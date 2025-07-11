Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 540
лось - это же ошибка входа
зачем ошибку повторять неоднократно?
тормозить нужно такую стратегию до выяснения....
Лось это не ошибка. Лось это тот случай который бывает крайне редко, точнее таким должен быть лось.
если бы было редко, то успешных трейдеров было бы не мерено
;)
говоря философски, лось - это не ошибка, это её признание.
если не ставить рамок (лосей), то ошибку уже не исправить никогда. Но и тормозить с первой ошибки тоже нельзя, (далее навеяно А_К) нет греха хуже абсолюта
приращение цены (естественно) кратно объему!!!- это в рамочку !!!
Следовательно если текущая цена = предыдущей цене , то объёмы покупателей и продавцов равны!? Равны за этот интервал или вообще в целом??
Следовательно если текущая цена = предыдущей цене , то объёмы покупателей и продавцов равны!? Равны за этот интервал или вообще в целом??
приращения покупателей и продавцов за этот тик равны
пойдет перекос, сдвинется ценавспомни черного лебедя по фунту, он объяснит кого там было больше
... ибо взгляд в грядущее есмь взгляд в бездну.... Аминь.
вот только что разобрался-таки с одной штуковиной, и понял понял отчего у прихлебателей DC случается лютый батхёрт
насколько неопределенно будущее ?
вот покуда ведёшь анализ и торгуешь как будто-бы назад и ни шагу вперёд, все спокойны..
На рынке будущее определяет настоящее. Как-нибудь поговорим об этом... Возможно, не здесь и не сейчас...
если часто заглядывать в бездну, бездна заглянет в тебя (цитата меня, 5-ти или более лет давности)
некоторые вещи на рынке являются следствием ещё не произошедших, но фактически предопределённых событий.
следствие наступает раньше причины