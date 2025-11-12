учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 434

Renat Akhtyamov:

не, я не про то

СМЕ - это как бы открытый учебник с лекциями по изучению алгоритма работы форекс в том числе

модель алгоритма работы составьте для начала

до обеда торгуем к открытию, после к закрытию :-)

но есть нюансы, дело в "волшебных пузырьках".

 
Maxim Kuznetsov:

тепло

картинка модельки есть, точнее две?

то есть, если все правильно нарисовал, должен четко наблюдаться этот процесс

процесс состоит в том, чтобы толпа просела, ты об этом?

 
Renat Akhtyamov:

Ага, типа он обладает тайным знанием, талантливого пиарщика наняли.

 
Лекарь Центозависимых:

Ага, типа он обладает тайным знанием, талантливого пиарщика наняли.

отстань ты

я практик

СМЕ у всех на виду, тайного для изучения алгоритма работы ничего там нет
 
Renat Akhtyamov:

Ок, вещай, а мы послушаем.

 
Renat Akhtyamov:

упс - никто никого не разводит.

просто вот оно так устроено - максимальные реальные объёмы в еврозоне, еврозона открывается по Франкфурту, банки по нему ставят внутренний курс для клиентов, и до конца-обеда исполняют по нему клентские хотелки. Во второй половине курс ставят кто-как-знает. При отсутствии "кото-строф", курс до обеда возвращается к открытию. Просто бухгалерия

 
Лекарь Центозависимых:

Ок, вещай, а мы послушаем.

не, я распинаться не буду

подскажу, если не в ту степь попрете

 
Maxim Kuznetsov:

упс - никто никого не разводит.

просто вот оно так устроено - максимальные реальные объёмы в еврозоне, еврозона открывается по Франкфурту, банки по нему ставят внутренний курс для клиентов, и до конца-обеда исполняют по нему клентские хотелки. Во второй половине курс ставят кто-как-знает. При отсутствии "кото-строф", курс до обеда возвращается к открытию. Просто бухгалерия

ну...

как знаешь.

модели значит у тебя нет, либо пока не получилась, это 100%.

 
Renat Akhtyamov:

Так и думал)) Всевидящий глаз гуру будет нас направлять если что. К нужному дилеру. Ок, выводим всех на чистую воду потихоньку. Весьма разношерстная здесь публика. И овцы и волки присутствуют.

 
Renat Akhtyamov:

отлично видно где банки закончили разбор "вчерашних клиентских завалов" и зачли прежние межбанковские TOM/TOD

PS/ на "кривые" не обращайте внимания - это стандартный MACD в непривычном виде

