transcendreamer:

напоминает раскормленного Огюстена Луи Коши или Пьера-Симона Лапласа

Anatolii Zainchkovskii:

В верном направлении идёшь еще пара лет работы и поймёшь, что в этом распределении действительно кроется.а может и раньше.
 
Anatolii Zainchkovskii:

этот очевидно ближе к Гауссу с некоторыми искажениями

мода не совпадает с медианой и средним

есть некоторая очевидная ассимметрия в полож. сторону

эксцесс заметно менее выражен чем у предыдущего

можно предположить что это более поздний по времени срез и отсюда большая "размытость"

ещё интересно что толстых хвостов почти нет

полож. смещение возможно (несомненно) соответствует тому случаю когда портфель по инерции продолжает трендовое движение

(все эти сведения получены от говорящих грибов)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Я знаю что в этих распределениях.  И тут не приращения с графиков.....  Это результаты торговых систем. 
 
transcendreamer:

Вот......... 

 
Anatolii Zainchkovskii:

эта начало, которое затянет в статистику и вероятность

оттянет вход выход на определенное расстояние, соответственно на некоторое время

но рынку это все пофигу

на рынке как не прискорбно работает классика - спрос и предложение

что означает определенный процент ложных входов, т.к. вероятность не будет равна 1.

более правильный путь - оценка спроса и предложения и вход  по рынку, а не против него

 
Renat Akhtyamov:

но рынку это все пофигу

на рынке как не прискорбно работает классика - спрос и предложение

Да пусть работает,  ничего против не имею) 
 
Renat Akhtyamov:

что означает определенный процент ложных входов, т.к. вероятность не будет равна 1.

более правильный путь - оценка спроса и предложения и вход  по рынку, а не против него

На самом деле Ты намекаешь на вопрос пить или не пить?
 
transcendreamer:

Думается мне, что Пророк Анатолий узрел истину в динамическом представлении плотности вероятности меж валютными парами. Ибо асимметрия есмь загадка за Семью Печатями... Только избранные, насмотревшись мультиков про PDF, могут себе позволить заявить о наступлении новой эры - Эры Грааля.

CHINGIZ MUSTAFAEV:
если вопрос про шампанское, то лучше в казино

а я про то как правильно заработать

то есть все таки разобраться, дойти до точки - почему не 1 ?

для начала предлагаю всем выяснить - чо такое приращение цены ???? // кроме себю есессно ;)

для наводки (созвучно с вопросом поста, да? ;))))  ...

в рынок вошло штук 10 покупателей, приращение цены произойдет?

второй вопрос:

как формализовать приращение цены в появившийся на рынке новый объем покупателей?

заранее отвечу:

приращение цены (естественно) кратно объему!!!- это в рамочку !!!

