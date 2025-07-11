Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 542
хорошо тогда закидывать будем сфотошопленными помидорами ::-)))))
ну не сфотошопленными камнями и уже хорошо же!
Хе-хе... Истина рождается в муках, товарищ Че. И ты лучше меня это знаешь. Но, без стэйта я сюда не вернусь, а посему наш разговор состоится не скоро. Это я так - развлекаюсь, пока пандемия еще в силе....
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
CHINGIZ MUSTAFAEV, 2018.10.23 21:24
В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя разоблачает..
Все понятно... ок.
Искренне желаю что-нибудь когда-нибудь найти... могу пожелать только слепой удачи в поисках на такой опасной дороге какую Ты выбрал...
CHINGIZ MUSTAFAEV, 2018.10.23 20:02
Они всегда смешаны не существует да и не может существовать такого механизма на основе ТВ по крайней мере...
Я уже туда обратно вдоль и поперек излазил от суперсложных до самых простых принципиальных схем...не нужно искать то, чего нет. Не забывай об этом Я же писал, что нужно строить теорию на основе фактов, а не наоборот. Я верю, что Ты говоришь правду...и хочешь найти истину но Ты забываешь, что, как любил писать Игорь Макану, "натягиваешь" мат. аппарат на цену. Так ничего не получится.
Если не веришь мне Я Тебе напомню еще через сотню страничек в это ветке договорились?
на 786 страничке ... будущей)Так Ты точно узнаешь что есть правда, а что иллюзия.Да и не только Ты)
К сказанной Тебе паре фраз двухгодичной давности мне всегда будет нечего добавить.
кажется проклятие не снялось... этак придётся ещё раз стартовать...
бракопроклятун, проклятие уже снять не может с первого раза..
Эта гистограмма красивее.
И опять незаметно, что РМ соблюдается..
Где сработавшие лоси по 5%?..
существует ещё красивейший арксинус, то есть его распределение. при недостаточной выборке смотрится или как толстохвостый гауссиан или как НЁХ
Вот файл с данными. Поковыряйте кому интересно на счёт выявления закономерностей, может НС помогут, я в них не понимаю.
Достаточно хотя бы выявить - следующее значение x по абсолюту больше предыдущего.
p.s. последнее по времени значение в голове.
И опять незаметно, что РМ соблюдается..
Где сработавшие лоси по 5%?..
по секретным откровениям инсайдеров-шпионов в его регионе сегодня отключения электроэнергии
короче проклятие реально действует и кажется это уже неуправляемо