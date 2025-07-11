Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 535

Anatolii Zainchkovskii:
Всего на торговле получилась серия 4 лося,  1 профит и ещё 5 лосей.  Последние даже крыть не стал

т.е. ты там ещё и глазами стопы отслеживаешь чтоли? почему ты их должен был крыть, а не бот? всё больше непоняток возникает

Alexander_K:

Ужель-таки Грааль найден и будет предъявлен всем страждущим на следующей неделе?!!

Я жажду хотя бы прикоснуться к Святыне и дождусь этого момента.

Крепись старик, заграница нам поможет!

 
Aleksandr Volotko:

т.е. ты там ещё и глазами стопы отслеживаешь чтоли? почему ты их должен был крыть, а не бот? всё больше непоняток возникает

Так я же говорил,  что даже имея всю историю сделок с точностью до секунд , ни кто не сможет распознать в чём логика. 
А то что не автомат на то есть свои причины. 
 
Alexander_K:

на следующей недели ожидаются мега-новости, говорящая голова должна указать в какую сторону сливать..

не время для граалей :-)

Anatolii Zainchkovskii:
А то что не автомат на то есть свои причины. 

Да наслать сейчас на распознавание тайны грааля, вот правда.

Но вот отсутствие таких элементарных вещей, как четкое срабатывание стопа (в пределах возможного) как-то сильно удивляет и настораживает.

 

11

вот и весь грааль.

 
Aleksandr Volotko:

Вот здесь вообще непонятно. Даже если ты на каждый портфель выделил 5% депо первоначального под стоп (как и договаривались), то как могло нарисоваться -99% при 5-ти лосях?

Максимум же должно было просесть на 25% +/- пара %, таки это портфели и ордера по рынку только.

Это Грааль наоборот - все просто. Открывается в противоположную сторону от Грааля:$
 
Anatolii Zainchkovskii:

вот и весь грааль.

Красава - зачОт
Anatolii Zainchkovskii:

и толку, если без СЛ в итоге -99%

 
Aleksandr Volotko:

А нахиба ты ссылку эту запостил?, ты ж парный не перевариваешь и всех в нем подозревая хаишь )

ну какой парный?

весь день пытаюсь найти его

нету ;)))

к тому же кто то клялся за крутость Зиг-Зага

ох ё-оооо !

;)

