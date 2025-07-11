Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 651

баблокос с балансом в USD должен выдавать очень стабильно X% = (максимальное колебание номиналов между основными валютами + учётные ставки)

Абсолютный минимум, иначе он не опережает банки и инвестору не интересен вообще. Х неожиданно высок и опубликованный 1-го мая сигнал уже из него выскочил в худшую сторону

 
Вроде было написано "с понедельника мир увидит ...", так что ждём 9 мая.
Так точно.

 
должно быть значимое число сделок, к 9-му не уложимся точно, уже 6-е :-)

типично квартал. Для скальперов срок можно и подсократить до месяца. Вообще странный сигнал - объёмы от скальпера, удержания и риски от днёвок по крайней мере. Сделок пока по пальцам посчитать, для выводов рано, но основной минус сделан одной сделкой по фунту через ночь

 
Речь же была про сигнал, которого пока нет.
 
Специально зашел по инфе от тайных конфидентов чтобы пожелать удачи новому пророку продолжателю дела Баблокоса и пожелать мира всем нам в это абсолютно жуткое время (понимаю что звучит совсем нереалистично но тем не менее выражу надежду что разум и Логос победит)
 
Да и всем профита и капитализма 🤑🤩
 
Забыл спросить, а всю ветку надо читать?
А как иначе-то? И удаленную тоже желательно ))

