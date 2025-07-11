Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 543

Новый комментарий
 

а у пророка Шерлока проклятие вроде начало спадать...

судя по комментариям это действительно грааль но надо подождать...



[Удален]  
transcendreamer:

по секретным откровениям инсайдеров-шпионов в его регионе сегодня отключения электроэнергии


короче проклятие реально действует и кажется это уже неуправляемо

да, в этом всё дело..

 
Aleksandr Volotko:


да, в этом всё дело..

можно ещё раз попробовать проклясть пророка Шерлока в качестве дополнительного теста :)))

[Удален]  
transcendreamer:

можно ещё раз попробовать проклясть пророка Шерлока в качестве дополнительного теста :)))

опять напутаешь что нибудь.. но попробуй, конечно же

---

в некоторых кругах ходят слухи, что по непроверенным данным Пророк Анатолий специально сливает сигнал, дабы отвадить страждущих от поисков грааля в портфельно-суперпозиционной торговле, чтоб те случайно не нашли грааль, который несомненно там есть (но опять же по непроверенным данным, пруфов нет)

 
Aleksandr Volotko:

опять напутаешь что нибудь.. но попробуй, конечно же

---

в некоторых кругах ходят слухи, что по непроверенным данным Пророк Анатолий специально сливает сигнал, дабы отвадить страждущих от поисков грааля в портфельно-суперпозиционной торговле, чтоб те случайно не нашли грааль, который несомненно там есть (но опять же по непроверенным данным, пруфов нет)

а что если теперь анти-фаза?

может быть надо сильнее проклинать чтобы профит был...

а отключения были это к сожалению очень разрушительно...

[Удален]  
transcendreamer:

а отключения были это к сожалению очень разрушительно...

группа поддержки могла бы уже скинуться на ВПС амазоновский

а то и вовсе бесплатно на год получить дешманский его вариант, которого ему хватило бы для сигнала за глаза

раз уж грааль такой у него чувствительный попался к электросетям

 
Aleksandr Volotko:

группа поддержки могла бы уже скинуться на ВПС амазоновский

а то и вовсе бесплатно на год получить дешманский его вариант, которого ему хватило бы для сигнала за глаза

раз уж грааль такой у него чувствительный попался к электросетям

с учётом того что мониторинг стопов и целей потиковый для портфелей vps конечно очень желательно

 
Aleksandr Volotko:

группа поддержки могла бы уже скинуться на ВПС амазоновский

а то и вовсе бесплатно на год получить дешманский его вариант, которого ему хватило бы для сигнала за глаза

раз уж грааль такой у него чувствительный попался к электросетям

кстати многие уже заметили что Шерлок пишет как Дример

отрывочные телеграфные строки почти без знаков препинания

возможно это указывает то Шерлок и Дример это одно лицо

[Удален]  
transcendreamer:

с учётом того что мониторинг стопов и целей потиковый для портфелей vps конечно очень желательно

тогда подскажи ему, если он его себе ещё не брал никогда, что обойдётся он ему в 1 бакс на год, и под один терминал ему его хватит, если не будет чарты делать по 250000 баров в окне с соответствующими потребностями в ОЗУ

но ради грааля можно просто взять такой, как надо, и не морочить себе и людям

 
Aleksandr Volotko:

тогда подскажи ему, если он его себе ещё не брал никогда, что обойдётся он ему в 1 бакс на год, и под один терминал ему его хватит, если не будет чарты делать по 250000 баров в окне с соответсвующими потребностями в ОЗУ

но ради грааля можно просто взять такой, как надо, и не морочить себе и людям

кстати Варвар Толик это возможно тоже я

а амазон годное предложение это факт

1...536537538539540541542543544545546547548549550...885
Новый комментарий