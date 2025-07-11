Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 545
ну и что там дальше будет и как вопрос вообще сложный вроде бы
ясно... ну значит опять в магазин спецодежды... пока нерабочий сезон может скидку сделают...
если дальше будет не пойми что с форексом, то с чего вдруг на заводах всё будет радужно? где логика?
если всё станет хреново, то на завод даже за миску похлёбки желающих будет больше, чем нужнону а остальным, как вот в новостях читал сегодня, идти с топором грабить мебельный(!) магазин.. мебельный.. как вроде сейчас мебель продается, как горячие пирожки..
тут логика такая: why choose the lesser evil?
графоний свой сюда выкладывай сразу что там в экселе намутил
хотя бы 10% от этого на реал и можно закрыть все долги и купить джип 4*4 и даже аэроплан с магнитофоном, и даже пошить костюм с отливом и в Ялту
ладно придётся мне опять копипастить грааль
слава пророку Шерлоку!
дедуктивному методу слава!
склеротик - про дирижабли же забыл! ди-ри-жа-бл%!
нет монитора - не пророк!(с)
и на завод )))
Ну давайте уже грааль то!
не должен же он быть только у м... у местного завода