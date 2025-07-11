Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 543
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а у пророка Шерлока проклятие вроде начало спадать...
судя по комментариям это действительно грааль но надо подождать...
по секретным откровениям инсайдеров-шпионов в его регионе сегодня отключения электроэнергии
короче проклятие реально действует и кажется это уже неуправляемо
да, в этом всё дело..
да, в этом всё дело..
можно ещё раз попробовать проклясть пророка Шерлока в качестве дополнительного теста :)))
можно ещё раз попробовать проклясть пророка Шерлока в качестве дополнительного теста :)))
опять напутаешь что нибудь.. но попробуй, конечно же
---
в некоторых кругах ходят слухи, что по непроверенным данным Пророк Анатолий специально сливает сигнал, дабы отвадить страждущих от поисков грааля в портфельно-суперпозиционной торговле, чтоб те случайно не нашли грааль, который несомненно там есть (но опять же по непроверенным данным, пруфов нет)
опять напутаешь что нибудь.. но попробуй, конечно же
---
в некоторых кругах ходят слухи, что по непроверенным данным Пророк Анатолий специально сливает сигнал, дабы отвадить страждущих от поисков грааля в портфельно-суперпозиционной торговле, чтоб те случайно не нашли грааль, который несомненно там есть (но опять же по непроверенным данным, пруфов нет)
а что если теперь анти-фаза?
может быть надо сильнее проклинать чтобы профит был...
а отключения были это к сожалению очень разрушительно...
а отключения были это к сожалению очень разрушительно...
группа поддержки могла бы уже скинуться на ВПС амазоновский
а то и вовсе бесплатно на год получить дешманский его вариант, которого ему хватило бы для сигнала за глаза
раз уж грааль такой у него чувствительный попался к электросетям
группа поддержки могла бы уже скинуться на ВПС амазоновский
а то и вовсе бесплатно на год получить дешманский его вариант, которого ему хватило бы для сигнала за глаза
раз уж грааль такой у него чувствительный попался к электросетям
с учётом того что мониторинг стопов и целей потиковый для портфелей vps конечно очень желательно
группа поддержки могла бы уже скинуться на ВПС амазоновский
а то и вовсе бесплатно на год получить дешманский его вариант, которого ему хватило бы для сигнала за глаза
раз уж грааль такой у него чувствительный попался к электросетям
кстати многие уже заметили что Шерлок пишет как Дример
отрывочные телеграфные строки почти без знаков препинания
возможно это указывает то Шерлок и Дример это одно лицо
с учётом того что мониторинг стопов и целей потиковый для портфелей vps конечно очень желательно
тогда подскажи ему, если он его себе ещё не брал никогда, что обойдётся он ему в 1 бакс на год, и под один терминал ему его хватит, если не будет чарты делать по 250000 баров в окне с соответствующими потребностями в ОЗУ
но ради грааля можно просто взять такой, как надо, и не морочить себе и людям
тогда подскажи ему, если он его себе ещё не брал никогда, что обойдётся он ему в 1 бакс на год, и под один терминал ему его хватит, если не будет чарты делать по 250000 баров в окне с соответсвующими потребностями в ОЗУ
но ради грааля можно просто взять такой, как надо, и не морочить себе и людям
кстати Варвар Толик это возможно тоже я
а амазон годное предложение это факт