Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 416
Если есть 250000 начального депозита и нормально относишься к просадке в 30000, то можно :)
Да купи ж ты лотерейный билет уже, "№;%! (с) анекдот про вышедшего из себя Бога на вечное нытьё бедного еврея
вывод отсюда один: ты Его достал таки ))) теперь только завод тебе и светит, и это в лучшем случае
ок
нет, в сигналах мониторить не буду, палить сделки не буду, мухобойка тоже отпадает - я не буду запускать у себя всякую ***ехе-шную непонятно зачем, других мониторингов не знаю и искать лень чёта
ну чтож
...
ну чтож
Ну может позже скажу где смотреть.
Отчегото Транс- упоминая про проходную илизаводик...забывает упоминуть что он имеет ввиду СВОЙ заводик- типа форекс тлён -идти к нему на заводик арбайтен... :)
Судя по ветке -
которую вы создали ещё в далеком 2010году и показывали скрины с вашего счета где вы снимали сотни тыс.юсд -
вы уже миллиардер поди?
Вам не надоело эти долгие годы снимать столько денег? Хоть бы другим трейдерам на хлеб оставили
...
Много денег не бывает. К тому же снимать - это не обременительное занятие, наоборот, доставляет удовольствие.)