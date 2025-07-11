Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 547

Maxim Kuznetsov:

всё просто: будильник на 6, как раз проснуться и выпить чашку кофе. 

а это кстати очень хороший метод для онейронавтов

ещё называют его WBTB и сам Лаберж одобряет

предпроснуться пораньше за 1,5 часа - кофе с нямчиком - и на второй круг

только на завод при этом категорически нельзя

 
Alexander_K:

Тебе бы все ерничать...

Я только что буквально приполз с завода... Уже невмоготу, ручонки трясутся от непосильного труда. А хочется жить легко.

Вся надёжа моя на эту ветку и на Пророков, суровых и щедрых...

в каждой шутке сам знаешь чего..

день трейдера действительно начинается чуть раньше 6 по мск. И именно по указанной причине. 

[Удален]  

Чёита ты @transcendreamer стал такой избирательный в репостах? али засумневался в Тлене тленском? не уж-то начало проростать по-малу зернышко сомнения в твоём трололошном мозгу? )

Ты вот это брось! Нет никаких достоверных подтверждений, что фотошоп это не фотошоп. Вот так вот.

Так почему прекратил веселицца?

 
Aleksandr Volotko:

Чёита ты @transcendreamer стал такой избирательный в репостах? али засумневался в Тлене тленском? не уж-то начало проростать по-малу зернышко сомнения в твоём трололошном мозгу? )

Ты вот это брось! Нет никаких достоверных подтверждений, что фотошоп это не фотошоп. Вот так вот.

Так почему прекратил веселицца?

мне вовсе не жалко - вот пожалуйста перепостчиваю:



но ты лучше сам пости чтобы не приходилось заходить к тебе перепроверять тем более что мне тут надо кое-что ещё успеть перед отъездом и потом я уже не смогу так тебя регулярно перепостировать

 

ВОССЛАВИМ ПРОРОКА ШЕРЛОКА И МЕТОД ЕГО!

ПРОФИТ! ИСТИННЫЙ ПРОФИТ МЫ ЗРИМ НА КАРТИНКАХ ЕГО!

ВОЗНЕСЁМ ЖЕ ГИМНЫ И ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА ВОЗБЛАГОДАРИМ ПРОРОКА!

-----------------------

а это точно грааль? точно-преточно? а мониторинг не исчезнет внезапно и непредсказуемо?

пророк Махмуд из южных пустынь вероятно может расстроиться и порвать чалму от злости

но вообще судя по текстам постов кажется пророк Шерлок настроен очень серьёзно и амбициозно

пожелаем удачи и главное чтобы ничего сломалось и новое проклятие не нашло...



[Удален]  
transcendreamer:

но ты лучше сам пости

не, мне и профиля хватает

transcendreamer:

а это точно грааль? точно-преточно? 

я это назвал в самом начале "нашёл кое что интересное", но ты можешь называть это как хочешь - хоть граалем

а мониторинг не исчезнет внезапно и непредсказуемо?

какой мониторинг? алё!

З.Ы.: но да, скорее всего исчезнет, как и я

 

есть классический труд по экономике,
поиск,борьба и обретение грааля, звериный оскал капитализма, кризисы ликвидности и перепроизводства, и как всё просрать в итоге..

"Гиперболоид инженера Гарина".

 
transcendreamer:

мне вовсе не жалко - вот пожалуйста перепостчиваю:



но ты лучше сам пости чтобы не приходилось заходить к тебе перепроверять тем более что мне тут надо кое-что ещё успеть перед отъездом и потом я уже не смогу так тебя регулярно перепостировать

итак verba movent, exempla trahunt, пророк в свете славы, vivat prophetae! - отныне все жаждут узнать секрет тайного дедуктивного метода торговли пророка Шерлока, толпы страждущих стучатся в двери его дома, и даже пытаются пролезть в окна... кого же изберёт он и кому раскроет свою тайну? quidquid latet, apparebit - говорили древние... но как обернётся дело в этот раз?

[Удален]  
transcendreamer:

пророка Шерлока

нет монитора - не пророк! (с) не моё, но соглашусь

а вот реально заявивший о себе Пророк Анатолий скромно отмалчивается, меня терзают смутные сомнения..

 
Aleksandr Volotko:

не, мне и профиля хватает

но ты же попросил меня перепостить (пусть и неявным образом) стало быть gloria mundi тебе всё же чужда? humani nihil a tebe alienum puto?

я это назвал в самом начале "нашёл кое что интересное", но ты можешь называть это как хочешь - хоть граалем

какой мониторинг? алё!

мы все понимаем что это всё отговорки своего рода дисклеймеры... facta loquuntur что ты начал граалестроение и эмоциональная модальность постов тоже выдаёт это...

З.Ы.: но да, скорее всего исчезнет, как и я

вот только попробуй исчезнуть! я лично прослежу за этим! turpis fuga monitoris est omni morte pejor!


