Younga:
а можно на другом временном участке и например EURCHF?
Так ведь по условию ТС нужно выждать и поймать тренд... универсальных систем не бывает...по любому нужно включать сообразилку...ни один индюк не покажет смену тренда сразу или будет некоторое колебание вот тут и надо подсекать по мере уверенности в движении, пошло по-твоему доливать с минимальным объемом...как-то так...но а пошло мимо - значит чего-то не сообразил, недоглядел, неуловил дуновение от крыльев той самой бабочки, которая торнадо вызывает...))
 
RRR5:
Как вы в ALGLIB делаете регрессию на параболу? Там же только линейная регрессия есть.

http://alglib.sources.ru/dataanalysis/

Всё верно, регрессия линейная многофакторная в виде:

функция = инструмент1 * лот1 + инструмент2 * лот2 + инструмент3 * лот3 + ...

где в качестве функции задана парабола (или любая другая функция)

минимизируется сумма квадратов отклонений линейного многочлена от функции

 
transcendreamer:

и внутри этого блока заменяем строку

на эту строку

MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathSqrt(MathAbs(x));

у вас тут ошибка.

вы хотели сказать, заменяем на : 

MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathPow(x,2);
 
transcendreamer:
вы использовали формулу параболы y=x^2.

а вообще впринципе возможно в вашем коде использовать квадратичную формулу параболы  y=ax2+bx+c ?

или очень много неизвестных? a,b,c.
 

Да, верно, поторопился, но в приложенном коде вроде без косяков, заменяем квадратный корень на квадрат,

а вообще можно любую функцию, в том числе и полиномы высоких порядков, и даже незабвенный "забор соседа".

 
transcendreamer:

да да, забор соседа пробовал ) кстати ни чё так паттерн )))

забор соседа
 
Anatolii Zainchkovskii:

transcendreamer:

иногда забор соседа может быть довольно своеобразной функцией


нам это не страшно ) не получится 5-тью линиями нарисовать нарисуем 10-тью линиями )

 
transcendreamer:

а вообще можно любую функцию, в том числе и полиномы высоких порядков, и даже незабвенный "забор соседа".

а почему же тогда этот раздел в алглибе называется "линейная регрессия", если там можно даже квадратическую функцию подставлять?
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/linearregression.php

линейная регрессия - это же регрессия, которая выдает линию. )

 
RRR5:

верно замечено, -это регрессия на ЛИНИЮ , а не на плоскость или объёмную фигуру.  А линия может быть любой.

я тоже долго не мог понять, по мне казалось что только прямая линия имеется ввиду.
