учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 443
Это твоя система? Пипсуешь. Над системой закрытия поработать надо, много профита иногда упускаешь на мой взляд.
это я баловался от безделия
на реале такое не пользую
нет ну там так - то красиво все идет...
бид выше серединки - продаем, аск ниже серединки - покупаем
ничего секретного
я Вам удивлен, что не откомментирован Вами, что некоторые люди вообще трезвыми появляются на форуме? :-)
ответ: ДА, вайт хорз - рулЁЁЁЁз!!!!!!!!!!!!!! :-)
что правда, то правда
но все таки чуть-чуть все равно не ноль, иначе цена стоять будет мертво
а цену, ....
цену и на центиках с дуру можно минлотом двинуть, т.к. дельта меж покупками и продажами мизерная
для этого не нужен крупный капиталпросто знать нужно куда тыкать ;)
цена будет стоять мёртво покуда упомянутые люди не внесут лепту на рынок.
Тогда спекуля хватают её как пираньи и тащат в удобную сторону, наживаясь друг на друге. Зато "согласуют цену" .
угадай, почему так произошло (зацепило все рынки и биржи, связанные с фунтом, без разницы) :
цену толкает толпа
и именно с этого момента и с этого скрина, я двинул разбираться на СМЕ ибо невооруженным глазом видно, что цена двинула против толпы, против покупателей, т.е. по сути их слили, т.к. их было не много, а просто дофигища:
а по логике, здесь и ответ и прогноз - куда цене топать
и это...
объемы покупок и продаж никогда не бывают равны
2All - Звиняйте.
На Те - мож поможет.
нейдёт вискарь. Как ни пробовал - самогон самогоном, знаю места где лучше. Так-же ром.
По разным праздникам его заразу дарят, и теперь есть запас на случай ядерной зимы
:-)
Да знаю я. НейдЁт.
но запаса - нет. :-)