Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 535
Всего на торговле получилась серия 4 лося, 1 профит и ещё 5 лосей. Последние даже крыть не стал.
т.е. ты там ещё и глазами стопы отслеживаешь чтоли? почему ты их должен был крыть, а не бот? всё больше непоняток возникает
Ужель-таки Грааль найден и будет предъявлен всем страждущим на следующей неделе?!!
Я жажду хотя бы прикоснуться к Святыне и дождусь этого момента.
Крепись старик, заграница нам поможет!
на следующей недели ожидаются мега-новости, говорящая голова должна указать в какую сторону сливать..
не время для граалей :-)
Так я же говорил, что даже имея всю историю сделок с точностью до секунд , ни кто не сможет распознать в чём логика.
Да наслать сейчас на распознавание тайны грааля, вот правда.
Но вот отсутствие таких элементарных вещей, как четкое срабатывание стопа (в пределах возможного) как-то сильно удивляет и настораживает.
вот и весь грааль.
Вот здесь вообще непонятно. Даже если ты на каждый портфель выделил 5% депо первоначального под стоп (как и договаривались), то как могло нарисоваться -99% при 5-ти лосях?
Максимум же должно было просесть на 25% +/- пара %, таки это портфели и ордера по рынку только.
и толку, если без СЛ в итоге -99%
А нахиба ты ссылку эту запостил?, ты ж парный не перевариваешь и всех в нем подозревая хаишь )
ну какой парный?
весь день пытаюсь найти его
нету ;)))
к тому же кто то клялся за крутость Зиг-Зага
ох ё-оооо !
;)