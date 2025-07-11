Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 412

Новый комментарий
 
transcendreamer:

Лучше такой выбор: завод+шахта+стройка в три смены, а про трейдинг лучше просто забыть, трейдинг это тлен

И не только трейдинг.

Жизнь состав 100% тлен

 
Alexandr Saprykin:

И не только трейдинг.


Это бочка дёгтя и ложка мёда. Последняя стадия. =)

[Удален]  
Да ладно - Дример просто боится даже на демо торговать, вот и рассказывает кругом, что трейдинг это тлен, разочарование штука серьезная..
 

На форексе не заработать, всё тлен, сплошное разорение, никакой надежды...

 
странно, тем не менее это не обеспечивает существование той структуры о которой не говорится совсем. В одном и том же пространстве.
[Удален]  
transcendreamer:

На форексе не заработать, всё тлен, сплошное разорение, никакой надежды...

Пруфов не будет, конечно же?

 
Ilmir Galiev:
странно, тем не менее это не обеспечивает существование той структуры о которой не говорится совсем. В одном и том же пространстве.

Нельзя же говорить о Структуре вот так в открытую


Aleksandr Volotko:

Пруфов не будет, конечно же?

A fortiori mortem effugere nemo potest

[Удален]  
transcendreamer:

A fortiori mortem effugere nemo potest

И что ты предлагаешь? По-скорее выложить в паблик рояль? Я вот тоже об этом думал.

 
Aleksandr Volotko:

И что ты предлагаешь? По-скорее выложить в паблик рояль? Я вот тоже об этом думал.

Давай... лет так через 6
[Удален]  
Decromor:
Давай... лет так через 6

Вы ставите нереальные планы! (с) Через 6-ть лет мою могилку заросшую уже без GPS-а хер отыщешь..

1...405406407408409410411412413414415416417418419...885
Новый комментарий