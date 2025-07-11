Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 415

торговля от границ канала - не знай какая там рыба есть и Джо писал что что-то нашел\

истина одна находятся в другом поле и обречена одному в поисках

канал этот имеет свойство рваться и снижать мат ожидание до ноля

более менее устойчивые каналы образуются на взаимосвязанных экономически активах/инструментах, например на акциях, но это другое
Ilmir Galiev:

там тоже всё сложно и на практике допиливать и допиливать

вот да, не коллективное это дело, хлопотное и вообще сложное, но люди хотят с кондачка и на коленке баблокосище собрать, как обычно, собственно

я пока себе такой баблокос насобирал:



Риск на сделку меньше 1%, соотношение количества профитов к лосям около 50/50, при этом размер лося в 2 раза меньше размера профита (ну или около того), график с ре-инвестом, Дример вот пяткой в грудь себя бьет и кричит: "Не верю! Так не бывает!", но он известный скептик, что в общем-то полезно, тем более в этом деле.
И да, это синтетики, по той простой причине, что лучше рынок под себя подстраивать, чем подстраиваться под рынок.

 

А профит будет?

очень желательно чтобы был профит,

как насчёт профита?

Да купи ж ты лотерейный билет уже, "№;%! (с) анекдот про вышедшего из себя Бога на вечное нытьё бедного еврея

 
стейт надо смотреть, а не проект заработка

а его нет

Renat Akhtyamov:

стейт надо смотреть, а не проект заработка

а его нет

сделаю монитор (исключительно) в сигналах (хотя может и не в сигналах - не нравится мне палить сделки, ну вот совсем), на неделе - будет и стейт

 
Aleksandr Volotko:

сделаю монитор (исключительно) в сигналах (хотя может и не в сигналах - не нравится мне палить сделки, ну вот совсем), на неделе - будет и стейт

ок
 
посоветуйте стоит на реал или нет.


Символ:		BR-10.18
Период:M15 (2018.08.01 - 2018.09.28)



Брокер:		АО ''Открытие Брокер''
Валюта:RUB
Начальный депозит:250 000.00
Плечо:1:1
Результаты
Качество истории:100%
Бары:2305Тики:8250Символы:1
Чистая прибыль:252 873.01Абсолютная просадка по балансу:0.00Абсолютная просадка по средствам:5 237.75
Общая прибыль:315 841.90Максимальная просадка по балансу:14 796.38 (3.05%)Максимальная просадка по средствам:26 378.14 (5.35%)
Общий убыток:-62 968.89Относительная просадка по балансу:4.19% (11 051.80)Относительная просадка по средствам:6.29% (16 917.63)
Прибыльность:5.02Матожидание выигрыша:4 682.83Уровень маржи:99.75%
Фактор восстановления:9.59Коэффициент Шарпа:0.44Z-Счет:-2.22 (97.36%)
AHPR:1.0135 (1.35%)LR Correlation:0.97Результат OnTester:0
GHPR:1.0130 (1.30%)LR Standard Error:25 316.24
Всего трейдов:54Короткие трейды (% выигравших):14 (57.14%)Длинные трейды (% выигравших):40 (57.50%)
Всего сделок:108Прибыльные трейды (% от всех):31 (57.41%)Убыточные трейды (% от всех):23 (42.59%)
Самый большой прибыльный трейд:43 406.78Самый большой убыточный трейд:-8 799.28
Средний прибыльный трейд:10 188.45Средний убыточный трейд:-2 737.78
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):8 (86 178.69)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):5 (-14 796.38)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):107 613.93 (5)Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):-14 796.38 (5)
Средний непрерывный выигрыш:3Средний непрерывный проигрыш:3






Correlation (Profits,MFE):0.93Correlation (Profits,MAE):0.27Correlation (MFE,MAE):0.0690


Минимальное время удержания позиции:0:00:01Максимальное время удержания позиции:22:45:00Среднее время удержания позиции:3:39:11


Yurii Tebenkov:

посоветуйте стоит на реал или нет.

Если возникает такой вопрос в принципе - то 10000% нет, конечно же.

 
Aleksandr Volotko:

Если возникает такой вопрос в принципе - то 10000% нет, конечно же.

данный советник я сам соорудил .двигает стопы по Индикатору Parabolic SAR.с понедельника попробую с 250т.р запустить стоп до  50т.р...
