Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 408
На завод в любом случае лучше идти уже прямо сейчас чтобы пенсия больше была
чтобы пенсия.. больше.. была.. а смысл? мало кто до неё доживёт
давай лучше уже грааль покупай, это лучше пенсии
Хорошо, сегодня как раз в банк снова еду... но есть три вопроса у меня: - будет ли профит? как там на счёт профита? профит-то будет?
Конечно завод, а трейдинг можно как хобби оставить и небольшой доп заработок. И яйца по корзинам разложены.)
Лучше такой выбор: завод+шахта+стройка в три смены, а про трейдинг лучше просто забыть, трейдинг это тлен
трейдинг это тлен
написал Дример, вернувшись из банка )))
Если ловить тренд долго выжидая то и без всякой синтетики и СУПЕРПОЗИЦИИ можно хорошо навариться... вот с допиленным Piramiding по тренду и с Мартином...
И где тут память можно найти в этой механической системе, только в виде патернов или может у них своя 7 волновая система...Пишут же - все просто, а супер ученые умы лезут в дебри нейросетей и ИИ...где-то рядом собака порыта... как сказал дедуся с большим ломом "дайте мне верную точку входа(опоры) и я переверну мир"(с)...)
Дбавил...Может все дело в хорошем трале...тралить косяки рыбы - косить траву в стога... примерно одно и тоже...
Внесу свою ложку меда =) Как бы вы не заходили и удерживали потом свою позицию, можно принять за правило закрывать на уровне стопа половину позиции. Или еще лучше 2/3. При срабатывании стопа в худшем случае будет профита ноль. Можно после частичного переставлять стоп на уровень открытия. Америку не открыл, но не все так делают. Жадность, будь она не ладна)). Это конечно в том случае, если это не минимальный лот.
А в случаях правильного входа вы теряете прибыль при частичном закрытии. Может оно то на то и выйдет ?
Может и так. Но если стоп не сдвигать на уровень открытия, то при срабатывании будет минус. А при частичном просто сделка в ноль.