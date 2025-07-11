Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 546
неее - Грааль же это не чаша не торговая система - Грааль это ТЫ сам :)) чегоже тебе самого себя давать? :)
единственный грааль доступный каждому рыцарю трейдинга.
Вот файл с данными. Поковыряйте кому интересно на счёт выявления закономерностей, может НС помогут, я в них не понимаю.
Достаточно хотя бы выявить - следующее значение x по абсолюту больше предыдущего.
p.s. последнее по времени значение в голове.
@Anatolii Zainchkovskii ты хоть бы коммент какой оставил, а то непонятно - всё тлен или не тлен таки, а просто так надо
оно ж как говорят: один раз - случайность, два раза - совпадение, а три раза - уже закономерность
так что пока нет повода думать, что всё закономерно, но интересно же таки что там случилось опять
ну не на дримера же истории про поломку электричества уповать
ахаах ;) давно уже не питаю иллюзий и губу закатал...
странные люди. Зачем вам график устремлённый в небеса ?
начните с малого: мини-грааль, это честный баланс который не валится :-) не обманывая себя, без ухищрений с ММ и рисками.
Даже такая вроде-бы фигня стоит бешенных денег и без надёжного инсайда не работает
Ты забыл что ты в ветке баблокоса - а это почитай что клуб фантазёров и юмористов :)))))
здесь изначально воображают триллиарды быстро и без просадки
выдумывают волшебные методы торговли без применения анализа
тестируют граали в экселе и просят деньги за скриншоты
внезапно закрывают мониторинги по неизвестным причинам
хвастаются и хулят друг друга
и продают граали с предоплатой
но при этом продолжают существовать на нищенскую пенсию в мухосранске например как топикстартер, хехе :)))
или голодая четвёртую неделю подсчитывают как бы закрыть долги :)))
-------------------------------------------
P.S. просто напоминаю что до сих пор не было ещё ни одного пророка которому удалось бы избежать ξαφνική διάρροια
Братцы! Не сдавайтесь! Подрисуйте, на шару, еще каких-нибудь кружочков или стрелочек на графике - мож проканает, а?!
Так сильно хочется легкого баблеца, вы даже себе не представляете...
Не проканает, не проканывает и проканывать не будет.
Легких денег не существует, так как деньги это зеркало причинно-следственной связи бытия.
Кто-то теряет, а кто-то зарабатывает.
Правда ФРС недавно научились так делать...но мы далеко не в ФРС)
всё просто: будильник на 6, как раз проснуться и выпить чашку кофе. Ещё чуть времени пробежать глазами вчерашние сводки и свежие сплетни.
Оперативно сообразить в какой фазе рынок и какая волна идёт, сверится по нейросетям, рассчитать риски и спланировать движение капитала.
Придётся торопиться, потому-что потом начинается рост волатильности и надо уже решать.
да и вообще пора на завод, не зря-же в такую рань вставал, проходная не ждёт :-)
Тебе бы все ерничать...
Я только что буквально приполз с завода... Уже невмоготу, ручонки трясутся от непосильного труда. А хочется жить легко.
Вся надёжа моя на эту ветку и на Пророков, суровых и щедрых...