Mikhail Makhovskii #:

Нет такова шифра с которым бы не справился  старый добрый термо-ректальный криптоанализ. В общем жизнь ты на фигню какую то тратишь, идёшь  максимально длинным  путём туда  куда давно  шоссе в 8 полос проложено.

Просто ты непосвященный, и аргумент термо-ректального криптоанализа выдает в тебе зеленого новичка, ничего не знающего о plausible deniability, чтобы вставить паяльник нужно еще знать кому, но новички об этом конечно не задумываются, поэтому рекомендую пойти на завод.

transcendreamer #:

Просто ты непосвященный, и аргумент термо-ректального криптоанализа выдает в тебе зеленого новичка, ничего не знающего о plausible deniability, чтобы вставить паяльник нужно еще знать кому, но новички об этом конечно не задумываются, поэтому рекомендую пойти на завод.

Да вы абсолютно правы,  зеленый новичок ничего ни в чем непонимающий. Пойду на завод  наверно прям щас (на заводах же есть ночные смены?).

 
Завод (а также стройка) раскрывает в людях их лучшие качества, дает уникальные знания и заряд жизненного оптимизма!
 
transcendreamer #:
Завод (а также стройка) раскрывает в людях их лучшие качества, дает уникальные знания и заряд жизненного оптимизма!
Полностью согласен.
Кстати, помнится ты обещал кое что в случае торговли по условиям :3 месяца минимум, 300 трейдов минимум, и кт 3-4.
Рассчитываю что у тебя ещё есть загашник для инвестирования. (100к было оговорено).
transcendreamer #:
Завод (а также стройка) раскрывает в людях их лучшие качества, дает уникальные знания и заряд жизненного оптимизма!

И армия еще  ога. А еще говорят в однушке с мамой пожить тоже полезно очень,  цвет лица улучшает.

 
Anatolii Zainchkovskii #:
Полностью согласен.
Кстати, помнится ты обещал кое что в случае торговли по условиям :3 месяца минимум, 300 трейдов минимум, и кт 3-4.
Рассчитываю что у тебя ещё есть загашник для инвестирования. (100к было оговорено).

Там еще что-то было, вроде винрейт под 80%, сейчас не помню точно, но ты сам это условие вставил.

Но только не 3 месяца, а 3 квартала.

С такими значениями это точно рояль.

 

Хех, пророка Шерлока завампирили, закусали, и он удалился снова, наконец-то мы от него избавились, нет сил было его уже терпеть никаких😉

Жертвоприношение! Теперь всё будет хорошо.

Метафизический капитализм требует жертв.

Жертвы превращаются в профит😈

 

По горизонтали соотношение вероятностей winning / losing...

По вертикали соотношение средних profit / loss...

Нужно как-то обоснованно приделать статистическую значимость (время, сделки) чтобы дать оценку что данная конкретная торговля не является случайным успехом, ведь дело в том, что есть полчища пророков, которые иногда поторгуют пару дней и говорят что мол вот смотрите рояль, а на самом деле все понимают что это просто повезло так на короткой выборке, и может он там двести раз уже слил перед этим, хе-хе...

Таким образом, задача на уровне теории стоит так: сформулировать критерии неслучайности прибыльной торговли.

Это можно понимать как критерии отклонения от случайного блуждания, но проблема в том что нет заранее оценок моментов распределения, можно тогда тестировать на предмет "насколько вероятно что наблюдаемые оценки МО и СКО будут истинными на интервале например 10-кратной длины"...

Пуассоновское распределение? Критерий Мура? Тест Тьюринга?

График было бы интереснее переместить тоже на оси дисперсия и среднее, но проблема еще в том что соотношений дисперсии и среднего тоже неоднократно подвергалось критике😣 ну а что тогда использовать? коэф детерминации слишком уж вульгарно и требует выравнивания к степени риска, дисперсия будет зависеть от риска на сделку и следовательно для разных инвесторов с разной склонностью к риску оценки будут несравнимы...

На заводе вот хорошо, там вот перфоратор дадут и никаких проблем.

 
transcendreamer #:

На заводе вот хорошо, там вот перфоратор дадут и никаких проблем.

Это только если завод не стекольный.

 

