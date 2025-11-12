учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 442

Renat Akhtyamov:
там у тебя пополнения в основном

это падает чуть с ДЦ - ребейта нет.

типа этого (размеры) - я не знаю - раз в день


 
Roman Shiredchenko:
я видел по прошлым отчетам где ты

там такого нет кажись и до снятий тоже не было

 
Renat Akhtyamov:

да было все одно и тоже.


 
Roman Shiredchenko:
ок, понял
 
Vladimir Baskakov:
Что сам можешь, кроме троллинга

Почитал насчет нашего граалестроителя на тыщи процентов. Бред, пройдено было давно. Он на крестиках-ноликах предлагает, я тоже самое на ренко-барах еще пяток лет назад думал, но там нет каменного цветка так как и ренко и крестики рисуются (перерисовываются) как свободный художник. На истории-то все красиво, а каждый конкретный бар то в бай, то в селл дергается.

Плюс у него эта картинка, где он увеличил в 100 раз и которую всем сует - демка, да еще старая. Тьфу, зря потратил время только на чтение. С пирамидингом+мартином я на автомате (не ручками) столько вещей проверял, что и не снилось нашему герою. И с переворотами + мартин, все было пройдено, рыбы нет.

 
Лекарь Центозависимых:

так все таки демка.

так и думал

 
Renat Akhtyamov:

это если книжек начитаться, то конечно же будет так

но так делать не надо

доход должен быть, причем стабильный

тут дело в том что людям(лицам) которые двигают цены, на сами по себе цены и движения примерно пох, их прибыль не отсюда..

все риски вложены в контракты, застрахованы и хеджированы с четырёх сторон.(да, их 4)

выхлоп хеджа/страховок можно разглядеть в фьючах и опционах. А можно не разглядеть. Как во всякой производной что хочешь увидеть то и увидишь. Некоторые видят волны. Некоторые индикаторные сигналы. А на самом деле - ноль.

 
Renat Akhtyamov:

там у тебя пополнения в основном

снимать не снимал, так что хз, чем депозит вернул

двИжем! :-)

271124870 2020.08.03 11:16:04 sell 3.84 gbpjpy 138.271 0.000 0.000 2020.08.03 11:52:22 137.939 -38.40 0.00 0.00 1 206.11
  2564
271124707 2020.08.03 11:15:01 sell 3.84 gbpjpy 138.257 0.000 0.000 2020.08.03 11:52:24 137.938 -38.40 0.00 0.00 1 158.88



архив обновил - не открывался... при проверке старый.

Maxim Kuznetsov:
   

..... А на самом деле - ноль.

что правда, то правда

но все таки чуть-чуть все равно не ноль, иначе цена стоять будет мертво

а цену, ....

цену и на центиках с дуру можно минлотом двинуть, т.к. дельта меж покупками и продажами мизерная

для этого не нужен крупный капитал

просто знать нужно куда тыкать ;)
 
Renat Akhtyamov:

чем пережидать, так  торговать не лучше?


Это твоя система? Пипсуешь. Над системой закрытия поработать надо, много профита иногда упускаешь на мой взляд.

