Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic
Я так понимаю сигнал нужно проверять только в момент рождения нового бара и проверять сигнал на предыдущим баре?
Добрый день. Подскажите, существует ли советник или можно ли его автоматизировать для того что бы погонять по истории?
-Индикатор Parabolic SAR (шаг 0,01% максимум 0,2).
-Осциллятор Стохастика (7;10;4) с уровнями 63 и 37.
-Экспоненциальная скользящая средняя EMA (100) — указывает основное направление, в котором будут открываться сделки.
Заключаем сделку на Покупку, если совпадают 3 сигнала:
1) красная линия Стохастика закрывается выше своего уровня 63.
2) Индикатор Параболик (PSAR) «перепрыгивает» под цену.
3) Предыдущая свеча была закрыта над Экспоненциальной скользящей средней EMA (100).
Заключаем сделку на Продажу, если совпадают 3 сигнала:
1) красная линия Стохастика закрывается ниже своего уровня 37.
2) Индикатор Параболик (PSAR) «перепрыгивает» над ценой.
3) Предыдущая свеча была закрыта под Экспоненциальной скользящей средней EMA (100).
Стоп ставим на точки PSAR, но не менее 100 пунктов(в 4х знаке). Далее стоп двигается по точкам PSAR. Тейк не ставим, выход по стопу
Вы можете, его сами создать
Я так понимаю сигнал нужно проверять только в момент рождения нового бара и проверять сигнал на предыдущим баре?
Да, верно
Нужно поколдовать - думаю сегодня создам советник.
вот создал, за 30 секунд
Такой я тоже сделал, только он сделки непонятно как открывает. Нужно что бы сделки открывались на основании SAR а MA и стохастик только фильтры.
Те входить в сделку или нет проверяем только когда SAR перепрыгивает. Если SAR прыгнул ПОД цену, то смотрим : если стохастик быстрый выше 63 и свеча закрылась выше EMA ТОЛЬКО ТОГДА открываем сделку на покупку. Тейка нет. Стоп на SAR
SAR прыгнул Наверх цены, то смотрим: если стохастик быстрый ниже 37 и если свеча закрылась ниже EMA только тогда открываем сделку на продажу. так же тейка нет. Стоп ведем по SAR
Пока без трейлинга. Вывел в настройки параметр 'Minimum Stop Loss' (измеряется в единицах самого правого разряда в цене). Пока можно проверить правильность входа:
При получении сигнала противоположная позиция закрывается (за это отвечает параметр 'Close opposite')
Пока без трейлинга. Вывел в настройки параметр 'Minimum Stop Loss' (измеряется в единицах самого правого разряда в цене). Пока можно проверить правильность входа:
При получении сигнала противоположная позиция закрывается (за это отвечает параметр 'Close opposite')
Пооффтоплю чуть.
Портянка на 100 килобайт для того, чтобы проверить простейшую стратегию, в макроязыке метастока C > sar(0.01,0.2) and stoch(7,10) > 63 and
C > mov(C, 100, e) (да, там нет %D у стохастика, я знаю.)
100 кб! Капец.
А потом удивляются, почему люди до сих пор в 4 сидят.
Нужен какой-то внутренний макроязык описания стратегий. Не торговый, только тестерный, чтоб по-быстрому проверить.
Пока без трейлинга. Вывел в настройки параметр 'Minimum Stop Loss' (измеряется в единицах самого правого разряда в цене). Пока можно проверить правильность входа:
При получении сигнала противоположная позиция закрывается (за это отвечает параметр 'Close opposite')
Пока без трейлинга. Вывел в настройки параметр 'Minimum Stop Loss' (измеряется в единицах самого правого разряда в цене). Пока можно проверить правильность входа:
При получении сигнала противоположная позиция закрывается (за это отвечает параметр 'Close opposite')
Входы вроде верный, только не все входы использует почему то! Может потому что сделки висят не закрытые!
Это на H1
А на H4 за год не одной сделки, хотя они есть
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Добрый день. Подскажите, существует ли советник или можно ли его автоматизировать для того что бы погонять по истории?
-Индикатор Parabolic SAR (шаг 0,01% максимум 0,2).
-Осциллятор Стохастика (7;10;4) с уровнями 63 и 37.
-Экспоненциальная скользящая средняя EMA (100) — указывает основное направление, в котором будут открываться сделки.
Заключаем сделку на Покупку, если совпадают 3 сигнала:
1) красная линия Стохастика закрывается выше своего уровня 63.
2) Индикатор Параболик (PSAR) «перепрыгивает» под цену.
3) Предыдущая свеча была закрыта над Экспоненциальной скользящей средней EMA (100).
Заключаем сделку на Продажу, если совпадают 3 сигнала:
1) красная линия Стохастика закрывается ниже своего уровня 37.
2) Индикатор Параболик (PSAR) «перепрыгивает» над ценой.
3) Предыдущая свеча была закрыта под Экспоненциальной скользящей средней EMA (100).
Стоп ставим на точки PSAR, но не менее 100 пунктов(в 4х знаке). Далее стоп двигается по точкам PSAR. Тейк не ставим, выход по стопу