учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 440

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
меж картинками неделя кажись

неее всего то 7ой день идёт

по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))

 
Renat Akhtyamov:

нет, я ему в личке разжевал чо на этой картинке

а теперь поясняю и для Актера в том числе

на кртинке есть и длинные и короткие позиции

ева падала

толпа трейдунов встает против тренда

сразу скажу, это её обычное поведение

юрики по тренду и плюсом они жрут спред

СМЕ сюда не приплетаем, она для другого. Повторяться не буду.

как торгуются споты: предположим мы два весьма серьёзных лица. И мне надо перезанять у тебя евро на 50-100 млн$, на пару дней под 4% годовых (несколько больше учётной ставки).
В пару дней процент и спред мизерный, но у нас обоих есть значительный валютный риск, что курс поменяется более чем.
Поэтому из оперативных резервов мы берём фючи и/или опционы. Обратить внимание - отдельной прибыли в совокупности операций нет. Снижены риски и общая доходность. И мы колеблем объёмы/цены фьючей,опционов, потому что они производные.

Если на подобном будет систематический убыток, то как люди серьёзные мы начнём задавать нехорошие вопросы в мин.фин и центро-банк.

 
Aleksander:

не пиарю - а просто показываю наглядно - Что обычный Мартингейл + Пирамидинг + Перевёртыши - точно так же как и 10 лет назад способны давать скромную прибыль...

не то что раньше... бац и 5000% в день сделаю... или 10 за месяц :)



но ведь щас торгую точно также как и в 12году - бай селл переворот мартини и пирамидка на посошок... 

а всё флудите и флудите - вместо того чтобы с форы деньги мешками носить.... эх...

Aleksander:

неее всего то 7ой день идёт

по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))

ОООО!!!! Красавэлла! круть!
 
Aleksander:

неее всего то 7ой день идёт

по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))

Подписчиков ноль) Понятно, что никто по своей воле на такое не подпишется.

 
Roman Shiredchenko:
ОООО!!!! Красавэлла! круть!

Ты нашел родную душу)

 
Aleksander:

не пиарю - а просто показываю наглядно - Что обычный Мартингейл + Пирамидинг + Перевёртыши - точно так же как и 10 лет назад способны давать скромную прибыль...

не то что раньше... бац и 5000% в день сделаю... или 10 за месяц :)

но ведь щас торгую точно также как и в 12году - бай селл переворот мартини и пирамидка на посошок... 

а всё флудите и флудите - вместо того чтобы с форы деньги мешками носить.... эх...

Ну дык убеди нас, докажи, что именно мартин+пирамидинг, а то языком болтать не мешки ворочать.

 
Лекарь Центозависимых:

Ты нашел родную душу)

Да, подтянулись на огонёк зубры, ветка стала интересной. Только хамелеон - Артист-Лекарь продолжает, как англичанка гадить.

 
khorosh:

Да, подтянулись на огонёк зубры, ветка стала интересной. Только хамелеон - Артист-Лекарь продолжает, как англичанка гадить.

Я хоть лечу, а ты кто. Как раз твой фейковый помет и убирал здесь. Так что кто из нас гадит.

 
Aleksander:

неее всего то 7ой день идёт

по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))

ох, ёпт

подкинь название кормушки в лс плиз

;)

 
Лекарь Центозависимых:

Я хоть лечу, а ты кто. Как раз твой фейковый помет и убирал здесь. Так что кто из нас гадит.

Зачем ник и аватарку поменял? Решил от дурной славы Артиста избавиться? Не получится, она впереди тебя бежит, уже все знают твою гнилую и никчёмную сущность.)

1...433434435436437438439440441442443444445446447...507
Новый комментарий