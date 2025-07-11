Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 538

Anatolii Zainchkovskii:

а это?

напоминает "двухголовое распределение". То есть сумму всего двух.


 

777

интересно получается, если взять 100 случаев слева из предыдущего скрина то на форварде получаем вот такую ассиметрию.

Коричневая это нуль. 
Вот и додумайте далее,  чи грааль,  чи эксель барахлит.... 
 

Anatolii Zainchkovskii:


Это результаты торговых систем. 


т.е. виртуальный график баланса различных торговых систем?

Anatolii Zainchkovskii:

Вот и додумайте далее,  чи грааль,  чи эксель барахлит.... 

Эксель может и не барахлит, а вот сигнал таки да (ну не выкинуть слов из песни, без обид).

Но возможно на следующей неделе и сигнал, и эксель будут петь в унисон, как знать. Поглядим таки.

 
Evgeniy Chumakov:


т.е. виртуальный график баланса различных торговых систем?

Ага
 
Maxim Kuznetsov:

напоминает "двухголовое распределение". То есть сумму всего двух.


Почему бы вместо гадания по гистограмме не построить хотя бы график квантиль-квантиль?

Про критерии согласия даже не заикаюсь...

 
Aleksey Nikolayev:

Почему бы вместо гадания по гистограмме не построить хотя бы график квантиль-квантиль?

Про критерии согласия даже не заикаюсь...

я гадал по скриншоту :-) Но ведь действительно похоже, даже переходный пик видно..

 
Maxim Kuznetsov:

я гадал по скриншоту :-) Но ведь действительно похоже, даже переходный пик видно..

"я художник – я так вижу!" )

 
Aleksey Nikolayev:

"я художник – я так вижу!" )

было ещё такой анекдот с неприличным продолжением :-)

сейчас попробую найти

PS/ нашёл ! https://www.anekdot.ru/id/1113904/

только без обид, а то все нервные да обидчивые стали

Aleksey Nikolayev:

Почему бы вместо гадания по гистограмме не построить хотя бы график квантиль-квантиль?

Про критерии согласия даже не заикаюсь...

а СКО не достаточно чтоли?

по моему за глаза

просто на форе его не три, а раз шесть надо отложить в каждую сторону

;)

