Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 539

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

если вопрос про шампанское, то лучше в казино

а я про то как правильно заработать

к черному властелину на обеспечение на завод

 
Maxim Kuznetsov:

напоминает "двухголовое распределение". То есть сумму всего двух.


 
Maxim Kuznetsov:

было ещё такой анекдот с неприличным продолжением :-)

сейчас попробую найти

PS/ нашёл ! https://www.anekdot.ru/id/1113904/

только без обид, а то все нервные да обидчивые стали

это не анекдот, это просто стишок в рифму, абсолютно лишенный какого то либо смысла

картина реально не плохая.

 
Renat Akhtyamov:

а СКО не достаточно чтоли?

по моему за глаза

просто на форе его не три, а раз шесть надо отложить в каждую сторону

;)

Просто, очень случайный процесс. 

 
Алексей Тарабанов:

Просто, очень случайный процесс. 

не

просто риск на форе такой, что достаточно шести

;)

 
С праздником. Чингиз, тебя тоже. Вообще, всех мусульман. 
 
в трейдинге самое главное чтобы профитов было стабильно суммарно больше чем лоссов это я вам точно говорю
 
transcendreamer:
в трейдинге самое главное чтобы профитов было стабильно суммарно больше чем лоссов это я вам точно говорю
а если лоссов не ставить?
 
Renat Akhtyamov:
а если лоссов не ставить?

это заклинание вызова самого толстого Лося, он приходит сам, если мелких не подкармливать :-) 

 
Maxim Kuznetsov:

это заклинание вызова самого толстого Лося, он приходит сам, если мелких не подкармливать :-) 

лось - это же ошибка входа

зачем ошибку повторять неоднократно?

тормозить нужно такую стратегию до выяснения....

1...532533534535536537538539540541542543544545546...885
Новый комментарий