Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как забрать свой 200 долларов. Как вывести.
[Удален]  
transcendreamer:

хорошо тогда закидывать будем сфотошопленными помидорами ::-)))))

ну не сфотошопленными камнями и уже хорошо же!

 
Alexander_K:

Хе-хе... Истина рождается в муках, товарищ Че. И ты лучше меня это знаешь. Но, без стэйта я сюда не вернусь, а посему наш разговор состоится не скоро. Это я так - развлекаюсь, пока пандемия еще в силе....

CHINGIZ MUSTAFAEV, 2018.10.23 21:24

В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя разоблачает..

Все понятно... ок.

Искренне желаю что-нибудь когда-нибудь найти... могу пожелать только слепой удачи в поисках на такой опасной дороге какую Ты выбрал...

CHINGIZ MUSTAFAEV, 2018.10.23 20:02

Они всегда смешаны не существует да и не может существовать такого механизма на основе ТВ по крайней мере...

Я уже туда обратно вдоль и поперек излазил от суперсложных до самых простых принципиальных схем...не нужно искать то, чего нет. Не забывай об этом Я же писал, что нужно строить теорию на основе фактов, а не наоборот. Я верю, что Ты говоришь правду...и хочешь найти истину но Ты забываешь, что, как любил писать Игорь Макану, "натягиваешь" мат. аппарат на цену. Так ничего не получится.

Если не веришь мне Я Тебе напомню еще через сотню страничек в это ветке договорились? 

на 786 страничке ... будущей)

Так Ты точно узнаешь что есть правда, а что иллюзия.Да и не только Ты)

К сказанной Тебе паре фраз двухгодичной давности мне всегда будет нечего добавить. 

 
Aleksandr Volotko:

ну не сфотошопленными камнями и уже хорошо же!

кажется проклятие не снялось... этак придётся ещё раз стартовать...

[Удален]  
transcendreamer:

кажется проклятие не снялось... этак придётся ещё раз стартовать...

бракопроклятун, проклятие уже снять не может с первого раза..

 


Эта гистограмма красивее.

[Удален]  
Толик опят в противоположную сторону пошёл..
И опять незаметно, что РМ соблюдается..
Где сработавшие лоси по 5%?..

 
Evgeniy Chumakov:


Эта гистограмма красивее.

существует ещё красивейший арксинус, то есть его распределение. при недостаточной выборке смотрится или как толстохвостый гауссиан или как НЁХ

 

Вот файл с данными. Поковыряйте кому интересно на счёт выявления закономерностей, может НС помогут, я в них не понимаю.

Достаточно хотя бы выявить - следующее значение x по абсолюту больше предыдущего.


p.s. последнее по времени значение в голове.

Файлы:
time_series.txt  51 kb
 
Aleksandr Volotko:
Толик опят в противоположную сторону пошёл..
И опять незаметно, что РМ соблюдается..
Где сработавшие лоси по 5%?..

по секретным откровениям инсайдеров-шпионов в его регионе сегодня отключения электроэнергии

короче проклятие реально действует и кажется это уже неуправляемо

