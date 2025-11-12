учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 441

khorosh:

Зачем ник и аватарку поменял? Решил от дурной славы Артиста избавиться? Не получится, она впереди тебя бежит, уже все знают твою гнилую и никчёмную сущность.)

Да наоборот, горжусь старым ником, потом может поменяю обратно. А сейчас лечить - работы непочатый край.

 
А насчет того Александра советую не обольщаться. Обычная практика таких бомбил - накрутка нескольких счетов одновременно в разных направлениях, и тот, который выживет, показывает всем и собирает таким образом инвестиции, которые затем, естественно, профукивает.
Лекарь Центозависимых:
Что сам можешь, кроме троллинга
 
Aleksander:

неее всего то 7ой день идёт

по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))

Зарабатываете больше,чем сливаете? Поделитесь тем, как Вы управляете деньгами, есть к примеру у вас сумма накоплений. Сколько % нужно ставить на бота? А как потом снимать, какой прирост ждать,чтобы снять? Насколько часто мартин сливает? Вот 10 депо закинули, сколько доходит к удвоению а сколько сливается? А к учетверению?
 

2OnGoing - вы же тоже участвовали в дЕйстве... с начала ветви... Предлагаю улыбаться... :-) (Я не вечно молодой и не вечно пьяный) :-) Все гуд.

Господа :-) (не мамке на мороженое - в ответку, как в детстве - с крошеным шоколадом 200 гр.) Как есть. Идем. ИМХО, рыба тут есть.

Рад читать Вас - от души моей. Прям нахлынули эмоции прежде бЫвшие... :-)

Спс от души моей Вам всем.

И да рассудит нас рынок, но не подставные брокеры и прочая мишура.

Спсб.

Я лишь участник ветви, который на этом  уровне выходит на какие -то для меня вещи интересные.

От души. Спс.

 
Maxim Kuznetsov:

как торгуются споты: предположим мы два весьма серьёзных лица. И мне надо перезанять у тебя евро на 50-100 млн$, на пару дней под 4% годовых (несколько больше учётной ставки).
В пару дней процент и спред мизерный, но у нас обоих есть значительный валютный риск, что курс поменяется более чем.
Поэтому из оперативных резервов мы берём фючи и/или опционы. Обратить внимание - отдельной прибыли в совокупности операций нет. Снижены риски и общая доходность. И мы колеблем объёмы/цены фьючей,опционов, потому что они производные.

Если на подобном будет систематический убыток, то как люди серьёзные мы начнём задавать нехорошие вопросы в мин.фин и центро-банк.

это если книжек начитаться, то конечно же будет так

но так делать не надо

доход должен быть, причем стабильный

 

"Селяни", чуть... - вот Влад рисут тему и началось... :-)

НОСТАЛЬЖИ  -  ТАМ даже в Новый Год - муссировали подхоты,  и идеи,  и  философию к торгам. :-)

https://www.mql5.com/ru/forum/136747

"

СПАСИБО!- Roman (Роман)-------- за активнейшее участие в создании эксперта

СПАСИБО!- nikelodion (Михаил) ---за активнишее участие в создании эксперта

СПАСИБО!- olyakish(Alexei) --------за первого единого советника DoubleMinus мягкий вариант я им пока пользуюсь! настройки мои

СПАСИБО!- TEXX (Сергей) ---------за единого советника последней версии ConstantiMinus она предназначена для более крупного депазита настройки не регулировал!

"

[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив]
кстати нужно наблюдать за ним это связано с тем что минимальный стоп меняеться с 2 до 20 и он продолжает ставить ставки но не ставит им стопы тоест...
 
чем пережидать, так  торговать не лучше?


 
Renat Akhtyamov:

чем пережидать, так  торговать не лучше?


да хз. Щас не откатные, но переворотные мартЫны рулЁЁЁЁЁЁз!!!!!!!!!!!   :-)

да и тогда возможно тож. На иланах - откатных - лил хорошо... для меня... :-)

вот принятие убытка и отбивка за неделю.  (Не реклама)

отбивка убытка - угол 45 градусов

 
Roman Shiredchenko:

да хз. Щас не откатные, но переворотные мартЫны рулЁЁЁЁЁЁз!!!!!!!!!!!   :-)

да и тогда возможно тож. На иланах - откатных - лил хорошо... для меня... :-)

вот принятие убытка и отбивка за неделю.  (Не реклама)

там у тебя пополнения в основном

снимать не снимал, так что хз, чем депозит вернул

