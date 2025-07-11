Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 411

RRR5:

а почему же тогда этот раздел в алглибе называется "линейная регрессия", если там можно даже квадратическую функцию подставлять?
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/linearregression.php

линейная регрессия - это же регрессия, которая выдает линию. )

Не совсем так, линейной регрессией называется модель линейной взаимосвязи между целевой переменной и входными переменными, в частном случае когда входная переменная одна получается y=a*x+c где c - свободный член-константа (смещение по вертикали) и этот частный случай можно представить графически как прямую на плоскости, в случае двух входных переменных то есть это линейный многочлен y=a1*x1+a2*x2+c это можно представить как плоскость, и это тоже линейная регрессия, когда переменных больше двух это уже нельзя представить даже в 3Д, но это тоже линейная модель, а целевая функция (y) может быть задана как угодно, это может быть и прямая и корень и парабола и синус и забор соседа, то есть любую функцию можно подставить в качестве целевой переменной (дискретно по точкам).

 
а в качестве результирующей функции можно получить параболу?

то есть решить задачу , обратную вашей.

у вас есть парабола и на нее вы аппроксимируете синтетик.

а так, чтобы на график цены аппроксимировать параболу, которая наилучше на него ляжет? lrbuild прокатит?
 
можно и в этом случае тогда можно воспользоваться нелинейными моделями например функция PolynomialFit правда там есть свои особенности типа перевода модели из/в барицентрическую форму

 
ясно. там, наверное, сложнее.
 
Да, поэтому если стартовая точка известна, то я бы я бы попробовал сделать простейший перебор в цикле y=k*x^2 по переменной k.

 
ну а как бутылки сдашь может замутим портфельную торговлю на форексе синтетиками?

 
transcendreamer:

Лучше такой выбор: завод+шахта+стройка в три смены, а про трейдинг лучше просто забыть, трейдинг это тлен

Отчегото Транс- упоминая про проходную илизаводик...забывает упоминуть что он имеет ввиду СВОЙ заводик- типа форекс тлён -идти к нему на заводик арбайтен... :)
Aleksander:
забывает упоминуть что он имеет ввиду СВОЙ заводик

так и есть, накупил заводов, а работников не накупил - забыл

