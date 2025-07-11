Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 539
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если вопрос про шампанское, то лучше в казино
а я про то как правильно заработать
к черному властелину на обеспечение на завод
напоминает "двухголовое распределение". То есть сумму всего двух.
было ещё такой анекдот с неприличным продолжением :-)
сейчас попробую найти
PS/ нашёл ! https://www.anekdot.ru/id/1113904/
только без обид, а то все нервные да обидчивые стали
это не анекдот, это просто стишок в рифму, абсолютно лишенный какого то либо смысла
картина реально не плохая.
а СКО не достаточно чтоли?
по моему за глаза
просто на форе его не три, а раз шесть надо отложить в каждую сторону
;)
Просто, очень случайный процесс.
Просто, очень случайный процесс.
не
просто риск на форе такой, что достаточно шести
;)
в трейдинге самое главное чтобы профитов было стабильно суммарно больше чем лоссов это я вам точно говорю
а если лоссов не ставить?
это заклинание вызова самого толстого Лося, он приходит сам, если мелких не подкармливать :-)
это заклинание вызова самого толстого Лося, он приходит сам, если мелких не подкармливать :-)
лось - это же ошибка входа
зачем ошибку повторять неоднократно?
тормозить нужно такую стратегию до выяснения....