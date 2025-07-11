Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 758
Нет такова шифра с которым бы не справился старый добрый термо-ректальный криптоанализ. В общем жизнь ты на фигню какую то тратишь, идёшь максимально длинным путём туда куда давно шоссе в 8 полос проложено.
Просто ты непосвященный, и аргумент термо-ректального криптоанализа выдает в тебе зеленого новичка, ничего не знающего о plausible deniability, чтобы вставить паяльник нужно еще знать кому, но новички об этом конечно не задумываются, поэтому рекомендую пойти на завод.
Да вы абсолютно правы, зеленый новичок ничего ни в чем непонимающий. Пойду на завод наверно прям щас (на заводах же есть ночные смены?).
Завод (а также стройка) раскрывает в людях их лучшие качества, дает уникальные знания и заряд жизненного оптимизма!
И армия еще ога. А еще говорят в однушке с мамой пожить тоже полезно очень, цвет лица улучшает.
Полностью согласен.
Там еще что-то было, вроде винрейт под 80%, сейчас не помню точно, но ты сам это условие вставил.
Но только не 3 месяца, а 3 квартала.
С такими значениями это точно рояль.
Хех, пророка Шерлока завампирили, закусали, и он удалился снова, наконец-то мы от него избавились, нет сил было его уже терпеть никаких😉
Жертвоприношение! Теперь всё будет хорошо.
Метафизический капитализм требует жертв.
Жертвы превращаются в профит😈
По горизонтали соотношение вероятностей winning / losing...
По вертикали соотношение средних profit / loss...
Нужно как-то обоснованно приделать статистическую значимость (время, сделки) чтобы дать оценку что данная конкретная торговля не является случайным успехом, ведь дело в том, что есть полчища пророков, которые иногда поторгуют пару дней и говорят что мол вот смотрите рояль, а на самом деле все понимают что это просто повезло так на короткой выборке, и может он там двести раз уже слил перед этим, хе-хе...
Таким образом, задача на уровне теории стоит так: сформулировать критерии неслучайности прибыльной торговли.
Это можно понимать как критерии отклонения от случайного блуждания, но проблема в том что нет заранее оценок моментов распределения, можно тогда тестировать на предмет "насколько вероятно что наблюдаемые оценки МО и СКО будут истинными на интервале например 10-кратной длины"...
Пуассоновское распределение? Критерий Мура? Тест Тьюринга?
График было бы интереснее переместить тоже на оси дисперсия и среднее, но проблема еще в том что соотношений дисперсии и среднего тоже неоднократно подвергалось критике😣 ну а что тогда использовать? коэф детерминации слишком уж вульгарно и требует выравнивания к степени риска, дисперсия будет зависеть от риска на сделку и следовательно для разных инвесторов с разной склонностью к риску оценки будут несравнимы...
На заводе вот хорошо, там вот перфоратор дадут и никаких проблем.
Это только если завод не стекольный.
🏭