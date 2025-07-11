Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 651
баблокос с балансом в USD должен выдавать очень стабильно X% = (максимальное колебание номиналов между основными валютами + учётные ставки)
Абсолютный минимум, иначе он не опережает банки и инвестору не интересен вообще. Х неожиданно высок и опубликованный 1-го мая сигнал уже из него выскочил в худшую сторону
Вроде было написано "с понедельника мир увидит ...", так что ждём 9 мая.
Так точно.
должно быть значимое число сделок, к 9-му не уложимся точно, уже 6-е :-)
типично квартал. Для скальперов срок можно и подсократить до месяца. Вообще странный сигнал - объёмы от скальпера, удержания и риски от днёвок по крайней мере. Сделок пока по пальцам посчитать, для выводов рано, но основной минус сделан одной сделкой по фунту через ночь
P.S.: кстати краткое описание Баблокоса лежит по прежнему здесь
Забыл спросить, а всю ветку надо читать?
А как иначе-то? И удаленную тоже желательно ))