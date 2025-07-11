Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 412
Лучше такой выбор: завод+шахта+стройка в три смены, а про трейдинг лучше просто забыть, трейдинг это тлен
И не только трейдинг.
Это бочка дёгтя и ложка мёда. Последняя стадия. =)
На форексе не заработать, всё тлен, сплошное разорение, никакой надежды...
Пруфов не будет, конечно же?
странно, тем не менее это не обеспечивает существование той структуры о которой не говорится совсем. В одном и том же пространстве.
Нельзя же говорить о Структуре вот так в открытую
A fortiori mortem effugere nemo potest
И что ты предлагаешь? По-скорее выложить в паблик рояль? Я вот тоже об этом думал.
Давай... лет так через 6
Вы ставите нереальные планы! (с) Через 6-ть лет мою могилку заросшую уже без GPS-а хер отыщешь..