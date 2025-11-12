учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 442
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там у тебя пополнения в основном
это падает чуть с ДЦ - ребейта нет.
типа этого (размеры) - я не знаю - раз в день
это падает чуть с ДЦ - ребейта нет.
я видел по прошлым отчетам где ты
там такого нет кажись и до снятий тоже не было
я видел по прошлым отчетам где ты
там такого нет кажись и до снятий тоже не было
да было все одно и тоже.
да было все одно и тоже.
Что сам можешь, кроме троллинга
Почитал насчет нашего граалестроителя на тыщи процентов. Бред, пройдено было давно. Он на крестиках-ноликах предлагает, я тоже самое на ренко-барах еще пяток лет назад думал, но там нет каменного цветка так как и ренко и крестики рисуются (перерисовываются) как свободный художник. На истории-то все красиво, а каждый конкретный бар то в бай, то в селл дергается.
Плюс у него эта картинка, где он увеличил в 100 раз и которую всем сует - демка, да еще старая. Тьфу, зря потратил время только на чтение. С пирамидингом+мартином я на автомате (не ручками) столько вещей проверял, что и не снилось нашему герою. И с переворотами + мартин, все было пройдено, рыбы нет.
Почитал насчет нашего граалестроителя на тыщи процентов. Бред, пройдено было давно. Он на крестиках-ноликах предлагает, я тоже самое на ренко-барах еще пяток лет назад думал, но там нет каменного цветка так как и ренко и крестики рисуются (перерисовываются) как свободный художник. На истории-то все красиво, а каждый конкретный бар то в бай, то в селл дергается.
Плюс у него эта картинка, где он увеличил в 100 раз и которую всем сует - демка, да еще старая. Тьфу, зря потратил время только на чтение. С пирамидингом+мартином я на автомате (не ручками) столько вещей проверял, что и не снилось нашему герою.
так все таки демка.
так и думал
это если книжек начитаться, то конечно же будет так
но так делать не надо
доход должен быть, причем стабильный
тут дело в том что людям(лицам) которые двигают цены, на сами по себе цены и движения примерно пох, их прибыль не отсюда..
все риски вложены в контракты, застрахованы и хеджированы с четырёх сторон.(да, их 4)
выхлоп хеджа/страховок можно разглядеть в фьючах и опционах. А можно не разглядеть. Как во всякой производной что хочешь увидеть то и увидишь. Некоторые видят волны. Некоторые индикаторные сигналы. А на самом деле - ноль.
там у тебя пополнения в основном
снимать не снимал, так что хз, чем депозит вернул
двИжем! :-)
архив обновил - не открывался... при проверке старый.
..... А на самом деле - ноль.
что правда, то правда
но все таки чуть-чуть все равно не ноль, иначе цена стоять будет мертво
а цену, ....
цену и на центиках с дуру можно минлотом двинуть, т.к. дельта меж покупками и продажами мизерная
для этого не нужен крупный капиталпросто знать нужно куда тыкать ;)
чем пережидать, так торговать не лучше?
Это твоя система? Пипсуешь. Над системой закрытия поработать надо, много профита иногда упускаешь на мой взляд.