаться один от другого. Одно дело просто хотеть радоваться постоянно и неуклонно растущему с максимальной скоростью депозиту и совсем другое - хотеть регулярно (или нерегулярно) выводить часть средств (с максимизацией величины всей выведенной суммы). Также будет зависимость от величины допустимой просадки и тд и тп.