Сергей Криушин:

Если ловить тренд долго выжидая то и без всякой синтетики и СУПЕРПОЗИЦИИ можно хорошо навариться... вот с допиленным Piramiding по тренду и с Мартином...


И где тут память можно найти в этой механической системе, только в виде патернов или может у них своя 7 волновая система...Пишут же - все просто, а супер ученые умы лезут в дебри нейросетей и ИИ...где-то рядом собака порыта... как сказал дедуся с большим ломом "дайте мне верную точку входа(опоры) и я переверну мир"(с)...)

Дбавил...Может все дело в хорошем трале...тралить косяки рыбы -  косить траву в стога...  примерно одно и тоже...

Тестер это знаете ли... я вам там прямую нарисую под менделеевским углом 40 градусов. Жалко только что с тестера баболос не выведешь никак.

А то да- коси не хочу.

 

Здравствуйте transcendreamer

Подскажите, пожалуйста инструкцию, как в индикаторе Portfolio Modeller создать модель (функцию) по алгоритму, как у Вас в примере, но чтобы ветви смотрели в другую сторону.

 
Пример001
 
а можно на другом временном участке и например EURCHF?
 

Приветствую,

для того чтобы сделать модель параболы нужно три действия:

  1. вписать новый тип модели для параметра Model_Type (строка 35)
  2. добавить новый блок расчёта в функции CalculateOptimization (строка 710)
  3. добавить новый блок рисования в функции DrawModel (строка 1362)

По первому пункту всё просто:

enum   ENUM_METHOD      {fixed,spread,trend,oscillator,hybrid,root,parabola,fitting,principal,antiprincipal};

По второму пункту:

копируем блок кода начинающийся с    if(Model_Type==root)     заменяя на       if(Model_Type==parabola)

и внутри этого блока заменяем строку

MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathSqrt(MathAbs(x));

на эту строку

MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathSqrt(MathAbs(x));

По третьему пункту аналогично:

model=sign*Model_Growth*MathPow(x,2);

в общем случае можно было бы сделать функцию вида y=x^p где p - изменяемый параметр показатель степени

во вложении - модифицированный код

Однако я хочу отметить что функция с показателем степени выше 1 в большинство случаев не отражает Истинную Природу Будды Рынка а только лишь на коротких интервалах сильного импульса тренда

теоретически можно использовать эту модель для идентификации разгонных ситуаций в целях пирамидинга следующим образом:

функция параболы в интервале [0,<1] растёт медленнее линейной и это является какбы предразгонным сетапом

проблема разумеется в том что ускоренного роста может и не случиться а может даже наоборот откат будет что на форексе очень даже весьма вероятно

вероятно данный разгонный сетап лучше использовать на недооценённых акциях и копровалютах криптовалютах совмещая с условиями ранних объёмов / pump&dump / etc

здесь вот например большого полёта не случилось

(всё тлен, надо идти на завод)

Файлы:
Portfolio-Modeller.mq4  124 kb
 
sbmill:
Пример

типа так?

ВЗЛЁТ

И ВОТ ТАК С ФОРВАРДОМ

форвард

Тлен или не тлен, вот в чём вопрос!
 
Aleksandr Volotko:
Тлен или не тлен, вот в чём вопрос!

Лучше МАшки еще никто ничего не придумал.) Надо сказать, "стандартные" МАшки не самые лучшие, но зато самые примитивные.)

Так вот ты какой, Грааль!
 
transcendreamer:

enum   ENUM_METHOD      {fixed,spread,trend,oscillator,hybrid,root,parabola,fitting,principal,antiprincipal};

Как вы в ALGLIB делаете регрессию на параболу? Там же только линейная регрессия есть.

http://alglib.sources.ru/dataanalysis/
