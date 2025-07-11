Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 541

Alexander_K:

На рынке будущее определяет настоящее.

Хоть один раз за многие годы Ты сказал что-то действительно стоящее.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Хоть один раз за многие годы Ты сказал что-то действительно стоящее.

Хе-хе... Истина рождается в муках, товарищ Че. И ты лучше меня это знаешь. Но, без стэйта я сюда не вернусь, а посему наш разговор состоится не скоро. Это я так - развлекаюсь, пока пандемия еще в силе....

 
Maxim Kuznetsov:

если часто заглядывать в бездну, бездна заглянет в тебя (цитата меня, 5-ти или более лет давности)

Тут главное от мании величия не застрадать.

Это цитата Ницше.

 
Макс:

Тут главное от мании величия не застрадать.

Это цитата Ницше.

на данном форуме от такой мании никто не страдает. Ей наслаждаются !!

вот не знал что Ницше уже ранее меня цитировал :-)

 
Maxim Kuznetsov:

на данном форуме от такой мании никто не страдает. Ей наслаждаются !!

Да тут вообще, полный набор.. у каждого первого грааль, но ни у одного нет даже минимального прибыльного мониторинга))

Зато гонору, злобы и мании преследования - выше крыши.))

 
Макс:

Да тут вообще, полный набор.. у каждого первого грааль, но ни у одного нет даже минимального прибыльного мониторинга))

Зато гонору, злобы и мании преследования - выше крыши.))

а то тож - учитесь, может и будет толк

мы гордимся своими достижениями

 

Почему никто не обсуждает этот феноменальный умопомрачительный рояль? 

это же где-то с 1000 до 22500 за 9 месяцев и значит это 22.5-кратный рост за 9 месяцев!

может чуть меньше но не менее чем 18-кратный рост!

а просадки почитай что и нет вообще! это же грааль! наконец-то! наконец-то!

я уже срочно завтра иду продавать панталоны и пижаму чтобы вложиться в числе первых!



 
transcendreamer:

Почему никто не обсуждает этот феноменальный умопомрачительный рояль? 

это же где-то с 1000 до 22500 за 9 месяцев и значит это 22.5-кратный рост за 9 месяцев!

может чуть меньше но не менее чем 18-кратный рост!

а просадки почитай что и нет вообще! это же грааль! наконец-то! наконец-то!

я уже срочно завтра иду продавать панталоны и пижаму чтобы вложиться в числе первых!

про постоянный лот и реинвест понравилось, силён.. 

transcendreamer:

Почему никто не обсуждает этот феноменальный умопомрачительный рояль? 

Нет монитора - не рояль! Наверняка же фотошоп.

 
Aleksandr Volotko:

Нет монитора - не рояль! Наверняка же фотошоп.

хорошо тогда закидывать будем сфотошопленными помидорами ::-)))))

