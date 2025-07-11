Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 763

Maxim Kuznetsov #:

по крайней мере по одному критерию выходит за "тутразвод" и "безнадёга" - торгует не минимальным лотом. Кстати хороший критерий, отсевает до 70% сигналов, даже из топчика


:))

Alexandr Krivoshey #:

Они самые! = КАА 52 "Апач" или "Черная акула"!...

Тут же один винт, это обыкновенный Апач боинговский.

 
Oleksandr Volotko #:

Тут же один винт, это обыкновенный Апач боинговский.

Точно! Бес попутал!...

Вот КА 52


Типа вы как хотите, а я на взлёт )....

Alexandr Krivoshey #:

Типа вы как хотите, а я на взлёт )....

Ну кто хотел уже давно взлетел и продолжает набирать высоту, так что догоняй :)

 
Oleksandr Volotko #:

Ну кто хотел уже давно взлетел и продолжает набирать высоту, так что догоняй :)

Лады!...

( Оказывается нас ужо трое!+=ЗБС! )



Alexandr Krivoshey #:
Лады!...
( Оказывается нас ужо трое!+=ЗБС! )

Был ещё у Stels-а, но он его зачем-то заприватил после профитной сделки.

 
Oleksandr Volotko #:

Был ещё у Stels-а, но он его зачем-то заприватил после профитной сделки.

Жадина+Говядина значит )

Хотя у меня тоже есть знакомый в определенных кругах с бумерангом похожий на Б2 Стелс ( Northrop B-2 Spirit, тяжелый ядерный бомбардировщик )




Лучше когда он из приватного ангара не вылазит и не взлетает )))

Alexandr Krivoshey #:
Жадина+Говядина значит )

Как вариант.

А у тебя я смотрю как бы и спреды, но не динамические, как в прошлый раз.

 
Oleksandr Volotko #:

Как вариант.

А у тебя я смотрю как бы и спреды, но не динамические, как в прошлый раз.

Именно так.
 
Вы чо, поменялись советниками?
