Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 547
всё просто: будильник на 6, как раз проснуться и выпить чашку кофе.
а это кстати очень хороший метод для онейронавтов
ещё называют его WBTB и сам Лаберж одобряет
предпроснуться пораньше за 1,5 часа - кофе с нямчиком - и на второй круг
только на завод при этом категорически нельзя
Тебе бы все ерничать...
Я только что буквально приполз с завода... Уже невмоготу, ручонки трясутся от непосильного труда. А хочется жить легко.
Вся надёжа моя на эту ветку и на Пророков, суровых и щедрых...
в каждой шутке сам знаешь чего..
день трейдера действительно начинается чуть раньше 6 по мск. И именно по указанной причине.
Чёита ты @transcendreamer стал такой избирательный в репостах? али засумневался в Тлене тленском? не уж-то начало проростать по-малу зернышко сомнения в твоём трололошном мозгу? )
Ты вот это брось! Нет никаких достоверных подтверждений, что фотошоп это не фотошоп. Вот так вот.
Так почему прекратил веселицца?
мне вовсе не жалко - вот пожалуйста перепостчиваю:
но ты лучше сам пости чтобы не приходилось заходить к тебе перепроверять тем более что мне тут надо кое-что ещё успеть перед отъездом и потом я уже не смогу так тебя регулярно перепостировать
ВОССЛАВИМ ПРОРОКА ШЕРЛОКА И МЕТОД ЕГО!
ПРОФИТ! ИСТИННЫЙ ПРОФИТ МЫ ЗРИМ НА КАРТИНКАХ ЕГО!
ВОЗНЕСЁМ ЖЕ ГИМНЫ И ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА ВОЗБЛАГОДАРИМ ПРОРОКА!
-----------------------
а это точно грааль? точно-преточно? а мониторинг не исчезнет внезапно и непредсказуемо?
пророк Махмуд из южных пустынь вероятно может расстроиться и порвать чалму от злости
но вообще судя по текстам постов кажется пророк Шерлок настроен очень серьёзно и амбициозно
пожелаем удачи и главное чтобы ничего сломалось и новое проклятие не нашло...
но ты лучше сам пости
не, мне и профиля хватает
а это точно грааль? точно-преточно?
а мониторинг не исчезнет внезапно и непредсказуемо?
какой мониторинг? алё!
З.Ы.: но да, скорее всего исчезнет, как и я
есть классический труд по экономике,
поиск,борьба и обретение грааля, звериный оскал капитализма, кризисы ликвидности и перепроизводства, и как всё просрать в итоге..
"Гиперболоид инженера Гарина".
итак verba movent, exempla trahunt, пророк в свете славы, vivat prophetae! - отныне все жаждут узнать секрет тайного дедуктивного метода торговли пророка Шерлока, толпы страждущих стучатся в двери его дома, и даже пытаются пролезть в окна... кого же изберёт он и кому раскроет свою тайну? quidquid latet, apparebit - говорили древние... но как обернётся дело в этот раз?
пророка Шерлока
нет монитора - не пророк! (с) не моё, но соглашусь
а вот реально заявивший о себе Пророк Анатолий скромно отмалчивается, меня терзают смутные сомнения..
не, мне и профиля хватает
но ты же попросил меня перепостить (пусть и неявным образом) стало быть gloria mundi тебе всё же чужда? humani nihil a tebe alienum puto?
какой мониторинг? алё!
мы все понимаем что это всё отговорки своего рода дисклеймеры... facta loquuntur что ты начал граалестроение и эмоциональная модальность постов тоже выдаёт это...
З.Ы.: но да, скорее всего исчезнет, как и я
вот только попробуй исчезнуть! я лично прослежу за этим! turpis fuga monitoris est omni morte pejor!