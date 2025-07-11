Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 538
а это?
напоминает "двухголовое распределение". То есть сумму всего двух.
интересно получается, если взять 100 случаев слева из предыдущего скрина то на форварде получаем вот такую ассиметрию.Коричневая это нуль.
Anatolii Zainchkovskii:
Это результаты торговых систем.
т.е. виртуальный график баланса различных торговых систем?
Вот и додумайте далее, чи грааль, чи эксель барахлит....
Эксель может и не барахлит, а вот сигнал таки да (ну не выкинуть слов из песни, без обид).
Но возможно на следующей неделе и сигнал, и эксель будут петь в унисон, как знать. Поглядим таки.
Почему бы вместо гадания по гистограмме не построить хотя бы график квантиль-квантиль?
Про критерии согласия даже не заикаюсь...
я гадал по скриншоту :-) Но ведь действительно похоже, даже переходный пик видно..
я гадал по скриншоту :-) Но ведь действительно похоже, даже переходный пик видно..
"я художник – я так вижу!" )
было ещё такой анекдот с неприличным продолжением :-)
сейчас попробую найти
PS/ нашёл ! https://www.anekdot.ru/id/1113904/
только без обид, а то все нервные да обидчивые стали
а СКО не достаточно чтоли?
по моему за глаза
просто на форе его не три, а раз шесть надо отложить в каждую сторону
;)