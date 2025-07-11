Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 409
Если ловить тренд долго выжидая то и без всякой синтетики и СУПЕРПОЗИЦИИ можно хорошо навариться... вот с допиленным Piramiding по тренду и с Мартином...
И где тут память можно найти в этой механической системе, только в виде патернов или может у них своя 7 волновая система...Пишут же - все просто, а супер ученые умы лезут в дебри нейросетей и ИИ...где-то рядом собака порыта... как сказал дедуся с большим ломом "дайте мне верную точку входа(опоры) и я переверну мир"(с)...)
Дбавил...Может все дело в хорошем трале...тралить косяки рыбы - косить траву в стога... примерно одно и тоже...
Тестер это знаете ли... я вам там прямую нарисую под менделеевским углом 40 градусов. Жалко только что с тестера баболос не выведешь никак.
А то да- коси не хочу.
Здравствуйте transcendreamer
Подскажите, пожалуйста инструкцию, как в индикаторе Portfolio Modeller создать модель (функцию) по алгоритму, как у Вас в примере, но чтобы ветви смотрели в другую сторону.
Приветствую,
для того чтобы сделать модель параболы нужно три действия:
По первому пункту всё просто:
enum ENUM_METHOD {fixed,spread,trend,oscillator,hybrid,root,parabola,fitting,principal,antiprincipal};
По второму пункту:
копируем блок кода начинающийся с if(Model_Type==root) заменяя на if(Model_Type==parabola)
и внутри этого блока заменяем строку
MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathSqrt(MathAbs(x));
на эту строку
MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathSqrt(MathAbs(x));
По третьему пункту аналогично:
model=sign*Model_Growth*MathPow(x,2);
в общем случае можно было бы сделать функцию вида y=x^p где p - изменяемый параметр показатель степени
во вложении - модифицированный код
Однако я хочу отметить что функция с показателем степени выше 1 в большинство случаев не отражает Истинную Природу Будды Рынка а только лишь на коротких интервалах сильного импульса тренда
теоретически можно использовать эту модель для идентификации разгонных ситуаций в целях пирамидинга следующим образом:
функция параболы в интервале [0,<1] растёт медленнее линейной и это является какбы предразгонным сетапом
проблема разумеется в том что ускоренного роста может и не случиться а может даже наоборот откат будет что на форексе очень даже весьма вероятно
вероятно данный разгонный сетап лучше использовать на недооценённых акциях и копровалютах криптовалютах совмещая с условиями ранних объёмов / pump&dump / etc
здесь вот например большого полёта не случилось
(всё тлен, надо идти на завод)
Пример
типа так?
И ВОТ ТАК С ФОРВАРДОМ
Тлен или не тлен, вот в чём вопрос!
Лучше МАшки еще никто ничего не придумал.) Надо сказать, "стандартные" МАшки не самые лучшие, но зато самые примитивные.)
enum ENUM_METHOD {fixed,spread,trend,oscillator,hybrid,root,parabola,fitting,principal,antiprincipal};
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/