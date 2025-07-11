Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 410
а можно на другом временном участке и например EURCHF?
Как вы в ALGLIB делаете регрессию на параболу? Там же только линейная регрессия есть.
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/
Всё верно, регрессия линейная многофакторная в виде:
функция = инструмент1 * лот1 + инструмент2 * лот2 + инструмент3 * лот3 + ...
где в качестве функции задана парабола (или любая другая функция)
минимизируется сумма квадратов отклонений линейного многочлена от функции
и внутри этого блока заменяем строку
MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathSqrt(MathAbs(x));
на эту строку
MODEL[j]=sign*Model_Growth*MathSqrt(MathAbs(x));
у вас тут ошибка.
вы хотели сказать, заменяем на :
а вообще впринципе возможно в вашем коде использовать квадратичную формулу параболы y=ax2+bx+c ?
или очень много неизвестных? a,b,c.
Да, верно, поторопился, но в приложенном коде вроде без косяков, заменяем квадратный корень на квадрат,
а вообще можно любую функцию, в том числе и полиномы высоких порядков, и даже незабвенный "забор соседа".
да да, забор соседа пробовал ) кстати ни чё так паттерн )))
иногда забор соседа может быть довольно своеобразной функцией
нам это не страшно ) не получится 5-тью линиями нарисовать нарисуем 10-тью линиями )
а вообще можно любую функцию, в том числе и полиномы высоких порядков, и даже незабвенный "забор соседа".
а почему же тогда этот раздел в алглибе называется "линейная регрессия", если там можно даже квадратическую функцию подставлять?
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/linearregression.php
линейная регрессия - это же регрессия, которая выдает линию. )
верно замечено, -это регрессия на ЛИНИЮ , а не на плоскость или объёмную фигуру. А линия может быть любой.я тоже долго не мог понять, по мне казалось что только прямая линия имеется ввиду.