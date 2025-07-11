Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 545

Aleksandr Volotko:

ну и что там дальше будет и как вопрос вообще сложный вроде бы

ясно... ну значит опять в магазин спецодежды... пока нерабочий сезон может скидку сделают...

transcendreamer:

если дальше будет не пойми что с форексом, то с чего вдруг на заводах всё будет радужно? где логика?

если всё станет хреново, то на завод даже за миску похлёбки желающих будет больше, чем нужно

ну а остальным, как вот в новостях читал сегодня, идти с топором грабить мебельный(!) магазин.. мебельный.. как вроде сейчас мебель продается, как горячие пирожки..
 
Aleksandr Volotko:

тут логика такая: why choose the lesser evil?

графоний свой сюда выкладывай сразу что там в экселе намутил

хотя бы 10% от этого на реал и можно закрыть все долги и купить джип 4*4 и даже аэроплан с магнитофоном, и даже пошить костюм с отливом и в Ялту

 

ладно придётся мне опять копипастить грааль

слава пророку Шерлоку! 

дедуктивному методу слава!



transcendreamer:

склеротик - про дирижабли же забыл! ди-ри-жа-бл%!

transcendreamer:

нет монитора - не пророк!(с)

 
Aleksandr Volotko:

и на завод )))

 
да уж... так позорно слинять...
 

Ну давайте уже грааль то!

не должен же он быть только у м... у местного завода



 
неее - Грааль же это не чаша не торговая система - Грааль это ТЫ сам :)) чегоже тебе самого себя давать? :)
