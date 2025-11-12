учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 434
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не, я не про то
СМЕ - это как бы открытый учебник с лекциями по изучению алгоритма работы форекс в том числе
модель алгоритма работы составьте для начала
до обеда торгуем к открытию, после к закрытию :-)
но есть нюансы, дело в "волшебных пузырьках".
до обеда торгуем к открытию, после к закрытию :-)
но есть нюансы, дело в "волшебных пузырьках".
тепло
картинка модельки есть, точнее две?
то есть, если все правильно нарисовал, должен четко наблюдаться этот процесс
процесс состоит в том, чтобы толпа просела, ты об этом?
тепло
картинка модельки есть, точнее две?то есть, если все правильно нарисовал, должен четко наблюдаться этот процесс
Ага, типа он обладает тайным знанием, талантливого пиарщика наняли.
Ага, типа он обладает тайным знанием, талантливого пиарщика наняли.
отстань ты
я практикСМЕ у всех на виду, тайного для изучения алгоритма работы ничего там нет
отстань ты
я практикСМЕ у всех на виду, тайного для изучения алгоритма работы ничего там нет
Ок, вещай, а мы послушаем.
тепло
картинка модельки есть, точнее две?
то есть, если все правильно нарисовал, должен четко наблюдаться этот процесс
процесс состоит в том, чтобы толпа просела, ты об этом?
упс - никто никого не разводит.
просто вот оно так устроено - максимальные реальные объёмы в еврозоне, еврозона открывается по Франкфурту, банки по нему ставят внутренний курс для клиентов, и до конца-обеда исполняют по нему клентские хотелки. Во второй половине курс ставят кто-как-знает. При отсутствии "кото-строф", курс до обеда возвращается к открытию. Просто бухгалерия
Ок, вещай, а мы послушаем.
не, я распинаться не буду
подскажу, если не в ту степь попрете
упс - никто никого не разводит.
просто вот оно так устроено - максимальные реальные объёмы в еврозоне, еврозона открывается по Франкфурту, банки по нему ставят внутренний курс для клиентов, и до конца-обеда исполняют по нему клентские хотелки. Во второй половине курс ставят кто-как-знает. При отсутствии "кото-строф", курс до обеда возвращается к открытию. Просто бухгалерия
ну...
как знаешь.
модели значит у тебя нет, либо пока не получилась, это 100%.
не, я распинаться не буду
подскажу, если не в ту степь попрете
Так и думал)) Всевидящий глаз гуру будет нас направлять если что. К нужному дилеру. Ок, выводим всех на чистую воду потихоньку. Весьма разношерстная здесь публика. И овцы и волки присутствуют.
ну...
как знаешь.
модели значит у тебя нет, либо пока не получилась, это 100%.
отлично видно где банки закончили разбор "вчерашних клиентских завалов" и зачли прежние межбанковские TOM/TOD
PS/ на "кривые" не обращайте внимания - это стандартный MACD в непривычном виде