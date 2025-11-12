учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 443

khorosh:

Это твоя система? Пипсуешь. Над системой закрытия поработать надо, много профита иногда упускаешь на мой взляд.

это я баловался от безделия

на реале такое не пользую

 
Renat Akhtyamov:

нет ну там так - то красиво все идет...
 
Roman Shiredchenko:
бид выше серединки - продаем, аск ниже серединки - покупаем

ничего секретного

 
я Вам удивлен, что не откомментирован Вами, что некоторые люди вообще трезвыми появляются на форуме? :-)

ответ: ДА, вайт хорз - рулЁЁЁЁз!!!!!!!!!!!!!! :-)

 
Renat Akhtyamov:

что правда, то правда

но все таки чуть-чуть все равно не ноль, иначе цена стоять будет мертво

а цену, ....

цену и на центиках с дуру можно минлотом двинуть, т.к. дельта меж покупками и продажами мизерная

для этого не нужен крупный капитал

просто знать нужно куда тыкать ;)

цена будет стоять мёртво покуда упомянутые люди не внесут лепту на рынок.
Тогда спекуля хватают её как пираньи и тащат в удобную сторону, наживаясь друг на друге. Зато "согласуют цену" .

 
Maxim Kuznetsov:

угадай, почему так произошло (зацепило все рынки и биржи, связанные с фунтом, без разницы) :

цену толкает толпа

и именно с этого момента и с этого скрина, я двинул разбираться на СМЕ ибо невооруженным глазом видно, что цена двинула против толпы, против покупателей, т.е. по сути их слили, т.к. их было не много, а просто дофигища:

а по логике, здесь и ответ и прогноз - куда цене топать

и это...

объемы покупок и продаж никогда не бывают равны

 
