Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 548
но ты же попросил меня перепостить (пусть и неявным образом) стало быть gloria mundi тебе всё же чужда? humani nihil a tebe alienum puto?
нет, не придумывай, однако профит репостить ты не стал отчего-то, и это однозначно должно наталкивать на какие-то мысли (не помню на какие)
вот только попробуй исчезнуть! я лично прослежу за этим! turpis fuga monitoris est omni morte pejor!
фотошопы любят тишину вроде, такое слышал
нет монитора - не пророк! (с) не моё, но соглашусь
я понял .... ты боишься что злые силы сглазят монитор как это уже бывало не раз в прошлом .... tenebrae mortis maledictum .... но ведь ты выложил скрины в профиль, а я выложил сюда, поэтому torquis iam clausi
а вот реально заявивший о себе Пророк Анатолий скромно отмалчивается, меня терзают смутные сомнения..
он готовится...
но пока что это fluctus туда-сюда.... объективно надо больше данных.... non accidit in puncto quod non speratur in anno.....
это же баблокос....... тут принято заявлять о граалях во всеуслышание..... кроме того tacet sed loquitur и теперь у тебя уже нет пути назад!
так как сегодня настроение разговорчивое, хоть и поганое, специально для А_К:
путь джидая это вычитать из 17 семнадцать пока не сложится дважды восемнадцать.
Гипотеза анти-Доу для валютных мажоров (инструментов с де-факто бесконечной ликвидностью):
Рынку (котировкам как мы его видим) начхать на прошлое состояние, оно уже прошло и его не будет. Просто циклы делового планирования, которые порой сбиваются от (причём заранее, от будущего календаря)излишних выходных/праздников/знаковых-спичей
и форс-мажоров (COVID/война).
Сильная формулировка гипотезы Доу - это развод, запрещающий смотреть вперёд и заодно обеспечивающий оборот. Слабая формулировка неверно интерпретируется - движение и развороты происходят не потому что (быки vs медведи и прочая фигня), а зачем-то и с заведомой целью.
С точки зрения математики не знаю как сие звучит и ложится в формулы. Получается два потока - один, чахлый это причины и следствия от прошлого в будущее (это Доу и наш тех-анализ), и более мощный план-результат-покругу наоборот (тот кто заказало вальс, банки/фонды).
PS/ (да, знаю от такого многих трясёт:) ай да Ганн, ай да сукин сын. По крайней мере Сетки можно строить и они будут иметь единственное собственное место и аккуратно взаимоответсвовать.
Добрый день,уважаемые форумчане)
Давно за вами наблюдаю,решил зарегаться и присоединиться к общению
Я ученик одного из человека,который вечно мелькает в этом топике.
Таких пророков тут сотни,но мы сделали "чашку помогающую выходить из тлента Transdreamera" . Работает всегда и везде. стабилен,как зп на заводе. Закончили лишь на днях.
Если есть вопросы -пишите) добавлю немного масла в огонь троллинга и чуточки структуры в воздушные теории
Харош уже изворачиваться.
Вопрос был простой: какого юга ты такой избирательный вдруг стал? И далее по тексту.Ты чё и правда засомневался?
Мы сделали "чашку помогающую выходить из тлента Transdreamera" . Работает всегда и везде.
Там выше выкладывали скрин бутылки абсолюта кажись, но без стакана. Вот чашка как раз подойдёт )
Я ученик одного из человека,который вечно мелькает в этом топике.
На Чегевару смахиваешь, он же нынче Чингиз.
Ещё и пол сменил.