учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 440
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
меж картинками неделя кажись
неее всего то 7ой день идёт
по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))
нет, я ему в личке разжевал чо на этой картинке
а теперь поясняю и для Актера в том числе
на кртинке есть и длинные и короткие позиции
ева падала
толпа трейдунов встает против тренда
сразу скажу, это её обычное поведение
юрики по тренду и плюсом они жрут спредСМЕ сюда не приплетаем, она для другого. Повторяться не буду.
как торгуются споты: предположим мы два весьма серьёзных лица. И мне надо перезанять у тебя евро на 50-100 млн$, на пару дней под 4% годовых (несколько больше учётной ставки).
В пару дней процент и спред мизерный, но у нас обоих есть значительный валютный риск, что курс поменяется более чем.
Поэтому из оперативных резервов мы берём фючи и/или опционы. Обратить внимание - отдельной прибыли в совокупности операций нет. Снижены риски и общая доходность. И мы колеблем объёмы/цены фьючей,опционов, потому что они производные.
Если на подобном будет систематический убыток, то как люди серьёзные мы начнём задавать нехорошие вопросы в мин.фин и центро-банк.
не пиарю - а просто показываю наглядно - Что обычный Мартингейл + Пирамидинг + Перевёртыши - точно так же как и 10 лет назад способны давать скромную прибыль...
не то что раньше... бац и 5000% в день сделаю... или 10 за месяц :)
но ведь щас торгую точно также как и в 12году - бай селл переворот мартини и пирамидка на посошок...
а всё флудите и флудите - вместо того чтобы с форы деньги мешками носить.... эх...
неее всего то 7ой день идёт
по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))
неее всего то 7ой день идёт
по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))
Подписчиков ноль) Понятно, что никто по своей воле на такое не подпишется.
ОООО!!!! Красавэлла! круть!
Ты нашел родную душу)
не пиарю - а просто показываю наглядно - Что обычный Мартингейл + Пирамидинг + Перевёртыши - точно так же как и 10 лет назад способны давать скромную прибыль...
не то что раньше... бац и 5000% в день сделаю... или 10 за месяц :)
но ведь щас торгую точно также как и в 12году - бай селл переворот мартини и пирамидка на посошок...
а всё флудите и флудите - вместо того чтобы с форы деньги мешками носить.... эх...
Ну дык убеди нас, докажи, что именно мартин+пирамидинг, а то языком болтать не мешки ворочать.
Ты нашел родную душу)
Да, подтянулись на огонёк зубры, ветка стала интересной. Только хамелеон - Артист-Лекарь продолжает, как англичанка гадить.
Да, подтянулись на огонёк зубры, ветка стала интересной. Только хамелеон - Артист-Лекарь продолжает, как англичанка гадить.
Я хоть лечу, а ты кто. Как раз твой фейковый помет и убирал здесь. Так что кто из нас гадит.
неее всего то 7ой день идёт
по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))
ох, ёпт
подкинь название кормушки в лс плиз
;)
Я хоть лечу, а ты кто. Как раз твой фейковый помет и убирал здесь. Так что кто из нас гадит.
Зачем ник и аватарку поменял? Решил от дурной славы Артиста избавиться? Не получится, она впереди тебя бежит, уже все знают твою гнилую и никчёмную сущность.)