учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 441
Зачем ник и аватарку поменял? Решил от дурной славы Артиста избавиться? Не получится, она впереди тебя бежит, уже все знают твою гнилую и никчёмную сущность.)
Да наоборот, горжусь старым ником, потом может поменяю обратно. А сейчас лечить - работы непочатый край.
А насчет того Александра советую не обольщаться. Обычная практика таких бомбил - накрутка нескольких счетов одновременно в разных направлениях, и тот, который выживет, показывает всем и собирает таким образом инвестиции, которые затем, естественно, профукивает.
неее всего то 7ой день идёт
по сути приблизился к 3000% а пишут 34% - чтоб в рейтингах не показывало :)))
2OnGoing - вы же тоже участвовали в дЕйстве... с начала ветви... Предлагаю улыбаться... :-) (Я не вечно молодой и не вечно пьяный) :-) Все гуд.
Господа :-) (не мамке на мороженое - в ответку, как в детстве - с крошеным шоколадом 200 гр.) Как есть. Идем. ИМХО, рыба тут есть.
Рад читать Вас - от души моей. Прям нахлынули эмоции прежде бЫвшие... :-)
Спс от души моей Вам всем.
И да рассудит нас рынок, но не подставные брокеры и прочая мишура.
Спсб.
Я лишь участник ветви, который на этом уровне выходит на какие -то для меня вещи интересные.
От души. Спс.
как торгуются споты: предположим мы два весьма серьёзных лица. И мне надо перезанять у тебя евро на 50-100 млн$, на пару дней под 4% годовых (несколько больше учётной ставки).
В пару дней процент и спред мизерный, но у нас обоих есть значительный валютный риск, что курс поменяется более чем.
Поэтому из оперативных резервов мы берём фючи и/или опционы. Обратить внимание - отдельной прибыли в совокупности операций нет. Снижены риски и общая доходность. И мы колеблем объёмы/цены фьючей,опционов, потому что они производные.
Если на подобном будет систематический убыток, то как люди серьёзные мы начнём задавать нехорошие вопросы в мин.фин и центро-банк.
это если книжек начитаться, то конечно же будет так
но так делать не надо
доход должен быть, причем стабильный
"Селяни", чуть... - вот Влад рисут тему и началось... :-)
НОСТАЛЬЖИ - ТАМ даже в Новый Год - муссировали подхоты, и идеи, и философию к торгам. :-)
https://www.mql5.com/ru/forum/136747
"
СПАСИБО!- Roman (Роман)-------- за активнейшее участие в создании эксперта
СПАСИБО!- nikelodion (Михаил) ---за активнишее участие в создании эксперта
СПАСИБО!- olyakish(Alexei) --------за первого единого советника DoubleMinus мягкий вариант я им пока пользуюсь! настройки мои
СПАСИБО!- TEXX (Сергей) ---------за единого советника последней версии ConstantiMinus она предназначена для более крупного депазита настройки не регулировал!
"
чем пережидать, так торговать не лучше?
чем пережидать, так торговать не лучше?
да хз. Щас не откатные, но переворотные мартЫны рулЁЁЁЁЁЁз!!!!!!!!!!! :-)
да и тогда возможно тож. На иланах - откатных - лил хорошо... для меня... :-)
вот принятие убытка и отбивка за неделю. (Не реклама)
да хз. Щас не откатные, но переворотные мартЫны рулЁЁЁЁЁЁз!!!!!!!!!!! :-)
да и тогда возможно тож. На иланах - откатных - лил хорошо... для меня... :-)
вот принятие убытка и отбивка за неделю. (Не реклама)
там у тебя пополнения в основном
снимать не снимал, так что хз, чем депозит вернул