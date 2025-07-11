Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 416

Yurii Tebenkov

Если есть 250000 начального депозита и нормально относишься к просадке в 30000, то можно :) 

 
Aleksandr Volotko:

Да купи ж ты лотерейный билет уже, "№;%! (с) анекдот про вышедшего из себя Бога на вечное нытьё бедного еврея


Купил лотерейный билет... стираю монеткой... а там...


 
вечером отпишу. пока прибыль....,..
transcendreamer:


Купил лотерейный билет... стираю монеткой... а там...


вывод отсюда один: ты Его достал таки ))) теперь только завод тебе и светит, и это в лучшем случае

 
Aleksandr Volotko:

вывод отсюда один: ты Его достал таки ))) теперь только завод тебе и светит, и это в лучшем случае

ок

Renat Akhtyamov:
ок

нет, в сигналах мониторить не буду, палить сделки не буду, мухобойка тоже отпадает - я не буду запускать у себя всякую ***ехе-шную непонятно зачем, других мониторингов не знаю и искать лень чёта

 
Aleksandr Volotko:

нет, в сигналах мониторить не буду, палить сделки не буду, мухобойка тоже отпадает - я не буду запускать у себя всякую ***ехе-шную непонятно зачем, других мониторингов не знаю и искать лень чёта

ну чтож

...

Renat Akhtyamov:

ну чтож

...

Ну может позже скажу где смотреть.

 
Aleksander:
Отчегото Транс- упоминая про проходную илизаводик...забывает упоминуть что он имеет ввиду СВОЙ заводик- типа форекс тлён -идти к нему на заводик арбайтен... :)

Судя по ветке -

которую вы создали ещё в далеком 2010году и показывали скрины с вашего счета где вы снимали сотни тыс.юсд -

вы уже миллиардер поди?

Вам не надоело эти долгие годы снимать столько денег? Хоть бы другим трейдерам на хлеб оставили

 
EgorKim:

...

Вам не надоело эти долгие годы снимать столько денег? ...

Много денег не  бывает. К тому же снимать - это не обременительное занятие, наоборот, доставляет удовольствие.)

