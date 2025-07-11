Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 415
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
торговля от границ канала - не знай какая там рыба есть и Джо писал что что-то нашел\
истина одна находятся в другом поле и обречена одному в поисках
канал этот имеет свойство рваться и снижать мат ожидание до ноляболее менее устойчивые каналы образуются на взаимосвязанных экономически активах/инструментах, например на акциях, но это другое
торговля от границ канала - не знай какая там рыба есть и Джо писал что что-то нашел\
там тоже всё сложно и на практике допиливать и допиливать
истина одна находятся в другом поле и обречена одному в поисках
вот да, не коллективное это дело, хлопотное и вообще сложное, но люди хотят с кондачка и на коленке баблокосище собрать, как обычно, собственно
я пока себе такой баблокос насобирал:
Риск на сделку меньше 1%, соотношение количества профитов к лосям около 50/50, при этом размер лося в 2 раза меньше размера профита (ну или около того), график с ре-инвестом, Дример вот пяткой в грудь себя бьет и кричит: "Не верю! Так не бывает!", но он известный скептик, что в общем-то полезно, тем более в этом деле.
И да, это синтетики, по той простой причине, что лучше рынок под себя подстраивать, чем подстраиваться под рынок.
А профит будет?
очень желательно чтобы был профит,
как насчёт профита?
А профит будет?
очень желательно чтобы был профит,
как насчёт профита?
Да купи ж ты лотерейный билет уже, "№;%! (с) анекдот про вышедшего из себя Бога на вечное нытьё бедного еврея
А профит будет?
очень желательно чтобы был профит,
как насчёт профита?
стейт надо смотреть, а не проект заработка
а его нет
стейт надо смотреть, а не проект заработка
а его нет
сделаю монитор (исключительно) в сигналах (хотя может и не в сигналах - не нравится мне палить сделки, ну вот совсем), на неделе - будет и стейт
сделаю монитор (исключительно) в сигналах (хотя может и не в сигналах - не нравится мне палить сделки, ну вот совсем), на неделе - будет и стейт
Символ:
Брокер:
Yurii Tebenkov:
посоветуйте стоит на реал или нет.
Если возникает такой вопрос в принципе - то 10000% нет, конечно же.
Если возникает такой вопрос в принципе - то 10000% нет, конечно же.